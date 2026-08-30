Islândia rejeita retomada das negociações para entrar na União Europeia

A Islândia decidiu não retomar, por enquanto, as negociações para uma possível adesão à União Europeia (UE). Em referendo realizado no sábado, 29, 52,8% dos eleitores votaram contra a reabertura das conversas, enquanto 47,2% foram favoráveis, segundo os resultados finais divulgados pela emissora RUV e citados pela AFP.

O resultado frustra as expectativas de Bruxelas, que acompanhava de forma positiva a possibilidade de uma nova candidatura da ilha do Atlântico Norte ao bloco europeu.

Negociações estão paradas desde 2013

Com cerca de 400 mil habitantes, a Islândia solicitou a adesão à União Europeia após a crise financeira de 2009, que provocou forte impacto sobre sua economia. As negociações, no entanto, foram interrompidas em 2013, após a chegada de um governo eurocético ao poder.

No novo referendo, os cerca de 273 mil eleitores aptos a votar foram consultados sobre a possibilidade de retomar essas conversas. A rejeição prevaleceu após uma disputa apertada, encerrando, pelo menos no curto prazo, a perspectiva de uma nova tentativa de entrada do país no bloco.

Segundo a AFP, a decisão deve interromper qualquer discussão sobre a adesão islandesa à União Europeia pelo menos até 2028.