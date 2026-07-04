Como fazer figurinhas de IA no WhatsApp? Veja o passo a passo

Figurinhas de IA no WhatsApp: recurso gera stickers personalizados a partir de descrições em texto (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 4 de julho de 2026 às 10h50.
As figurinhas chegaram ao WhatsApp em 2018 e se tornaram uma das formas mais populares de comunicação no app. Com a integração da Meta AI ao mensageiro em 2024 no Brasil, as duas coisas passaram a caminhar juntas. Agora, é possível criar figurinhas personalizadas com inteligência artificial (IA) sem sair do WhatsApp e sem instalar apps de terceiros.
O recurso funciona a partir de comandos de texto. O usuário descreve a figurinha que quer, e a IA da Meta gera quatro opções de stickers para escolha. O processo leva menos de um minuto e funciona em celulares Android e iPhone (iOS).
O passo a passo é o mesmo em Android e iPhone.
Caso nenhuma das opções agrade, basta apagar o texto e refazer a descrição até chegar ao resultado desejado.
As figurinhas criadas podem ser reutilizadas. Após o envio:
A qualidade da figurinha depende da descrição fornecida. Algumas orientações:
A liberação segue um modelo gradual. Nem todos os usuários veem a opção Gerar com IA ao abrir a aba de figurinhas.
Se o recurso não aparecer, o usuário precisa atualizar o WhatsApp para a versão mais recente na Google Play ou na App Store. Além disso, a Meta libera o recurso por lotes, e a cobertura pode variar por região e por dispositivo.
Sim. Além do gerador de IA, o WhatsApp possui um recurso nativo que transforma fotos e vídeos da galeria em figurinhas. O caminho é parecido:
No iPhone com iOS 16 ou superior, o usuário pode isolar o objeto de uma foto na galeria com um toque longo e arrastá-lo para a conversa do WhatsApp. O app reconhece o recorte e oferece a opção de transformá-lo em figurinha.
Para vídeos, o WhatsApp aceita trechos de até cinco segundos como figurinhas animadas — basta selecionar o intervalo desejado na linha do tempo durante a edição.
As figurinhas são geradas nos servidores da Meta a partir do prompt enviado pelo usuário. A IA segue as diretrizes de uso da empresa e não gera conteúdo que viole as políticas do WhatsApp — imagens com rostos de terceiros sem consentimento ou material protegido por direitos autorais, por exemplo, podem ser recusadas pelo sistema.
Cada comando gera quatro figurinhas por vez. Ao digitar um novo prompt, as opções anteriores são substituídas na tela de criação, mas as figurinhas já enviadas ou salvas nos favoritos permanecem na biblioteca do usuário.