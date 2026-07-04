Como fazer figurinhas de IA no WhatsApp? Veja o passo a passo

As figurinhas chegaram ao WhatsApp em 2018 e se tornaram uma das formas mais populares de comunicação no app. Com a integração da Meta AI ao mensageiro em 2024 no Brasil, as duas coisas passaram a caminhar juntas. Agora, é possível criar figurinhas personalizadas com inteligência artificial (IA) sem sair do WhatsApp e sem instalar apps de terceiros.

O recurso funciona a partir de comandos de texto. O usuário descreve a figurinha que quer, e a IA da Meta gera quatro opções de stickers para escolha. O processo leva menos de um minuto e funciona em celulares Android e iPhone (iOS).

Como criar figurinhas de IA no WhatsApp?

O passo a passo é o mesmo em Android e iPhone.

Abra uma conversa (individual ou em grupo); Toque no ícone de figurinhas ao lado da barra de digitação; Toque em Criar e selecione Gerar com IA. Se o app exibir um aviso sobre os termos da Meta, toque em Continuar; Digite uma descrição do que quer na figurinha — por exemplo, "gato com óculos de sol tomando café"; Aguarde a IA gerar quatro opções. Toque na desejada para enviá-la na conversa.

Caso nenhuma das opções agrade, basta apagar o texto e refazer a descrição até chegar ao resultado desejado.

Como salvar figurinhas de IA no WhatsApp?

As figurinhas criadas podem ser reutilizadas. Após o envio:

Adicionar aos favoritos: toque na figurinha enviada e selecione Adicionar às favoritas (ícone de estrela). O sticker ficará acessível na aba de favoritos em qualquer conversa; Organizar em pacotes: o WhatsApp permite agrupar figurinhas em pacotes de até 30 unidades. Para criar um, toque em uma figurinha e selecione Adicionar a pacote de figurinhas. Na tela seguinte, escolha +Novo; Compartilhar pacotes: pacotes criados podem ser enviados para contatos pelo próprio app.

Dicas para escrever bons prompts para figurinhas de IA

A qualidade da figurinha depende da descrição fornecida. Algumas orientações:

Seja descritivo: em vez de "cachorro", prefira "cachorro da raça corgi com chapéu de aniversário, estilo cartoon";

em vez de "cachorro", prefira "cachorro da raça corgi com chapéu de aniversário, estilo cartoon"; Indique o estilo visual: adicione termos como "desenho animado", "pixel art", "3D" ou "aquarela" para variar a estética;

adicione termos como "desenho animado", "pixel art", "3D" ou "aquarela" para variar a estética; Use referências de emoção: palavras como "irritado", "comemorando" ou "surpreso" ajudam a definir a expressão do sticker;

palavras como "irritado", "comemorando" ou "surpreso" ajudam a definir a expressão do sticker; Teste em inglês: embora o recurso funcione em português, comandos em inglês podem gerar resultados com mais variedade visual.

O recurso de figurinhas de IA está disponível para todos os usuários?

A liberação segue um modelo gradual. Nem todos os usuários veem a opção Gerar com IA ao abrir a aba de figurinhas.

Se o recurso não aparecer, o usuário precisa atualizar o WhatsApp para a versão mais recente na Google Play ou na App Store. Além disso, a Meta libera o recurso por lotes, e a cobertura pode variar por região e por dispositivo.

Também é possível criar figurinhas com fotos do celular?

Sim. Além do gerador de IA, o WhatsApp possui um recurso nativo que transforma fotos e vídeos da galeria em figurinhas. O caminho é parecido:

Abra uma conversa e toque no ícone de figurinhas; Toque em Criar e selecione a imagem ou o vídeo desejado; Ajuste o enquadramento, adicione texto ou desenhos e toque na seta para enviar.

No iPhone com iOS 16 ou superior, o usuário pode isolar o objeto de uma foto na galeria com um toque longo e arrastá-lo para a conversa do WhatsApp. O app reconhece o recorte e oferece a opção de transformá-lo em figurinha.

Para vídeos, o WhatsApp aceita trechos de até cinco segundos como figurinhas animadas — basta selecionar o intervalo desejado na linha do tempo durante a edição.

Privacidade e limitações das figurinhas de IA

As figurinhas são geradas nos servidores da Meta a partir do prompt enviado pelo usuário. A IA segue as diretrizes de uso da empresa e não gera conteúdo que viole as políticas do WhatsApp — imagens com rostos de terceiros sem consentimento ou material protegido por direitos autorais, por exemplo, podem ser recusadas pelo sistema.

Cada comando gera quatro figurinhas por vez. Ao digitar um novo prompt, as opções anteriores são substituídas na tela de criação, mas as figurinhas já enviadas ou salvas nos favoritos permanecem na biblioteca do usuário.