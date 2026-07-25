Google Fotos lotado? Veja como organizar e liberar espaço sem pagar mais caro

O aviso de armazenamento cheio no Google Fotos leva muitas pessoas a apagarem registros importantes porque pensam que são só as fotos que lotam a memória. O que muitos não sabem, porém, é que os 15 GB gratuitos de toda Conta Google são divididos entre o Fotos, o Gmail e o Google Drive, e qualquer um dos três pode ser o responsável pelo estouro. Com isso, dá para liberar espaço, organizar a galeria e adiar (ou evitar) a necessidade de um plano pago.

Por que o Google Fotos enche tão rápido?

Toda Conta Google oferece 15 GB de armazenamento gratuito. Essa cota é unificada e, com isso, um anexo pesado no Gmail, uma pasta esquecida no Drive ou um backup de vídeos em 4K no Fotos consomem o mesmo balde. Quando o limite é atingido, o backup automático de fotos para e o Gmail pode recusar novas mensagens.

O modo de backup também influencia. O Google Fotos oferece tanto o modo Qualidade Original, que mantém o arquivo sem compressão e consome espaço na proporção real do arquivo, quanto o modo Economia de Armazenamento (Storage Saver), que comprime fotos para até 16 MP e vídeos para 1080p. A diferença visual é mínima para fotos do dia a dia, mas pode fazer uma grande diferença no armazenamento.

Outro fator comum é o backup de pastas que o usuário nem sabe que estão ativas — como a pasta de imagens do WhatsApp, que sobe memes, prints de conversa e figurinhas para a nuvem sem pedir confirmação.

Como liberar espaço no Google Fotos sem pagar?

O caminho mais eficiente começa pelo Gerenciador de Armazenamento do Google One, que mostra um gráfico de quanto cada serviço consome e sugere arquivos para exclusão. O passo a passo:

Acesse o Gerenciador de Armazenamento pelo site do Google One ou pelo app; Verifique qual serviço ocupa mais espaço — Fotos, Gmail ou Drive; Na seção de sugestões, revise as categorias de fotos e vídeos grandes, capturas de tela, imagens desfocadas e arquivos duplicados; Exclua o que não precisa manter; Esvazie a Lixeira do Google Fotos — itens deletados continuam ocupando espaço por até 60 dias enquanto não forem removidos de forma definitiva.

Após checar qual serviço está consumindo a maior parte dos dados, basta fazer a limpeza onde é necessário: seja na caixa de entrada do Gmail, nos arquivos antigos e esquecidos do Drive ou, em último caso, nas fotos.

Como mudar a qualidade do backup para economizar espaço?

A troca da qualidade de backup impede que novas fotos consumam espaço na mesma velocidade. O procedimento funciona em celulares Android e iPhones:

Abra o app Google Fotos; Toque na foto de perfil no canto superior direito; Acesse Configurações do Fotos e depois Backup; Em Qualidade do backup, selecione Economia de armazenamento.

A mudança vale só para novos uploads. Fotos já salvas em Qualidade Original permanecem no tamanho original. Para comprimir o acervo antigo, acesse as configurações do Google Fotos pelo computador e procure a opção Recuperar armazenamento — o Google reprocessa as imagens já salvas e libera espaço de forma imediata.

Também é interessante revisar quais pastas do celular estão com backup ativo. No app, em Backup > Pastas do dispositivo com backup, desative diretórios que não precisam subir para a nuvem, como Downloads, Screenshots ou a pasta de imagens do WhatsApp.

Como organizar fotos e álbuns no Google Fotos?

A organização funciona melhor quando feita por evento, não por data. Criar álbuns temáticos — como "Viagem a Salvador – jan/2026" ou "Documentos escaneados" — facilita buscas futuras e separa registros pessoais de arquivos de trabalho.

O Google Fotos permite criar álbuns com até 20 mil itens cada. Para localizar fotos sem navegar pela galeria, a busca do app aceita termos descritivos: digitar "praia", "cachorro" ou o nome de uma pessoa (se o reconhecimento facial estiver ativo) filtra os resultados.

Outra dica que faz sentido é fazer uma checagem mensal. Revisar as fotos do mês, apagar duplicatas e prints descartáveis e organizar o que vale guardar em álbuns leva menos de dez minutos e mantém a galeria sob controle.

Quanto custam os planos do Google One no Brasil?

Se a limpeza não for suficiente, o Google One oferece planos pagos para expandir o armazenamento. Os valores abaixo são referentes a assinaturas contratadas pelo Google Play ou pelo site do Google One — pela App Store da Apple, os preços podem ser maiores.

Os planos disponíveis no Brasil, com valores vigentes desde março de 2025, são:

Lite: 30 GB por R$ 4,50/mês — sem compartilhamento familiar;

Básico: 100 GB por R$ 9,99/mês — inclui compartilhamento com até cinco pessoas;

Padrão: 200 GB por R$ 14,99/mês — inclui compartilhamento familiar e VPN do Google One;

Premium: 2 TB por R$ 49,99/mês — inclui compartilhamento familiar e recursos de edição do Google Fotos;

AI Pro: 5 TB por R$ 96,99/mês — inclui recursos avançados do Gemini e mil créditos de IA.

Todos os planos a partir do Básico permitem dividir o espaço com até cinco membros da família, e cada pessoa mantém a privacidade dos próprios arquivos. Para quem só precisa resolver o aviso de armazenamento cheio, o plano Lite a R$ 4,50 dobra a cota gratuita sem exigir compromisso com benefícios adicionais.