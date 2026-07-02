IA para resumir reuniões, WhatsApp e PDF's: o que funciona de verdade

Resumir é, para muitas pessoas, a porta de entrada na inteligência artificial (IA). Condensar o que foi dito numa reunião de uma hora ou recuperar 200 mensagens acumuladas num grupo de WhatsApp são tarefas que consomem tempo e que a IA resolve em segundos. Não por acaso, o estudo "AI in the Wild", publicado pela Harvard Business Review em junho de 2026, aponta o resumo de dados como um dos usos mais recorrentes de IA generativa, tanto no ambiente corporativo quanto pessoal.

Como a oferta de opções cresceu mais rápido do que a capacidade do usuário de testá-las, ainda é difícil encontrar o que entrega resultado consistente. Veja as principais ferramentas de IA para sintetizar reuniões, documentos e conversas no WhatsApp que funcionam de verdade.

Quais são as melhores IAs para resumir reuniões?

As opções mais certeiras funcionam como bots que entram na videochamada, gravam o áudio, transcrevem a conversa e, a partir dessa transcrição, geram um resumo com itens de ação.

Fireflies.ai

O Fireflies.ai é a opção com suporte mais sólido ao português entre os assistentes de reunião. A plataforma se integra ao Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, identifica cada participante por voz e gera uma lista de tarefas com base no que foi combinado durante a chamada. São mais de 100 idiomas suportados, com detecção automática.

A versão gratuita oferece até 3 mil minutos de transcrição por mês, com limite de 30 minutos por reunião. Os planos pagos removem essas restrições e adicionam integrações com CRMs e ferramentas de projeto como Asana e Notion.

Read.ai

O Read.ai segue uma proposta diferente. Além de transcrever e resumir, ele mede métricas de produtividade da reunião — tempo de fala de cada participante e nível de engajamento, além de identificar tópicos que ficaram sem resolução. Suporta mais de 20 idiomas, incluindo português, e funciona no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. O plano gratuito cobre até cinco reuniões. O ponto de atenção é a reputação: o Read.ai acumula avaliações negativas no Trustpilot (1,4 de 5), com relatos de que o bot entra em reuniões sem aviso claro e de dificuldade para desativá-lo.

IA do Zoom

O Zoom também tem um assistente nativo. O Zoom AI Companion acompanha a chamada e gera um resumo com tópicos discutidos e tarefas pendentes ao fim da reunião — sem exigir gravação de áudio ou vídeo. Quem entra atrasado pode pedir à IA um resumo do que já foi dito, sem interromper a conversa. O resultado é enviado por e-mail aos participantes e publicado no chat do grupo. O recurso exige que o anfitrião tenha uma licença Zoom Workplace (Pro, Business ou Enterprise) e habilite a função nas configurações da conta.

Como a IA do WhatsApp resume mensagens?

O WhatsApp já oferece resumo de mensagens não lidas direto no aplicativo, por meio da Meta AI. O recurso funciona no Brasil e atende tanto conversas individuais quanto grupos.

Para usar, é preciso abrir uma conversa com mensagens acumuladas e tocar no ícone que indica a quantidade de mensagens não lidas. O app exibe a opção de gerar um resumo, que condensa os pontos discutidos em tópicos curtos. O resumo fica visível apenas para quem o solicitou — nenhum outro participante da conversa sabe que ele foi gerado.

O recurso depende de uma configuração chamada Processamento Privado, que vem desativada por padrão. Para ativar, o caminho é: Configurações > Privacidade > Privacidade avançada de conversas > IA da Meta > Ativar processamento privado. Segundo a Meta, as mensagens são processadas num ambiente isolado na nuvem e apagadas após a geração do resumo, sem armazenamento permanente. A arquitetura foi auditada pelas empresas NCC Group e Trail of Bits.

Vale dizer que o resumo cobre apenas as mensagens não lidas mais recentes, como uma ajuda para recuperar o fio de uma conversa movimentada, e não para analisar meses de histórico.

Quais IAs resumem PDFs e documentos longos?

Para quem lida com relatórios financeiros ou artigos acadêmicos extensos, duas opções se destacam por motivos diferentes.

NotebookLM

O Google NotebookLM é gratuito e funciona como um assistente de pesquisa que trabalha apenas com as fontes fornecidas pelo usuário. O sistema aceita até 50 documentos por projeto, com limite de 500 mil palavras por fonte — o suficiente para carregar livros inteiros. Cada resposta gerada pelo NotebookLM indica a fonte e a página de onde extraiu a informação, o que reduz o risco de alucinações. O serviço opera em mais de 80 idiomas, incluindo português brasileiro, e não exige assinatura.

Claude

O Claude, da Anthropic, lida com documentos extensos de outra forma. A janela de processamento do modelo permite carregar arquivos grandes de uma vez e manter coerência ao relacionar informações que estão separadas por dezenas de páginas. A versão gratuita tem limites de uso diário; o plano Pro custa US$ 20 por mês.

Resumo por e-mail: o que existe no mercado?

No e-mail, as opções de resumo por IA estão atreladas às próprias plataformas. O Copilot no Outlook gera resumos de cadeias longas de e-mail e sugere respostas rápidas para quem usa Microsoft 365. O Gemini no Gmail oferece função semelhante para usuários do Google Workspace, com resumo de threads e destaque de itens que exigem ação.

Ambos operam dentro do ambiente nativo do e-mail, sem exigir que o usuário copie o conteúdo para outro app. A limitação é que os dois dependem de assinatura dos respectivos planos corporativos — não estão disponíveis nas versões gratuitas do Gmail ou do Outlook.