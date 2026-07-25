Tecnologia

Chip internacional e eSIM de viagem: como não pagar fortuna em roaming?

Planos de eSIM custam a partir de US$ 4,50 para mais de 200 destinos, com ativação pelo celular antes do embarque

Chip internacional e eSIM de viagem: veja como escolher a melhor opção para usar internet no exterior sem roaming (Freepik)

Chip internacional e eSIM de viagem: veja como escolher a melhor opção para usar internet no exterior sem roaming (Freepik)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 25 de julho de 2026 às 09h00.

Quem já viajou para outro país sabe que ter um bom sinal de internet à mão é algo indispensável, seja para acessar o GPS ou checar as redes sociais, mas às vezes o gasto com o roaming pode apertar o orçamento.

Hoje, os viajantes mais modernos costumam usar o eSIM de viagem — chip virtual que dispensa troca de cartão no celular. Plataformas como Airalo, Holafly e Nomad vendem planos de dados que custam uma fração do roaming das operadoras brasileiras, com ativação pelo próprio celular antes do embarque.

A escolha entre eSIM, chip local e roaming depende de alguns fatores da viagem. A seguir, veja o que cada opção oferece, quanto custa e como configurar o celular para evitar cobranças.

O que é eSIM e como funciona?

O eSIM (embedded SIM) é um chip virtual integrado ao celular. Em vez de inserir um cartão físico no aparelho, o viajante compra um plano de dados pelo aplicativo da operadora de eSIM, recebe um QR Code e instala o perfil digital nas configurações do celular. O processo leva menos de cinco minutos.

A vantagem prática é o Dual SIM: o chip brasileiro permanece no aparelho para receber SMS de bancos e tokens de autenticação, enquanto o eSIM cuida da conexão de dados no exterior.

iPhones a partir do XR e XS (2018) e celulares Samsung a partir do Galaxy S20 (2020) suportam eSIM. No Android, discar *#06# mostra se o aparelho exibe um número EID além do IMEI — se exibir, o celular é compatível. O aparelho precisa estar desbloqueado para outras operadoras.

Qual a diferença entre eSIM, chip local e roaming?

e-SIM de viagem

A compra e a ativação são feitas pelo aplicativo, sem fila no aeroporto. Cobre de um a dezenas de países com o mesmo perfil. A maioria dos eSIMs de viagem oferece apenas dados — chamadas e SMS dependem de apps como WhatsApp.

No campo das plataformas, a Airalo tem planos a partir de US$ 4,50 para 1 GB em mais de 200 destinos. A Holafly oferece pacotes com dados ilimitados (sujeitos a política de uso justo, que pode reduzir a velocidade após alto consumo). A Nomad cobre mais de 200 destinos com planos a preços competitivos.

Chip físico local

Comprado em loja de operadora ou balcão do aeroporto no destino, costuma ter o menor custo por GB em estadias longas (acima de sete dias) concentradas em um único país, com preços que partem de € 10 na Europa ou US$ 15 nos EUA.

A desvantagem é depender de disponibilidade no aeroporto e ocupar o slot do chip brasileiro — o que impede o Dual SIM em aparelhos com apenas uma entrada física.

Roaming da operadora brasileira

Pacotes como o Passaporte Claro, o Vivo Travel e o TIM Viagem custam de R$ 20 a R$ 65 por dia, conforme a região de destino. A comodidade é não precisar fazer nada além de ativar o serviço — o celular se conecta à rede parceira ao pousar. O risco é o consumo fora do pacote, que gera cobranças por MB na fatura. Disponível apenas para clientes pós-pagos nas três operadoras.

Qual opção escolher?

Um dos fatores que pode influenciar a escolha é o destino da viagem. Por exemplo:

  • Europa (Espaço Schengen): eSIM regional. Um único perfil cobre dezenas de países sem troca de chip a cada fronteira. A Holafly lidera em volume de dados com planos ilimitados para a região; a Airalo e a Nomad oferecem pacotes com franquia fixa a custo mais baixo;
  • Estados Unidos e Canadá: eSIM de viagem. Ativação antes do embarque e boa cobertura em áreas urbanas e rodovias. A Airalo e a Nomad têm planos locais com preços competitivos para estadias de até duas semanas;
  • Viagem com múltiplos países: eSIM regional ou global. Evita a compra de um plano por país e simplifica o deslocamento entre destinos;
  • País único por mais de dez dias: chip local. O custo por GB tende a ser o mais baixo em destinos com mercado pré-pago acessível, como Portugal, Espanha, Tailândia e Argentina;
  • Viagem de um a dois dias: roaming da operadora ou eSIM com pacote pequeno. Para viagens muito curtas, a conveniência pode justificar o custo mais alto do roaming.

Cartões de crédito com internet internacional gratuita

Antes de comprar um plano, vale checar se o cartão de crédito já oferece eSIM de viagem como benefício.

  • Nubank Ultravioleta: oferece 10 GB de internet gratuita via eSIM, com cobertura em mais de 150 países e validade de 365 dias. A ativação é feita pelo aplicativo do Nubank, em "Benefícios Ultravioleta". O benefício se renova a cada ano e é exclusivo para titulares do cartão Mastercard Black Ultravioleta com Conta Global.
  • Visa Platinum, Signature e Infinite: em parceria com a GigSky, a Visa oferece planos gratuitos para viagem: 3 GB por 15 dias para cartões Infinite e 1 GB por 15 dias para Platinum e Signature. A ativação é pelo aplicativo da GigSky, no menu "Visa Benefícios". A cobertura alcança mais de 175 países, e a oferta é válida até agosto de 2027.

Como ativar um eSIM de viagem no celular?

As etapas são semelhantes entre Airalo, Holafly e Nomad:

  1. Baixe o aplicativo da operadora de eSIM (App Store ou Google Play);
  2. Crie uma conta, selecione o destino e o plano de dados;
  3. Finalize a compra (cartão de crédito, PayPal ou Apple/Google Pay);
  4. Escaneie o QR Code ou instale o perfil pelo aplicativo;
  5. Nas configurações do celular, defina o eSIM como linha de dados padrão;
  6. Desative o roaming de dados da linha brasileira;
  7. Ative o eSIM ao chegar no destino — a conexão se estabelece em segundos.

A instalação pode ser feita em casa, no Wi-Fi, dias antes da viagem. O plano só começa a consumir dados quando ativado no destino.

Como evitar cobranças de roaming indesejadas

O passo mais importante é desativar o roaming de dados da linha brasileira antes do embarque.

  • No iPhone, o caminho é Ajustes > Celular > SIMs > [linha brasileira] > Roaming de Dados > desativar.
  • No Android, o caminho é Configurações > Rede e Internet > SIMs > [linha brasileira] > Roaming > desativar.

Desligar a opção "Alternar Dados Móveis" (iPhone) ou equivalente no Android impede que o celular migre para a rede brasileira em áreas sem sinal do eSIM. Desativar atualizações automáticas de aplicativos, backup em nuvem e download de mídia no WhatsApp fora do Wi-Fi também reduz o consumo.

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