Para que serve o NotebookLM, o app de IA do Google?

Quem usa chatbots de inteligência artificial (IA) para estudar ou trabalhar provavelmente já esbarrou em respostas convincentes, mas erradas. Basta enviar um grande volume de informações para o assistente misturar ou até inventar dados. O NotebookLM, aplicativo de IA do Google, foi criado para resolver esse problema: em vez de responder com base em tudo o que aprendeu na internet, ele funciona como um caderno digital fechado, que se limita às informações fornecidas pelo usuário.

O que é o NotebookLM e como ele funciona?

O NotebookLM é uma plataforma gratuita de pesquisa e estudo com IA lançada pelo Google em 2023. De modo resumido, é um assistente de pesquisa que se limita a trabalhar em cima dos aquivos enviados pelo usuário.

Nele, é possível criar vários "cadernos", que seriam como pastas com PDFs, Google Docs, links, vídeos do YouTube, áudios e apresentações. Depois do upload, a IA analisa os documentos e transforma aquele material em uma base pesquisável para responder perguntas e gerar mais materiais. O processo funciona assim:

Criar um notebook; Enviar arquivos ou links; Aguardar a indexação do conteúdo; Começar a fazer perguntas sobre o material carregado.

A partir daí, o usuário pode pedir resumos, localizar informações específicas, comparar documentos, organizar tópicos ou transformar os arquivos em materiais de estudo. Na área chamada Studio, por exemplo, é possível criar flashcards, FAQs, quizzes, mapas mentais, cronogramas e resumos.

O serviço é gratuito e pode ser usado diretamente no navegador. O Google também oferece aplicativos para Android e iPhone, além de uma versão paga com limites maiores e recursos extras.

Qual o diferencial do NotebookLM?

O maior diferencial do NotebookLM está no chamado source-grounding, que ancora as respostas nos documentos enviados pelo usuário em vez de combinar informações do treinamento do modelo, conteúdo da internet e arquivos carregados durante a conversa — como acontece em chatbots tradicionais.

Como a ferramenta trabalha apenas com o material presente naquele notebook, o risco de alucinações é reduzido. Se determinada informação não estiver nas fontes enviadas, o NotebookLM simplesmente não consegue responder sobre ela. Segundo o Google, a taxa de alucinação em resumos documentais fica em torno de 0,2%, contra 3% a 5% em modelos de linguagem mais amplos.

Outro diferencial importante são as citações rastreáveis. As respostas incluem links diretos para o trecho exato do documento original, o que ajuda a verificar de onde cada dado foi extraído. Isso facilita o trabalho de quem lida diariamente com grandes volumes de informação, como advogados, estudantes, pesquisadores, criadores de conteúdo e jornalistas.

O que o NotebookLM consegue fazer?

Ao criar um notebook, o usuário faz upload de até 50 fontes na versão gratuita (ou 300 na versão paga), com limite de 500 mil palavras por fonte. A partir desse material, o NotebookLM executa operações que dispensam leitura integral dos arquivos.

A mais básica é o chat interativo, em que o usuário digita perguntas sobre o conteúdo enviado e recebe respostas indexadas com citações rastreáveis. Se vários artigos científicos forem carregados, por exemplo, o app identifica contradições entre eles e aponta metodologias em comum.

No entanto, o NotebookLM vai além do chat tradicional e consegue transformar documentos em diferentes formatos de conteúdo:

Resumo e análise documental: resumir PDFs extensos, localizar informações específicas, comparar documentos e identificar temas recorrentes dentro de grandes volumes de texto. Também pode organizar cronologias, destacar pontos principais e responder perguntas com citações rastreáveis das fontes originais;

resumir PDFs extensos, localizar informações específicas, comparar documentos e identificar temas recorrentes dentro de grandes volumes de texto. Também pode organizar cronologias, destacar pontos principais e responder perguntas com citações rastreáveis das fontes originais; Síntese e organização de conteúdo: transformar documentos longos em versões mais objetivas e organizadas. É possível gerar FAQs automáticas, explicações simplificadas, resumos por tópicos e análises estruturadas sem precisar reler cada página manualmente;

transformar documentos longos em versões mais objetivas e organizadas. É possível gerar FAQs automáticas, explicações simplificadas, resumos por tópicos e análises estruturadas sem precisar reler cada página manualmente; Materiais de estudo: a IA cria flashcards, quizzes, perguntas e respostas, mapas mentais e guias de estudo automaticamente com base no conteúdo enviado. O interessante é que dá para registrar o progresso entre as sessões e, no caso dos mapas mentais, cada ponto pode ser expandido ou clicado para abrir uma conversa direta com a IA sobre aquele tópico específico;

