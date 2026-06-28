Como identificar golpes com IA? Deepfake de voz, clonagem e mensagens falsas

A inteligência artificial chegou como alternativa para facilitar a vida e o trabalho de milhões de usuários. Apesar disso, a mesma tecnologia que organiza a agenda, cria imagens e gera textos em segundos também passou a ser usada de forma criminosa favorecendo a criação de imagens e perfis falsos usados para aplicar golpes em terceiros.

Os números confirmam o alerta. Dados da Polícia Federal apontam que o uso de deepfakes cresceu 830% entre 2024 e 2025 no Brasil, e ferramentas de IA passaram a estar presentes em 42,5% das fraudes financeiras registradas no país no mesmo período.

O aumento pode ser explicado pelo aprimoramento das ferramentas de IA. Isso porque no surgimento das plataformas de inteligência artifical era mais fácil perceber quando uma imagem ou um vídeo tinha sido gerado por IA. Os erros eram visíveis, as falas artificiais soavam artificais e até metalizadas.

Com o aprimoramento da tecnologia, a qualidade dos modelos melhorou tanto que mesmo pessoas acostumadas a identificar fake news podem ter muita dificuldade em reconhecer conteúdo falso gerado por IA.

O impacto financeiro tambem cresceu: entre julho de 2024 e junho de 2025, cerca de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes envolvendo Pix ou boletos bancários, com prejuízo estimado em quase R$ 29 bilhões, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados pelo Senado Federal.

Como a Inteligência Artificial tem sido usada em golpes?

Da mesma maneira que as ferramentas de IA podem ser usadas para otimizar o trabalho, as funcionalidades têm sido úteis para gerar mensagens de texto altamente personalizadas, áudios que imitam com precisão a voz de uma pessoa, vídeos falsos com rostos e expressões reais, e imagens criadas do zero que simulam documentos ou situações que nunca existiram.

Além da manipulação de voz e imagem, a inteligência artificial também tornou os textos e roteiros de mensagens fraudulentas muito mais convincentes.

Se antes golpes por e-mail, SMS ou WhatsApp apresentavam erros grosseiros de escrita e comunicação, hoje os criminosos utilizam as ferramentas para criar mensagens bem estruturadas, com linguagem adequada e alto grau de verossimilhança. Isso dificulta a identificação imediata do golpe e aumenta a taxa de sucesso das abordagens.

O cenário é ainda mais crítico quando combinado com meios de pagamento instantâneos. Especialistas do Serpro e do Banco do Brasil, em painel realizado no evento Febraban Tech em março de 2026, apontaram o aumento da sofisticação das fraudes baseadas em deepfake e IA generativa como um dos principais desafios da segurança digital no país.

Golpes com IA: conheça os 5 principais e saiba como evitá-los

Veja as principais armadilhas criadas com auxílio de IA e entenda como evitá-las.

1. Clonagem de voz (deepfake de áudio)

É o golpe que mais assusta por ser o mais íntimo. Com apenas alguns segundos de áudio disponível em redes sociais ou no WhatsApp, ferramentas de IA conseguem recriar a voz de uma pessoa com precisão de sotaque, ritmo e entonação.

O criminoso usa essa voz clonada para ligar para familiares simulando uma emergência: um sequestro, um acidente, uma situação de perigo. A vítima ouve a voz de alguém que conhece, sente urgência e transfere o dinheiro antes de checar.

Esse tipo de golpe, conhecido e antigo, ganhou um novo nível de sofisticação com a inteligência artificial. Com ela, criminosos conseguem clonar vozes reais a partir de áudios públicos disponíveis na internet, tornando a farsa ainda mais convincente.

Como se proteger:

Ao receber uma ligação pedindo dinheiro com urgência, desligue e ligue diretamente para o número da pessoa supostamente em perigo. Combine uma palavra-código com familiares para situações de emergência. Nenhum banco ou parente legítimo vai exigir que você ignore essa etapa.

2. Deepfake de vídeo (videoconferências e anúncios falsos)

Se a clonagem de voz convence pelo áudio, o deepfake de vídeo vai mais longe: replica rosto, gestos, expressões e voz ao mesmo tempo.

Um caso que ganhou repercussão internacional envolveu um funcionário de uma multinacional em Hong Kong, que foi convencido a transferir cerca de US$ 25 milhões durante uma falsa videoconferência. Todos os participantes, exceto a vítima, eram representações falsas criadas por IA.

No Brasil, o uso mais comum é em anúncios que circulam em redes sociais com rostos de celebridades ou personalidades conhecidas promovendo investimentos, produtos ou rifas fraudulentas.

A utilização de recursos de inteligência artificial permite a criação de personagens digitais com aparência e comportamento semelhantes ao de pessoas reais. Tecnologias de voz sintética e animação aumentam a sensação de credibilidade das mensagens, dificultando a identificação de conteúdos enganosos.

Como se proteger:

Desconfie de vídeos com ofertas ou pedidos urgentes, especialmente quando envolvem pagamento via Pix. Antes de clicar, procure pelo nome da celebridade ou empresa nas redes sociais oficiais e verifique se o conteúdo é real. Use a busca reversa de imagens (Google Imagens) para checar se um rosto apareceu em outros contextos suspeitos.

