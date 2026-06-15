Starlink no Brasil: vale a pena em 2026? Velocidade, estabilidade e preço real

A Starlink, internet via satélite da SpaceX, opera no Brasil desde 2022, quando a Anatel autorizou a empresa a explorar o sistema de satélites de baixa órbita (LEO) em território nacional. Quatro anos depois, ela já acumula cerca de 900 mil assinantes registrados, o que faz do mercado brasileiro o segundo maior da empresa no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Com a expansão da constelação e os reajustes de preço aplicados em maio de 2026, muitos podem se perguntar se a Starlink no Brasil compensa o investimento. A velocidade média medida por serviços independentes alcança patamares que colocam o serviço à frente da internet via satélite convencional, mas o custo do kit de antena e a mensalidade podem pesar na comparação com a fibra óptica urbana.

Qual a velocidade da Starlink no Brasil?

A SpaceX anuncia picos de até 400 Mbps no plano Residencial Max, mas o número que importa para o uso diário é a média medida por serviços independentes.

Segundo relatório da Ookla publicado em fevereiro de 2026, a Starlink registrou velocidade média de 100,5 Mbps de download no Brasil ao final de 2025. O Tecnoblog reportou, com base em dados da operação local, que essa média subiu para cerca de 140 Mbps ao longo do segundo semestre de 2025, o que representa um salto de 55% em relação ao ano anterior.

No uso diário, o download oscila entre 80 Mbps e 200 Mbps. Em horários de pico, a velocidade tende a se sustentar na faixa dos 100 Mbps. O upload fica entre 10 Mbps e 30 Mbps no plano residencial, com a antena V4 padrão entregando um sinal de subida um pouco mais estável do que o modelo Mini.

A Starlink funciona bem com chuva?

A estabilidade melhorou com a expansão da constelação de satélites em órbita baixa. Nuvens esparsas e chuvas leves não afetam o sinal e, em temporais severos, com nuvens carregadas, a velocidade de download pode cair por alguns minutos ou registrar pequenas perdas de pacotes, mas é raro que o serviço caia por completo.

O fator que mais compromete a estabilidade é a obstrução física, embora o app da Starlink tenha um modo de verificação de obstruções que convém usar antes de definir o ponto de instalação.. Galhos de árvore e telhados vizinhos no campo de visão da antena causam microquedas contínuas. Uma instalação com visada 100% limpa para o céu é obrigatória para que o equipamento funcione conforme o esperado.

Quanto custa a Starlink no Brasil em 2026?

O custo se divide em duas partes: o kit de antena (pago uma vez) e a mensalidade (sem fidelidade). A SpaceX reajustou os valores em maio de 2026, com aumentos que chegam a R$ 59 em alguns planos. Os principais planos residenciais e de viagem ficam assim após o reajuste:

Residencial (até 100 Mbps): mensalidade de R$ 189/mês. Kit antena padrão V4 a partir de R$ 900 (promoções) até R$ 2.400;

Residencial Max (até 400 Mbps): mensalidade de R$ 249/mês. Kit V4 padrão por cerca de R$ 2.400;

Residencial Família (dois endereços): mensalidade de R$ 413/mês (pelos dois planos). Combo promocional com dois kits Mini por R$ 499;

Viagem 100 GB: mensalidade de R$ 339/mês. Kit Mini portátil entre R$ 699 e R$ 1.199;

Viagem Ilimitado: mensalidade de R$ 619/mês. Kit Mini por R$ 1.199.

O portal oficial da Starlink pode adicionar ICMS e taxas de importação na tela final do carrinho, dependendo do estado do comprador. Lojas parceiras no Brasil vendem kits oficiais com possibilidade de parcelamento.

Starlink ou fibra óptica: qual escolher?

A comparação depende de onde o usuário mora. Um plano de fibra óptica urbana entrega velocidades que passam de 500 Mbps, latência abaixo de 10 ms e mensalidades entre R$ 80 e R$ 150. Somando o custo do kit de antena (entre R$ 900 e R$ 2.400) à mensalidade de R$ 189, a Starlink fica mais cara no médio prazo para quem já tem acesso a fibra de boa qualidade.

A conta muda em áreas onde a fibra não chega. Provedores de rádio e conexões via ADSL costumam entregar menos de 30 Mbps e sofrem quedas frequentes. Nesse caso, a Starlink oferece um salto de qualidade que compensa o investimento inicial — e a ausência de fidelidade permite cancelar sem multa caso a cobertura de fibra chegue à região.

Para quem a Starlink vale a pena em 2026?

O serviço se justifica para quem vive ou trabalha em áreas rurais ou isoladas sem acesso a fibra óptica estável. Sítios, fazendas, comunidades ribeirinhas e praias afastadas são os casos de uso mais claros. O plano Viagem também atende quem opera em trânsito — motorhomes e embarcações que precisam de conexão em locais sem infraestrutura fixa.

Para quem mora em capitais ou regiões metropolitanas com fibra de 300 Mbps ou mais por menos de R$ 150, a Starlink representa um custo superior sem ganho proporcional de velocidade ou estabilidade. A exceção é o uso como segunda conexão para um imóvel fora da cidade — chácara ou propriedade rural — onde a internet fixa não é viável.