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China tem 24 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos, quase 40% a mais que em 2025

País registra 24,2 milhões de pontos de recarga em agosto de 2026, com alta de quase 40% em relação ao ano anterior

Veículos elétricos: postos de recarga na China somam 24,2 milhões de unidades em agosto, impulsionados pela expansão da infraestrutura privada (Leandro Fonseca/Exame)

Veículos elétricos: postos de recarga na China somam 24,2 milhões de unidades em agosto, impulsionados pela expansão da infraestrutura privada (Leandro Fonseca/Exame)

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Agência

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15h09.

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A China chegou a 24,223 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos no fim de agosto de 2026, aumento de 39,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Energia da China em 23 de setembro.

A maior parte desse crescimento veio dos pontos de recarga privados. O país contabilizava 19,063 milhões dessas instalações no fim de agosto, 46,3% a mais do que um ano antes.

Os pontos públicos chegaram a 5,16 milhões, com crescimento anual de 19,5%. A potência total disponível nesses equipamentos alcançou 262 milhões de quilowatts, com média de aproximadamente 50,69 quilowatts por ponto.

Já a capacidade de energia elétrica contratada para a instalação dos pontos privados somou 163 milhões de kVA.

Os números são da plataforma nacional chinesa de monitoramento e serviços de infraestrutura de recarga para veículos eletrificados.

Fonte: news.southcn.comt

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