Chip internacional e eSIM de viagem: como não pagar fortuna em roaming?

Quem já viajou para outro país sabe que ter um bom sinal de internet à mão é algo indispensável, seja para acessar o GPS ou checar as redes sociais, mas às vezes o gasto com o roaming pode apertar o orçamento.

Hoje, os viajantes mais modernos costumam usar o eSIM de viagem — chip virtual que dispensa troca de cartão no celular. Plataformas como Airalo, Holafly e Nomad vendem planos de dados que custam uma fração do roaming das operadoras brasileiras, com ativação pelo próprio celular antes do embarque.

A escolha entre eSIM, chip local e roaming depende de alguns fatores da viagem. A seguir, veja o que cada opção oferece, quanto custa e como configurar o celular para evitar cobranças.

O que é eSIM e como funciona?

O eSIM (embedded SIM) é um chip virtual integrado ao celular. Em vez de inserir um cartão físico no aparelho, o viajante compra um plano de dados pelo aplicativo da operadora de eSIM, recebe um QR Code e instala o perfil digital nas configurações do celular. O processo leva menos de cinco minutos.

A vantagem prática é o Dual SIM: o chip brasileiro permanece no aparelho para receber SMS de bancos e tokens de autenticação, enquanto o eSIM cuida da conexão de dados no exterior.

iPhones a partir do XR e XS (2018) e celulares Samsung a partir do Galaxy S20 (2020) suportam eSIM. No Android, discar *#06# mostra se o aparelho exibe um número EID além do IMEI — se exibir, o celular é compatível. O aparelho precisa estar desbloqueado para outras operadoras.

Qual a diferença entre eSIM, chip local e roaming?

e-SIM de viagem

A compra e a ativação são feitas pelo aplicativo, sem fila no aeroporto. Cobre de um a dezenas de países com o mesmo perfil. A maioria dos eSIMs de viagem oferece apenas dados — chamadas e SMS dependem de apps como WhatsApp.

No campo das plataformas, a Airalo tem planos a partir de US$ 4,50 para 1 GB em mais de 200 destinos. A Holafly oferece pacotes com dados ilimitados (sujeitos a política de uso justo, que pode reduzir a velocidade após alto consumo). A Nomad cobre mais de 200 destinos com planos a preços competitivos.

Chip físico local

Comprado em loja de operadora ou balcão do aeroporto no destino, costuma ter o menor custo por GB em estadias longas (acima de sete dias) concentradas em um único país, com preços que partem de € 10 na Europa ou US$ 15 nos EUA.

A desvantagem é depender de disponibilidade no aeroporto e ocupar o slot do chip brasileiro — o que impede o Dual SIM em aparelhos com apenas uma entrada física.

Roaming da operadora brasileira

Pacotes como o Passaporte Claro, o Vivo Travel e o TIM Viagem custam de R$ 20 a R$ 65 por dia, conforme a região de destino. A comodidade é não precisar fazer nada além de ativar o serviço — o celular se conecta à rede parceira ao pousar. O risco é o consumo fora do pacote, que gera cobranças por MB na fatura. Disponível apenas para clientes pós-pagos nas três operadoras.

Qual opção escolher?

Um dos fatores que pode influenciar a escolha é o destino da viagem. Por exemplo:

Europa (Espaço Schengen): eSIM regional. Um único perfil cobre dezenas de países sem troca de chip a cada fronteira. A Holafly lidera em volume de dados com planos ilimitados para a região; a Airalo e a Nomad oferecem pacotes com franquia fixa a custo mais baixo;

eSIM regional. Um único perfil cobre dezenas de países sem troca de chip a cada fronteira. A Holafly lidera em volume de dados com planos ilimitados para a região; a Airalo e a Nomad oferecem pacotes com franquia fixa a custo mais baixo; Estados Unidos e Canadá: eSIM de viagem. Ativação antes do embarque e boa cobertura em áreas urbanas e rodovias. A Airalo e a Nomad têm planos locais com preços competitivos para estadias de até duas semanas;

eSIM de viagem. Ativação antes do embarque e boa cobertura em áreas urbanas e rodovias. A Airalo e a Nomad têm planos locais com preços competitivos para estadias de até duas semanas; Viagem com múltiplos países: eSIM regional ou global. Evita a compra de um plano por país e simplifica o deslocamento entre destinos;

eSIM regional ou global. Evita a compra de um plano por país e simplifica o deslocamento entre destinos; País único por mais de dez dias: chip local. O custo por GB tende a ser o mais baixo em destinos com mercado pré-pago acessível, como Portugal, Espanha, Tailândia e Argentina;

chip local. O custo por GB tende a ser o mais baixo em destinos com mercado pré-pago acessível, como Portugal, Espanha, Tailândia e Argentina; Viagem de um a dois dias: roaming da operadora ou eSIM com pacote pequeno. Para viagens muito curtas, a conveniência pode justificar o custo mais alto do roaming.

Cartões de crédito com internet internacional gratuita

Antes de comprar um plano, vale checar se o cartão de crédito já oferece eSIM de viagem como benefício.

Nubank Ultravioleta: oferece 10 GB de internet gratuita via eSIM, com cobertura em mais de 150 países e validade de 365 dias. A ativação é feita pelo aplicativo do Nubank, em "Benefícios Ultravioleta". O benefício se renova a cada ano e é exclusivo para titulares do cartão Mastercard Black Ultravioleta com Conta Global.

oferece 10 GB de internet gratuita via eSIM, com cobertura em mais de 150 países e validade de 365 dias. A ativação é feita pelo aplicativo do Nubank, em "Benefícios Ultravioleta". O benefício se renova a cada ano e é exclusivo para titulares do cartão Mastercard Black Ultravioleta com Conta Global. Visa Platinum, Signature e Infinite: em parceria com a GigSky, a Visa oferece planos gratuitos para viagem: 3 GB por 15 dias para cartões Infinite e 1 GB por 15 dias para Platinum e Signature. A ativação é pelo aplicativo da GigSky, no menu "Visa Benefícios". A cobertura alcança mais de 175 países, e a oferta é válida até agosto de 2027.

Como ativar um eSIM de viagem no celular?

As etapas são semelhantes entre Airalo, Holafly e Nomad:

Baixe o aplicativo da operadora de eSIM (App Store ou Google Play); Crie uma conta, selecione o destino e o plano de dados; Finalize a compra (cartão de crédito, PayPal ou Apple/Google Pay); Escaneie o QR Code ou instale o perfil pelo aplicativo; Nas configurações do celular, defina o eSIM como linha de dados padrão; Desative o roaming de dados da linha brasileira; Ative o eSIM ao chegar no destino — a conexão se estabelece em segundos.

A instalação pode ser feita em casa, no Wi-Fi, dias antes da viagem. O plano só começa a consumir dados quando ativado no destino.

Como evitar cobranças de roaming indesejadas

O passo mais importante é desativar o roaming de dados da linha brasileira antes do embarque.

No iPhone, o caminho é Ajustes > Celular > SIMs > [linha brasileira] > Roaming de Dados > desativar.

No Android, o caminho é Configurações > Rede e Internet > SIMs > [linha brasileira] > Roaming > desativar.

Desligar a opção "Alternar Dados Móveis" (iPhone) ou equivalente no Android impede que o celular migre para a rede brasileira em áreas sem sinal do eSIM. Desativar atualizações automáticas de aplicativos, backup em nuvem e download de mídia no WhatsApp fora do Wi-Fi também reduz o consumo.