3. Phishing potencializado por IA

O phishing já era um golpe eficaz. Com IA, foi aprimorado.

Nessa situação, a vítima recebe uma mensagem por e-mail, SMS ou WhatsApp com um link. Pode ser um alerta de segurança em alguma conta, uma promoção exclusiva, uma oferta relâmpago ou até um prêmio.

A mensagem parece legítima. A vítima clica. A página que se abre imita perfeitamente o site oficial, com cores, logos e até um endereço de URL semelhante ao real.

A diferença hoje é que a IA permite personalizar cada mensagem com nome da vítima, dados do banco, histórico de compras vazados ou hábitos identificados a partir de redes sociais. O texto não tem mais erros de português. O layout é impecável.

Como se proteger:

Nunca clique em links recebidos por mensagem ou e-mail, mesmo que pareçam vir do seu banco. Acesse sempre o aplicativo oficial ou digite o endereço diretamente no navegador. Seu banco nunca vai pedir senha, código ou transferência por mensagem.

4. Falsa central de atendimento

O criminoso liga para a vítima se passando por um atendente do banco ou de outra instituição. Com o uso de IA, a voz pode soar mais natural, o roteiro da conversa é mais convincente e os dados usados para se identificar são cada vez mais precisos, porque foram obtidos de vazamentos.

A abordagem é sempre a mesma: informam que há uma movimentação suspeita na conta, pedem confirmação de dados ou instruem a vítima a fazer uma transferência para "proteger" o dinheiro.

Como se proteger:

Desligue e ligue para o número oficial do banco, disponível no verso do cartão ou no site oficial. Nenhuma instituição financeira real pede para você transferir dinheiro para "protegê-lo". Ative a verificação em dois fatores em todos os seus aplicativos financeiros.

5. Anúncios falsos com personagens criados por IA

Este é o golpe que mais cresceu nas redes sociais. A IA permite criar personagens digitais com aparência e comportamento semelhantes ao de pessoas reais, aumentando a sensação de credibilidade dos anúncios e dificultando a identificação de conteúdos enganosos, pois grande parte da confiança que se tem em uma propaganda está nas pessoas que aparecem e na identidade visual associada.

Os anúncios simulam promoções de grandes marcas, vagas de emprego, sorteios e oportunidades de investimento com retorno garantido. Circulam principalmente no Facebook, Instagram e TikTok, e muitas vezes direcionam para sites falsos que pedem dados pessoais e pagamento via Pix.

Como se proteger:

Antes de clicar em qualquer anúncio, busque pelo nome da empresa no Google e verifique se o site tem HTTPS e endereço correto. Desconfie de preços muito abaixo do mercado e de "oportunidades únicas". Acesse sempre pelos perfis verificados das marcas nas redes sociais.

Como usar IA de forma segura?

A IA é uma ferramenta que pode ajudar muito no dia a dia do usuário, por isso, não é preciso ter medo de usá-la. Com alguns cuidados é possível ter uma boa relação com a tecnologia. Veja os principais que podem te ajudar:

1. Ative a verificação em duas etapas em tudo

Seja no banco, no WhatsApp, no e-mail ou nas redes sociais. Esse recurso dificulta o acesso de terceiros mesmo que consigam a sua senha. É a medida mais simples e mais eficaz disponível hoje.

2. Crie uma palavra-código com a família

Combine uma informação que só quem você conhece saberia. O criminoso pode clonar a voz, mas não consegue adivinhar uma palavra-código estabelecida previamente entre vocês.

3. Evite expor voz e imagem desnecessariamente

Quanto mais vídeos e áudios seus estão públicos na internet, mais material a IA tem para replicar a sua identidade. Revise as configurações de privacidade das suas redes sociais.

4. Nunca clique em links recebidos por mensagem

Mesmo que pareça oficial. Mesmo que venha de um número conhecido. Prefira digitar o endereço diretamente no navegador ou acessar pelo aplicativo oficial.

5. Confirme sempre por outro canal

Se recebeu uma ligação ou mensagem suspeita, desligue e entre em contato diretamente com a pessoa ou instituição pelos canais oficiais. Desconfiança, nesse caso, é proteção.

6. Use a busca reversa para checar imagens e vídeos

O Google Imagens permite verificar se uma foto ou frame de vídeo já apareceu em outros contextos. É uma ferramenta acessível e útil para identificar conteúdo manipulado.

7. Denuncie

Se você identificar algo utilizando deepfake com o objetivo de enganar as pessoas, espalhar informações falsas ou representar algum tipo de ameaça, denuncie imediatamente na plataforma em que foi compartilhado para que o material seja removido. Plataformas digitais têm canais de denúncia acessíveis. Usar esses canais protege você e outras pessoas.

Se você foi vítima de um golpe financeiro, entre em contato imediatamente com o seu banco. O Banco Central aprimorou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite rastrear e bloquear o dinheiro mesmo após múltiplas transferências entre contas.