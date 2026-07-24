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A IA encareceu tudo o que sua empresa já fazia, e a conta ainda não chegou na sua fatura

A corrida por infraestrutura de IA encareceu a memória e o armazenamento do mundo inteiro. O resultado é um paradoxo que poucas lideranças perceberam: a mesma tecnologia que promete produtividade acaba de tornar mais caro tudo o que a empresa já fazia

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Publicado em 24 de julho de 2026 às 16h14.

Por Daniel Galante, CEO da Claranet no Brasil

Quantas reuniões de liderança nos últimos seis meses foram dedicadas à economia que a IA representa, e quantas ao que ela está, neste momento, encarecendo no seu data center?

A pergunta não é retórica. Enquanto comitês executivos celebram relatórios escritos em segundos e código gerado em minutos, um movimento contrário acontece debaixo da mesa: o preço de operar tudo o que a empresa já rodava antes da IA subiu de forma abrupta. E a maioria das lideranças não percebeu, porque olha para o lugar errado da planilha. Não é o custo da IA, mas o custo que a IA impõe a todo o resto.

O mecanismo é implacável. A corrida por infraestrutura de IA consome uma fatia desproporcional da produção mundial de memória. Samsung, SK Hynix e Micron, que respondem por mais de 90% da DRAM global, realocaram capacidade para a memória de alta largura de banda, a HBM, que alimenta as GPUs dos data centers. A conta é clara: cada wafer de HBM consome cerca de três vezes mais silício do que uma memória convencional, mas entrega margens muito superiores. Priorizar IA é lucrar mais produzindo menos. O resultado é uma escassez planejada — que a IDC classifica não como um descompasso cíclico, mas como uma realocação potencialmente permanente da capacidade global de silício.

Isso não é previsão. É o presente, e tem números. Segundo a TrendForce, os contratos de DRAM convencional subiram entre 93% e 98% no primeiro trimestre de 2026 sobre o trimestre anterior, o maior aumento já registrado, com nova alta projetada de até 63% no trimestre seguinte. Um SSD corporativo de 30TB que custava cerca de três mil dólares em meados de 2025 saltou para perto de onze mil no início de 2026. Dell e Lenovo já repassaram de 15% a 20% nos servidores, e a Micron admite atender apenas entre metade e dois terços da demanda de seus principais clientes.

Aqui está o ponto que deveria tirar o sono de qualquer líder de tecnologia: nada disso é sobre comprar servidores de IA. É sobre manter, expandir e renovar a infraestrutura que você já tem. O insumo que define o custo dessas máquinas — memória e armazenamento — é exatamente o que multiplicou de preço.

Se o aumento é tão grande, por que tão poucas empresas reagem? Por três pontos cegos. O primeiro é temporal: o custo já está na cadeia, mas ainda não chegou à fatura. Quem opera em nuvem paga o preço de ontem; a defasagem entre aquisição e repasse é de três a seis meses, e ele vem diluído em ajustes graduais, fácil de absorver sem perceber.

O segundo é de foco. A atenção da liderança está capturada pelo ROI da IA, pelo custo de tokens e pelos workflows agênticos. Enquanto o olhar mira o novo, o custo da base operacional sobe sem vigilância.

O terceiro é mental, e o mais perigoso. Vivemos décadas sob a premissa de que hardware sempre fica mais barato com o tempo — e adiar a compra era racional. Essa premissa quebrou: as análises convergem para preços elevados até pelo menos 2027, com novas fábricas só em operação relevante em 2027 ou 2028. Esperar o preço baixar deixou de ser prudência e passou a ser risco.

A consequência é imediata. Orçamentos de 2026 foram montados com premissas de 2024. Contratos de nuvem são renovados sem que ninguém precifique o reajuste a caminho. A liderança que entende isso primeiro ganha vantagem real: pode antecipar compras antes do próximo pico, travar termos antes do reajuste e tratar o right-sizing não como higiene de TI, mas como prioridade financeira — um servidor de 128GB usando 40GB de RAM hoje desperdiça muito mais do que um ano atrás.

E no Brasil, a conta vem dobrada. Pagamos a inflação de componente em dólar e ainda absorvemos o câmbio por cima. Os números que acompanhamos no mercado brasileiro mostram a dimensão: um módulo de 16GB que custava entre 220 e 280 reais no início de 2024 chegou a 950 reais em janeiro de 2026 — perto de 300% em dois anos. A volatilidade que o resto do mundo enfrenta em uma moeda, nós enfrentamos em duas.

O paradoxo da IA, em sua forma menos comentada, é que a mesma tecnologia que promete produtividade acaba de encarecer tudo o que a empresa já fazia. A pergunta de liderança não é se você vai sentir esse custo, mas se vai vê-lo antes ou depois de ele chegar à fatura. Quem enxerga primeiro, decide melhor.

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