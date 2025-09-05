Tecnologia

Golpes de phishing não diminuem com treinamentos corporativos em cibersegurança, diz pesquisa

Especialistas recomendam combinar conscientização com ferramentas tecnológicas para reduzir riscos de phishing

Estudo revela eficácia limitada de programas de conscientização em cibersegurança (krisanapong detraphiphat/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06h20.

Treinamentos corporativos em cibersegurança podem ter impacto limitado na prevenção de golpes de phishing, segundo dados de um estudo da UC San Diego Health e divulgados pelo The Wall Street Journal. A pesquisa analisou quase 20 mil funcionários e constatou que os programas de conscientização tradicionais apresentaram resultados pouco significativos.

Ao longo de oito meses, entre janeiro e outubro de 2023, a instituição realizou dez ataques simulados de phishing. Os participantes foram divididos em quatro grupos que receberam diferentes métodos de treinamento, incluindo dicas genéricas, sessões interativas de perguntas e respostas, além de informações específicas sobre ataques anteriores. Um quinto grupo não recebeu treinamento.

Em média, os funcionários treinados tiveram uma taxa de falha apenas 1,7% menor do que aqueles que não participaram de nenhum programa.

Os pesquisadores identificaram que a baixa eficácia estava ligada principalmente à falta de engajamento: mais de 75% das sessões de treinamento foram concluídas em menos de um minuto, e muitos funcionários fecharam a página imediatamente.

“Quando os funcionários clicam em um módulo de treinamento, muitas vezes o fazem apenas para verificar e-mails ou navegar na internet, sem absorver o conteúdo”, explicou Grant Ho, professor assistente da Universidade de Chicago e coautor do estudo.

Efeito reduzido

Os módulos interativos de perguntas e respostas demonstraram maior eficácia para os funcionários que concluíram o treinamento integralmente, reduzindo em 19% a probabilidade de falha em simulações futuras. No entanto, a maioria dos colaboradores não completou as sessões, o que fez com que os resultados fossem limitados.

Diante disso, o estudo conclui que, embora o treinamento em conscientização seja uma prática comum, ele não é suficiente para proteger os funcionários contra phishing.

Especialistas recomendam que organizações adotem medidas complementares, como softwares de detecção automática de ataques, para aumentar a segurança cibernética.

