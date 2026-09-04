Como assistir ao evento da Apple no Brasil: horário, onde ver e o que será anunciado

A Apple marcou para o dia 9 de setembro de 2026 o evento que deve apresentar a nova geração do iPhone. A apresentação começa às 14h no horário de Brasília e será transmitida de graça pelo site da empresa, pelo YouTube e pelo app Apple TV.

É também o primeiro grande lançamento sob o comando de John Ternus, que assumiu como CEO em 1º de setembro no lugar de Tim Cook.

O evento, batizado de "Surprise and Shine", acontece no Steve Jobs Theater, dentro do Apple Park, em Cupertino, na Califórnia. Até o momento, a Apple confirmou a data, o horário e os canais de transmissão — nenhum produto foi oficializado antes da apresentação, conforme a tradição da empresa.

Como assistir ao evento da Apple no Brasil?

A transmissão é aberta, sem necessidade de cadastro ou pagamento. Os canais oficiais são:

Site da Apple: a página apple.com/apple-events exibe o vídeo ao vivo a partir das 14h de Brasília;

YouTube: o canal oficial da Apple transmite a apresentação com legendas em diversos idiomas;

App Apple TV: disponível para iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

O vídeo fica disponível no mesmo canal logo após o término da apresentação. Quem quiser receber um aviso quando a transmissão começar pode ativar as notificações no canal da Apple no YouTube.

"Surprise and Shine" é o slogan do evento da Apple em 2026

Qual o horário do evento da Apple no Brasil?

A apresentação começa às 10h do horário do Pacífico (PDT), o que equivale a 14h no horário de Brasília (13h em Eastern Time, nos Estados Unidos). A duração costuma variar entre uma hora e uma hora e meia.

O que a Apple confirmou sobre o evento de setembro?

A empresa divulgou três informações oficiais: a data (9 de setembro de 2026), o slogan ("Surprise and Shine") e os canais de transmissão (site, YouTube e Apple TV). Nenhum produto foi anunciado de antemão.

O que se sabe além disso é que Ternus já assumiu como CEO e que, em um comunicado interno aos funcionários, ele mencionou que a próxima semana traria um lançamento que chamou de "fenomenal". Greg Joswiak, vice-presidente de marketing da Apple, publicou nas redes sociais que a empresa teria "mais a dizer" no dia 9.

Quais produtos devem ser apresentados?

Os produtos listados abaixo não foram confirmados pela Apple. As informações vêm de analistas de mercado e publicações especializadas como Bloomberg, MacRumors e 9to5Mac.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

A expectativa é que os dois modelos Pro sejam os únicos iPhones tradicionais anunciados em setembro. Os destaques nos rumores incluem o chip A20 Pro, fabricado no processo de 2 nanômetros da TSMC, e uma câmera principal de 48 MP com abertura variável (f/1.6 a f/4.0) — mecanismo que permite controlar a entrada de luz de forma óptica, sem depender de software. Algumas fontes indicam que a abertura variável pode ser exclusiva do Pro Max.

Outros pontos citados com frequênci são: modem C2 desenvolvido pela própria Apple, 12 GB de memória unificada, uma Dynamic Island menor (com redução estimada em 35%) e uma nova cor chamada Dark Cherry, um tom de vermelho escuro. As telas manteriam os tamanhos de 6,3 e 6,9 polegadas.

Supostas cores do iPhone 18 Pro, segundo a MacRumors (Reprodução/MacRumors)

E o iPhone dobrável?

Ainda no véu das especulações, o suposto primeiro celular de tela flexível da Apple adotaria um formato de livro, semelhante ao Galaxy Z Fold da Samsung, mas com proporção 4:3 — mais largo que alto quando aberto. As supostas dimensões vazadas apontam para uma tela externa de 5,49 polegadas e uma tela interna de 7,76 polegadas.

O aparelho usaria Touch ID no botão lateral em vez de Face ID, teria duas câmeras traseiras de 48 MP e o mesmo chip A20 Pro dos modelos Pro. O preço estimado por analistas como Ming-Chi Kuo fica acima de US$ 2.000, posicionando o aparelho como a categoria mais cara da linha.

Quais outros produtos podem ser anunciados?

Além dos iPhones, o evento de setembro da Apple costuma incluir novos modelos de Apple Watch e AirPods. Para este ano, são esperados o Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, além do AirPods 5, cujo rumores apontam para duas versões: uma com cancelamento ativo de ruído e outra sem. Não há indicações de que os AirPods Pro com câmera integrada, especulados para 2027, apareçam neste evento.

A Apple também deve anunciar as datas de lançamento do iOS 27, watchOS 27 e macOS 27 Golden Gate durante a apresentação.

O que não deve ser anunciado em setembro de 2026?

Publicações especializadas, como a MacRumors, apontam que o evento de setembro deve focar nos modelos mais caros. As opções mais acessíveis — iPhone 18, iPhone 18e e um possível iPhone Air de segunda geração — foram adiados para o primeiro semestre de 2027.

Novos iPads, Macs com chip M6 e dispositivos de casa inteligente (como um possível hub doméstico e um novo Apple TV) são esperados para um evento separado, em outubro de 2026.