Como configurar uma Smart TV? Tutorial fácil que resolve em 10 minutos

Configurar smart TV: passo a passo completo para os principais sistemas do mercado (Getty/Getty Images)
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Publicado em 9 de julho de 2026 às 09h00.
A maioria das smart TVs vendidas no Brasil segue um roteiro de configuração inicial quase idêntico, independente da marca. O processo envolve parear o controle remoto, conectar à rede Wi-Fi, aceitar os termos do fabricante, vincular uma conta e instalar os apps de streaming — e dá para fazer tudo isso em cerca de dez minutos, se o usuário tiver a senha do Wi-Fi e um e-mail à mão.
O que muda de uma TV para outra é o nome do sistema operacional que roda por trás. A Samsung usa o One UI Tizen, LG usa o webOS e marcas como TCL, Philips e Sony rodam o Google TV.
Ao ligar o aparelho pela primeira vez, o assistente de configuração conduz o usuário por uma sequência padrão:
A Samsung permite fazer toda a configuração pelo app SmartThings no celular. Ao abrir o app e aproximar o smartphone da TV, a transferência de dados — como senha do Wi-Fi e login da Conta Samsung — acontece sem a necessidade de digitar caractere por caractere no controle remoto.
Quem preferir o caminho tradicional segue o assistente na tela. Após o aceite dos termos, a TV direciona para o Smart Hub, onde o usuário escolhe os serviços favoritos. Modelos de 2023 em diante recebem até sete anos de atualizações do sistema, o que mantém a loja de apps e os recursos de IA funcionando por mais tempo.
O controle Magic Remote da LG funciona como um ponteiro na tela — ao movê-lo, um cursor acompanha o gesto, o que agiliza a digitação de senhas e a navegação pelos menus.
Após o pareamento, o assistente pede idioma, região e conexão Wi-Fi. O login é feito com uma conta LG, que libera a LG Content Store para download de apps. A TV pode exibir um QR Code para o app LG ThinQ, que permite controlar o aparelho pelo celular.
Marcas como TCL, Philips e Sony adotam o Google TV como sistema operacional. O diferencial aqui é a integração com o app Google Home no celular: ao selecionar "Configurar com o Google Home" na tela da TV, o smartphone compartilha a conta Google e a senha do Wi-Fi com o aparelho em poucos segundos, sem digitar nada no controle.
O login na conta Google dá acesso à Play Store, a mesma loja de apps do celular Android. Após a instalação dos serviços de streaming, a TV pode buscar atualizações de software — convém aceitar para corrigir possíveis travamentos de fábrica.
Quatro atalhos encurtam o tempo de configuração:
Sim, a TV liga e reproduz canais por antena ou entradas HDMI sem nenhuma conta vinculada. A limitação aparece nos recursos conectados: sem login, a loja de apps fica bloqueada, as atualizações automáticas não funcionam e assistentes de voz como Bixby (Samsung) e Google Assistente ficam inativos.
Para quem quer usar a TV apenas como monitor ou para TV aberta, a conta é dispensável. Para quem quer streaming, a criação de conta é obrigatória — e leva menos de dois minutos durante o próprio assistente de configuração.