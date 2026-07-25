Google Fotos lotado? Veja como organizar e liberar espaço sem pagar mais caro

Google Fotos: veja como liberar espaço e organizar a galeria para não pagar por armazenamento extra (Muhammad Alimaki/Shutterstock)
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Publicado em 25 de julho de 2026 às 08h00.
O aviso de armazenamento cheio no Google Fotos leva muitas pessoas a apagarem registros importantes porque pensam que são só as fotos que lotam a memória. O que muitos não sabem, porém, é que os 15 GB gratuitos de toda Conta Google são divididos entre o Fotos, o Gmail e o Google Drive, e qualquer um dos três pode ser o responsável pelo estouro. Com isso, dá para liberar espaço, organizar a galeria e adiar (ou evitar) a necessidade de um plano pago.
Toda Conta Google oferece 15 GB de armazenamento gratuito. Essa cota é unificada e, com isso, um anexo pesado no Gmail, uma pasta esquecida no Drive ou um backup de vídeos em 4K no Fotos consomem o mesmo balde. Quando o limite é atingido, o backup automático de fotos para e o Gmail pode recusar novas mensagens.
O modo de backup também influencia. O Google Fotos oferece tanto o modo Qualidade Original, que mantém o arquivo sem compressão e consome espaço na proporção real do arquivo, quanto o modo Economia de Armazenamento (Storage Saver), que comprime fotos para até 16 MP e vídeos para 1080p. A diferença visual é mínima para fotos do dia a dia, mas pode fazer uma grande diferença no armazenamento.
Outro fator comum é o backup de pastas que o usuário nem sabe que estão ativas — como a pasta de imagens do WhatsApp, que sobe memes, prints de conversa e figurinhas para a nuvem sem pedir confirmação.
O caminho mais eficiente começa pelo Gerenciador de Armazenamento do Google One, que mostra um gráfico de quanto cada serviço consome e sugere arquivos para exclusão. O passo a passo:
Após checar qual serviço está consumindo a maior parte dos dados, basta fazer a limpeza onde é necessário: seja na caixa de entrada do Gmail, nos arquivos antigos e esquecidos do Drive ou, em último caso, nas fotos.
A troca da qualidade de backup impede que novas fotos consumam espaço na mesma velocidade. O procedimento funciona em celulares Android e iPhones:
A mudança vale só para novos uploads. Fotos já salvas em Qualidade Original permanecem no tamanho original. Para comprimir o acervo antigo, acesse as configurações do Google Fotos pelo computador e procure a opção Recuperar armazenamento — o Google reprocessa as imagens já salvas e libera espaço de forma imediata.
Também é interessante revisar quais pastas do celular estão com backup ativo. No app, em Backup > Pastas do dispositivo com backup, desative diretórios que não precisam subir para a nuvem, como Downloads, Screenshots ou a pasta de imagens do WhatsApp.
A organização funciona melhor quando feita por evento, não por data. Criar álbuns temáticos — como "Viagem a Salvador – jan/2026" ou "Documentos escaneados" — facilita buscas futuras e separa registros pessoais de arquivos de trabalho.
O Google Fotos permite criar álbuns com até 20 mil itens cada. Para localizar fotos sem navegar pela galeria, a busca do app aceita termos descritivos: digitar "praia", "cachorro" ou o nome de uma pessoa (se o reconhecimento facial estiver ativo) filtra os resultados.
Outra dica que faz sentido é fazer uma checagem mensal. Revisar as fotos do mês, apagar duplicatas e prints descartáveis e organizar o que vale guardar em álbuns leva menos de dez minutos e mantém a galeria sob controle.
Se a limpeza não for suficiente, o Google One oferece planos pagos para expandir o armazenamento. Os valores abaixo são referentes a assinaturas contratadas pelo Google Play ou pelo site do Google One — pela App Store da Apple, os preços podem ser maiores.
Os planos disponíveis no Brasil, com valores vigentes desde março de 2025, são:
Todos os planos a partir do Básico permitem dividir o espaço com até cinco membros da família, e cada pessoa mantém a privacidade dos próprios arquivos. Para quem só precisa resolver o aviso de armazenamento cheio, o plano Lite a R$ 4,50 dobra a cota gratuita sem exigir compromisso com benefícios adicionais.