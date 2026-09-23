Meta lança óculos de realidade virtual por US$ 1.299 — um terço do preço do Vision Pro, da Apple

Meta VR Glasses: o novo dispositivo de VR e VA da Meta
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21h22.
A Meta lançou o Meta VR Glasses, novo óculos de realidade virtual de US$ 1.299 que aposta em um design mais leve ao transferir processador, bateria e sistema de resfriamento para um módulo externo. Com cerca de 100 gramas, o aparelho custa aproximadamente um terço do Vision Pro, da Apple, e traz recursos como videoconferências com hologramas fotorrealistas, teclado virtual projetado sobre superfícies reais e bateria de até três horas. O lançamento também marca uma mudança no negócio da Meta: a empresa espera não ter prejuízo com cada unidade vendida e tornar seu ecossistema de realidade virtual lucrativo.
A Meta lançou nesta quarta-feira, 23, um novo óculos de realidade virtual (RV) que custa US$ 1.299, cerca de um terço do preço do Vision Pro, óculos concorrente da Apple, hoje vendido por US$ 3.699.
O lançamento, batizado simplesmente Meta VR Glasses, também é a primeira aposta da empresa numa linha de headsets que dê lucro de verdade, não só prejuízo compensado por venda de jogo e item virtual.
A grande mudança de design está em onde fica o "cérebro" do aparelho. Nos modelos anteriores da própria Meta, o processador, a ventoinha de resfriamento e a bateria ficavam todos dentro do óculos, pesando na cabeça do usuário. No Vision Pro da Apple, só a bateria é externa, presa por um fio, enquanto o processador continua na cabeça.
O novo aparelho da Meta joga praticamente tudo isso para fora: processador, bateria e sistema de resfriamento ficam num pacote externo que pode ser preso ao bolso ou deixado sobre uma mesa. O resultado prático é um óculos de cerca de 100 gramas — cerca de um sexto do peso do Vision Pro e um quinto do peso do Quest 3S, modelo mais simples da própria Meta.
O novo óculos da Meta tem praticamente as mesmas funções do Vision Pro e dos próprios Quest da empresa: vídeo imersivo, aplicativos de escritório, uso como monitor externo de computador, navegação na internet, jogos, videoconferência e assistente de voz.
A bateria dura 3 horas com uma carga — um pouco mais que o Vision Pro, e até o dobro do Quest 3 — e também pode ficar ligado na tomada o tempo todo.
A tela é o ponto em que ele perde para a Apple: entrega cerca de 2,5K de resolução por olho, contra 4K do rival. Na prática, segundo quem testou o aparelho, texto e imagem continuam nítidos, e a diferença não chama tanta atenção assim.
O processador usado é um Snapdragon Reality Elite, da Qualcomm, enquanto o Vision Pro usa dois chips próprios da Apple, incluindo um M5.
Segundo executivos da empresa, o modelo de negócio está mudando: até aqui, a Meta assumia prejuízo na venda do hardware, esperando recuperar o dinheiro depois, vendendo jogos e itens virtuais dentro da própria loja. Com o preço do novo óculos, a companhia projeta não ter mais prejuízo em cada unidade vendida.
O Meta VR Glasses custa US$ 1.299. O preço equivale a cerca de um terço dos US$ 3.699 cobrados pelo Vision Pro, da Apple.
A Meta retirou do óculos componentes pesados como processador, bateria e sistema de resfriamento. Eles ficam em um módulo externo que pode ser preso ao bolso ou colocado sobre uma mesa. Com isso, o óculos pesa cerca de 100 gramas.
Além de custar menos, o modelo da Meta é mais leve e transfere mais componentes para um módulo externo. O Vision Pro, por outro lado, oferece maior resolução de tela: cerca de 4K por olho, contra aproximadamente 2,5K no aparelho da Meta.
A bateria dura cerca de três horas com uma carga. O aparelho também pode permanecer conectado à tomada para ser usado por períodos mais longos.
O recurso usa tecnologia de holograma e inteligência artificial para produzir uma representação virtual fotorrealista do usuário durante videoconferências, substituindo os avatares desenhados usados anteriormente pela Meta em ambientes de realidade virtual.
Sim. O aparelho consegue projetar um teclado e um "mouse pad" virtuais sobre uma superfície real, como uma mesa, permitindo que o usuário interaja tocando fisicamente nessa superfície.
A empresa está mudando sua estratégia para realidade virtual. Em vez de assumir prejuízo na venda do hardware e tentar recuperar o dinheiro com jogos e itens virtuais, a Meta projeta não perder dinheiro em cada unidade do novo aparelho e pretende tornar o ecossistema de realidade virtual lucrativo.
A empresa já apontou 2027 como possível data para um produto baseado no protótipo Orion, mas Andrew Bosworth evitou confirmar o prazo. Segundo ele, a decisão dependerá de o aparelho atingir um nível de maturidade considerado adequado pela Meta.