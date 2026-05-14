Para que serve o NotebookLM, o app de IA do Google?

NotebookLM: assistente do Google analisa PDFs, vídeos e documentos com citações verificáveis (Google/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 14 de maio de 2026 às 17h00.
Quem usa chatbots de inteligência artificial (IA) para estudar ou trabalhar provavelmente já esbarrou em respostas convincentes, mas erradas. Basta enviar um grande volume de informações para o assistente misturar ou até inventar dados. O NotebookLM, aplicativo de IA do Google, foi criado para resolver esse problema: em vez de responder com base em tudo o que aprendeu na internet, ele funciona como um caderno digital fechado, que se limita às informações fornecidas pelo usuário.
O NotebookLM é uma plataforma gratuita de pesquisa e estudo com IA lançada pelo Google em 2023. De modo resumido, é um assistente de pesquisa que se limita a trabalhar em cima dos aquivos enviados pelo usuário.
Nele, é possível criar vários "cadernos", que seriam como pastas com PDFs, Google Docs, links, vídeos do YouTube, áudios e apresentações. Depois do upload, a IA analisa os documentos e transforma aquele material em uma base pesquisável para responder perguntas e gerar mais materiais. O processo funciona assim:
A partir daí, o usuário pode pedir resumos, localizar informações específicas, comparar documentos, organizar tópicos ou transformar os arquivos em materiais de estudo. Na área chamada Studio, por exemplo, é possível criar flashcards, FAQs, quizzes, mapas mentais, cronogramas e resumos.
O serviço é gratuito e pode ser usado diretamente no navegador. O Google também oferece aplicativos para Android e iPhone, além de uma versão paga com limites maiores e recursos extras.
O maior diferencial do NotebookLM está no chamado source-grounding, que ancora as respostas nos documentos enviados pelo usuário em vez de combinar informações do treinamento do modelo, conteúdo da internet e arquivos carregados durante a conversa — como acontece em chatbots tradicionais.
Como a ferramenta trabalha apenas com o material presente naquele notebook, o risco de alucinações é reduzido. Se determinada informação não estiver nas fontes enviadas, o NotebookLM simplesmente não consegue responder sobre ela. Segundo o Google, a taxa de alucinação em resumos documentais fica em torno de 0,2%, contra 3% a 5% em modelos de linguagem mais amplos.
Outro diferencial importante são as citações rastreáveis. As respostas incluem links diretos para o trecho exato do documento original, o que ajuda a verificar de onde cada dado foi extraído. Isso facilita o trabalho de quem lida diariamente com grandes volumes de informação, como advogados, estudantes, pesquisadores, criadores de conteúdo e jornalistas.
Ao criar um notebook, o usuário faz upload de até 50 fontes na versão gratuita (ou 300 na versão paga), com limite de 500 mil palavras por fonte. A partir desse material, o NotebookLM executa operações que dispensam leitura integral dos arquivos.
A mais básica é o chat interativo, em que o usuário digita perguntas sobre o conteúdo enviado e recebe respostas indexadas com citações rastreáveis. Se vários artigos científicos forem carregados, por exemplo, o app identifica contradições entre eles e aponta metodologias em comum.
No entanto, o NotebookLM vai além do chat tradicional e consegue transformar documentos em diferentes formatos de conteúdo:
Além disso, desde abril de 2026, os notebooks também se sincronizam com o app Gemini. Fontes adicionadas em um app aparecem no outro, o que permite usar o NotebookLM para pesquisa e o Gemini para criação de texto a partir do mesmo material. A sincronização está disponível para assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra.
O app processa Google Docs, Google Slides, Google Sheets, PDFs (com texto selecionável), arquivos de texto (.txt), documentos do Word (.docx), URLs de páginas da web, transcrições de vídeos do YouTube, imagens, arquivos de áudio e, desde março de 2026, e-books no formato EPUB. Cada fonte pode ter até 200 MB ou 500 mil palavras.
PDFs escaneados sem OCR (reconhecimento óptico de caracteres) não são processados com precisão e nesses casos, o Google recomenda converter o arquivo para Google Docs antes do upload. Tabelas complexas em PDF também podem perder dados na importação.
O NotebookLM faz mais sentido para quem trabalha com leitura e análise de documentos. Entre os principais perfis de uso estão:
O NotebookLM funciona melhor em situações que envolvem revisão de materiais e consulta de informações específicas dentro de arquivos longos. É o tipo de ferramenta útil para estudar apostilas, analisar relatórios, revisar contratos ou organizar pesquisas sem precisar reler dezenas de páginas manualmente.
Já modelos como ChatGPT, Claude e Gemini costumam ser mais versáteis em tarefas abertas. Eles tendem a performar melhor em brainstorming, escrita criativa, geração de código, pesquisas na web e criação de textos do zero.
A versão gratuita do NotebookLM já inclui os principais recursos da plataforma, como chat com documentos, resumos automáticos, flashcards, quizzes, mapas mentais e geração de podcasts em áudio. No entanto, existem limites de uso, que envolve criar até 100 notebooks, adicionar 50 fontes por caderno e gerar um número reduzido de consultas e áudios por dia.
Já o NotebookLM Plus amplia esses limites e adiciona recursos voltados para uso mais intenso, como maior número de fontes por notebook, mais gerações de áudio, personalização do estilo das respostas e ferramentas de compartilhamento para equipes. Hoje, o acesso ao NotebookLM Plus no Brasil está incluído na assinatura do plano Google One AI Premium, que custa aproximadamente R$ 96,99 por mês.