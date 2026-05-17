Como desativar o novo recurso do Instagram que pode compartilhar foto por engano

O Instagram lançou globalmente um novo recurso chamado “Instants”, ideal para o compartilhamento de fotos "autênticas" e temporárias. Apesar de a Meta apresentar a novidade como uma forma de registrar momentos em tempo real, usuários têm relatado dificuldades com a funcionalidade, sobretudo após enviarem imagens por engano sem compreender totalmente o funcionamento da ferramenta.

Segundo o TechCrunch, ao acessar o recurso pela primeira vez — por meio do ícone de fotos no canto inferior direito da caixa de entrada —, o aplicativo exibe uma breve introdução informando que os conteúdos desaparecem, não há lista de visualização e que reações e respostas são privadas. Em seguida, o usuário é direcionado rapidamente ao processo de captura e interação com as imagens.

Na interface da câmera, há um botão para fotografar e, logo abaixo, a opção de escolha entre envio para “Amigos” ou “Amigos próximos”, sendo a primeira definida como padrão. No entanto, a plataforma não deixa claro de imediato que, ao pressionar o botão de captura, a foto é automaticamente enviada para todos da lista de amigos, a menos que a configuração seja alterada manualmente.

Falta de clareza

A falta de clareza no processo tem levado usuários a enviarem imagens de forma não intencional. Embora exista a opção de desfazer o envio, ela aparece de maneira discreta, o que pode dificultar sua identificação. Em alguns casos, usuários relataram nem perceber que haviam compartilhado uma imagem, de acordo com o TechCrunch.

A dinâmica contrasta com o uso tradicional do Instagram, onde o conteúdo costuma ser revisado antes da publicação, o que tem gerado críticas relacionadas à privacidade.

Diante disso, muitos usuários buscam maneiras de desativar a funcionalidade. Para ocultar o recurso, é necessário acessar o perfil, abrir o menu de configurações no canto superior direito e, em “Preferências de conteúdo”, ativar a opção “Ocultar Instants na caixa de entrada”. Com isso, o usuário deixa de visualizar tanto o recurso quanto os envios recebidos.

Também é possível desativar temporariamente as notificações ao pressionar o ícone do recurso na caixa de entrada e arrastar para a direita.

Caso uma imagem seja enviada por engano, o aplicativo oferece a opção “Desfazer” logo após o envio, permitindo remover rapidamente o conteúdo antes que seja visualizado. Outra alternativa é acessar o arquivo de Instants, por meio do ícone correspondente na parte superior direita da câmera, e excluir a imagem, impedindo que ela seja vista por quem ainda não a abriu.