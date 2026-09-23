China tem 24 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos, quase 40% a mais que em 2025

A China chegou a 24,223 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos no fim de agosto de 2026, aumento de 39,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Energia da China em 23 de setembro.

A maior parte desse crescimento veio dos pontos de recarga privados. O país contabilizava 19,063 milhões dessas instalações no fim de agosto, 46,3% a mais do que um ano antes.

Os pontos públicos chegaram a 5,16 milhões, com crescimento anual de 19,5%. A potência total disponível nesses equipamentos alcançou 262 milhões de quilowatts, com média de aproximadamente 50,69 quilowatts por ponto.

Já a capacidade de energia elétrica contratada para a instalação dos pontos privados somou 163 milhões de kVA.

Os números são da plataforma nacional chinesa de monitoramento e serviços de infraestrutura de recarga para veículos eletrificados.

Fonte: news.southcn.comt