a IA cria flashcards, quizzes, perguntas e respostas, mapas mentais e guias de estudo automaticamente com base no conteúdo enviado. O interessante é que dá para registrar o progresso entre as sessões e, no caso dos mapas mentais, cada ponto pode ser expandido ou clicado para abrir uma conversa direta com a IA sobre aquele tópico específico; Podcasts e áudio: um dos recursos mais populares é o Audio Overview, que transforma documentos em conversas narradas por duas vozes artificiais no formato de podcast. A ferramenta cria roteiros automáticos e resume os principais pontos do material em áudio, inclusive em português do Brasil;

um dos recursos mais populares é o Audio Overview, que transforma documentos em conversas narradas por duas vozes artificiais no formato de podcast. A ferramenta cria roteiros automáticos e resume os principais pontos do material em áudio, inclusive em português do Brasil; Cinematic Video Overviews: o chatbot cria vídeos com animações gerados por IA que explicam o conteúdo de forma visual. O recurso está disponível em inglês para assinantes de planos pagos;

o chatbot cria vídeos com animações gerados por IA que explicam o conteúdo de forma visual. O recurso está disponível em inglês para assinantes de planos pagos; Deep Search: a ferramenta cruza informações entre diferentes documentos e, assim, identifica padrões entre fontes sem exigir leitura manual de dezenas de arquivos.

NotebookLM permite criar flashcards de diversos temas (Reprodução/Exame)

Além disso, desde abril de 2026, os notebooks também se sincronizam com o app Gemini. Fontes adicionadas em um app aparecem no outro, o que permite usar o NotebookLM para pesquisa e o Gemini para criação de texto a partir do mesmo material. A sincronização está disponível para assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra.

Quais formatos de arquivo o NotebookLM aceita?

O app processa Google Docs, Google Slides, Google Sheets, PDFs (com texto selecionável), arquivos de texto (.txt), documentos do Word (.docx), URLs de páginas da web, transcrições de vídeos do YouTube, imagens, arquivos de áudio e, desde março de 2026, e-books no formato EPUB. Cada fonte pode ter até 200 MB ou 500 mil palavras.

PDFs escaneados sem OCR (reconhecimento óptico de caracteres) não são processados com precisão e nesses casos, o Google recomenda converter o arquivo para Google Docs antes do upload. Tabelas complexas em PDF também podem perder dados na importação.

Para quem o NotebookLM é indicado?

O NotebookLM faz mais sentido para quem trabalha com leitura e análise de documentos. Entre os principais perfis de uso estão:

Estudantes : a ferramenta ajuda a transformar apostilas, artigos e anotações em materiais de revisão mais rápidos, como flashcards e quizzes;

: a ferramenta ajuda a transformar apostilas, artigos e anotações em materiais de revisão mais rápidos, como flashcards e quizzes; Pesquisadores : o app facilita análise de literatura, comparação entre estudos e localização de informações em grandes volumes de artigos científicos;

: o app facilita análise de literatura, comparação entre estudos e localização de informações em grandes volumes de artigos científicos; Jornalistas: o NotebookLM pode acelerar análise de entrevistas, relatórios, dossiês e documentos públicos, além de facilitar checagem de informações;

o NotebookLM pode acelerar análise de entrevistas, relatórios, dossiês e documentos públicos, além de facilitar checagem de informações; Advogados e analistas: a plataforma também ajuda na leitura de contratos, atas, processos e relatórios extensos, permitindo localizar cláusulas e informações específicas com mais rapidez;

a plataforma também ajuda na leitura de contratos, atas, processos e relatórios extensos, permitindo localizar cláusulas e informações específicas com mais rapidez; Empresas e equipes: equipes corporativas podem usar a ferramenta para organizar pesquisas internas, consolidar documentação e resumir reuniões e apresentações.

Quando usar o NotebookLM e quando outros modelos são melhores?

O NotebookLM funciona melhor em situações que envolvem revisão de materiais e consulta de informações específicas dentro de arquivos longos. É o tipo de ferramenta útil para estudar apostilas, analisar relatórios, revisar contratos ou organizar pesquisas sem precisar reler dezenas de páginas manualmente.

Já modelos como ChatGPT, Claude e Gemini costumam ser mais versáteis em tarefas abertas. Eles tendem a performar melhor em brainstorming, escrita criativa, geração de código, pesquisas na web e criação de textos do zero.

O NotebookLM é gratuito? Vale pagar pela versão Plus?

A versão gratuita do NotebookLM já inclui os principais recursos da plataforma, como chat com documentos, resumos automáticos, flashcards, quizzes, mapas mentais e geração de podcasts em áudio. No entanto, existem limites de uso, que envolve criar até 100 notebooks, adicionar 50 fontes por caderno e gerar um número reduzido de consultas e áudios por dia.

Já o NotebookLM Plus amplia esses limites e adiciona recursos voltados para uso mais intenso, como maior número de fontes por notebook, mais gerações de áudio, personalização do estilo das respostas e ferramentas de compartilhamento para equipes. Hoje, o acesso ao NotebookLM Plus no Brasil está incluído na assinatura do plano Google One AI Premium, que custa aproximadamente R$ 96,99 por mês.