Como blockchain pode ajudar em crises humanitárias como a da Venezuela?

Por Nicolás Alonso*

Quando um desastre acontece, o primeiro sistema a colapsar não é apenas o físico, mas o informacional. Sem dados confiáveis, sem coordenação entre os agentes envolvidos e sem visibilidade sobre o fluxo de recursos, até a ajuda mais bem-intencionada pode se perder no caos. O cenário voltou a se repetir após os terremotos que atingiram a Venezuela em junho de 2026, um dos episódios mais críticos da história recente do país, que expôs não apenas a fragilidade da infraestrutura local, mas também os limites dos modelos tradicionais de resposta humanitária.

Em poucas horas, hospitais ficaram sobrecarregados, cadeias logísticas foram interrompidas e serviços básicos, como energia e telecomunicações, entraram em colapso. Milhões de pessoas passaram a depender de assistência emergencial, enquanto organizações internacionais, governos e ONGs enfrentam dificuldades para coordenar a distribuição de recursos. Em situações como essa, a urgência está em garantir que a ajuda chegue a quem realmente precisa, e no tempo certo.

É nesse contexto que a tecnologia blockchain se torna uma realidade na resposta a crises, não apenas como uma inovação ligada ao mercado financeiro, mas como uma infraestrutura capaz de ampliar a eficiência, a transparência e a coordenação das ações humanitárias. A principal contribuição da tecnologia está na capacidade de criar uma base única, segura e compartilhada de informações, acessível por diferentes atores ao mesmo tempo. Em cenários onde sistemas centralizados falham ou deixam de ser confiáveis, essa camada de confiança distribuída pode fazer a diferença.

Na prática, isso significa que doações podem ser rastreadas em tempo real, reduzindo riscos de desvio e aumentando a transparência. Também permite que recursos financeiros sejam enviados de diversas partes do mundo e cheguem diretamente às pessoas afetadas, por meio de carteiras digitais, eliminando diferenças monetárias entre os países, reduzindo intermediários e acelerando o processo de assistência.

Preparação para crises

Em ambientes onde o sistema bancário deixa de funcionar ou está comprometido, essa alternativa pode ser decisiva para garantir acesso a alimentos, medicamentos e outros itens essenciais. Ao mesmo tempo, a tecnologia pode facilitar a coordenação entre organizações, evitando sobreposição de esforços e melhorando a alocação de recursos em campo.

Apesar do potencial, a adoção ainda enfrenta barreiras que aos poucos vão sendo superadas. Sem acesso à energia elétrica ou à internet, qualquer solução digital encontra limitações práticas. Além disso, organizações humanitárias, muitas vezes, operam com processos consolidados e pouco flexíveis, o que torna a implementação de novas tecnologias mais lenta do que o ritmo exigido por situações emergenciais.

Ainda assim, o debate avança. A blockchain começa a ser vista como parte de uma infraestrutura mais ampla de preparação para crises. Assim como países investem em hospitais, sistemas de alerta e logística emergencial, cresce a percepção de que sistemas digitais resilientes também precisam fazer parte desse planejamento.

Eventos como o da Venezuela reforçam que as crises humanitárias contemporâneas são cada vez mais complexas, combinando colapso físico, fragilidade institucional e falhas de informação. Nesse cenário, soluções híbridas, que integram infraestrutura tradicional e tecnologias emergentes, tendem a ganhar protagonismo.

A blockchain não substitui médicos, alimentos ou operações de resgate, mas pode garantir que todos esses recursos circulem com mais eficiência, transparência e velocidade. Em contextos onde cada hora importa, essa diferença pode ser determinante entre uma resposta coordenada e o agravamento do colapso.

*Nicolás Alonso é country manager da Bitso no Brasil

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok