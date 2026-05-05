Golpe do WhatsApp clonado: como funciona e como se proteger em 2026

WhatsApp clonado: golpe lidera ranking de fraudes bancárias no Brasil; veja como se proteger (Kirill KUDRYAVTSEV/Getty Images)
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Publicado em 5 de maio de 2026 às 10h01.
Muito provavelmente, alguém do seu círculo de contatos já recebeu uma mensagem pedindo Pix em nome de um amigo ou familiar — ou foi a própria vítima. O golpe do WhatsApp clonado atingiu 153 mil brasileiros em 2024, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), e liderou o ranking de fraudes bancárias do ano, à frente da falsa venda (150 mil casos) e da falsa central bancária (105 mil).
Uma pesquisa do Instituto DataSenado estimou que 24% dos brasileiros com mais de 16 anos (cerca de 40,85 milhões de pessoas) perderam dinheiro com algum tipo de golpe digital nos 12 meses anteriores. O prejuízo geral com fraudes financeiras no país alcançou R$ 10,1 bilhões em 2024, alta de 17% sobre o ano anterior, de acordo com a Febraban.
A clonagem de WhatsApp abrange mais de um método, mas todos compartilham o objetivo de assumir o controle da conta da vítima para pedir dinheiro a familiares e amigos por Pix.
À EXAME, Alex Vieira, fundador da Piersec, empresa de cibersegurança, aponta a principal estratégia dos criminosos. "Os ataques raramente envolvem a quebra da criptografia do aplicativo. O foco é o elo humano". Ele explica que todos os métodos de clonagem incluem essa abordagem próxima.
Segundo Vieira, os principais métodos de clonagem do WhatsApp incluem:
Segundo Vieira, o que mudou nos últimos anos não foi o tipo de golpe, mas o grau de profissionalização por trás dele. "Saímos do amadorismo para a industrialização do crime digital", diz.
Os criminosos passaram a operar como verdadeiras empresas, com equipes especializadas, acesso a bases de dados e uso de tecnologia para escalar as fraudes.
Para Vieira, uma das mudanças mais visíveis é a personalização das abordagens. Com informações obtidas em vazamentos de dados, golpistas conseguem trazer informações pessoais e até compras reais da vítima na mensagem de contato. A conversa parece real, e o alvo baixa a guarda.
A inteligência artificial (IA) também virou uma arma na mão dos golpistas. Se antes eles eram identificados por erros de gramática e pontuação, agora contam com um agente para corrigir suas mensagens. Isso sem contar os recursos de deepfake, que criam áudios e vídeos falsos de conhecidos pedindo dinheiro.
O tempo entre a invasão da conta e a retirada do dinheiro também encolheu. Segundo Vieira, o intervalo entre clonar o WhatsApp e limpar a conta da vítima via Pix caiu para minutos, o que dificulta tanto a reação de quem foi atingido quanto o bloqueio por parte do banco.
Nenhum dos métodos descritos acima exige que o criminoso quebre alguma camada de proteção do aplicativo. A porta de entrada é o comportamento da vítima — e os golpistas sabem como manipulá-lo.
"A vítima é colocada sob pressão psicológica ('seu anúncio será excluído', 'seu cartão foi bloqueado'). Nesse estado, o usuário negligencia protocolos básicos de segurança", explica Vieira. "A maior vulnerabilidade não é o software. É o comportamento sob pressão — o que chamamos de risco humano."
Entre os erros mais comuns que abrem caminho para a invasão, o especialista lista:
O sinal mais claro é receber um código de verificação do WhatsApp sem ter solicitado. "Se você recebeu um código sem ter tentado logar em nenhum lugar, alguém está tentando acessar sua conta", alerta Vieira.
Outro indicativo é o contato de um suposto suporte oficial que usa conta comum, sem o selo de verificação do WhatsApp Business, ou que exige pressa excessiva para resolver um problema simples.
Mas como saber se a conta já foi comprometida? Vieira lista os seguintes sinais:
A verificação em duas etapas (PIN de seis dígitos no WhatsApp) é a camada de proteção mais acessível, mas não garante imunidade total.
Ela falha, por exemplo, quando a vítima é convencida a entregar também o PIN por engenharia social, quando há um malware no dispositivo que captura o que é digitado ou quando o usuário escolhe senhas fracas que podem ser descobertas por tentativa (ataque de força bruta).
O especialista da Piersec lista cinco medidas prioritárias:
Se a invasão já aconteceu, Vieira recomenda uma sequência imediata de ações:
O MED é um protocolo do Banco Central que permite ao banco do pagador solicitar a devolução de valores em caso de fraude. Quanto mais rápido o pedido, maior a chance de recuperação.