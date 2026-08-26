Os 5 melhores apps para digitalizar documentos pelo celular e criar PDFs em 2026

Boletos, contratos, comprovantes de residência, receitas médicas — quem precisa enviar uma cópia digital de um documento físico pelo celular já sabe que tirar uma foto corre o risco de não ter um resultado satisfatório. Um bom app para digitalizar documento em PDF resolve isso em segundos, pois em vez de capturar uma foto comum, identifica as bordas do papel, corrige a perspectiva, ajusta o contraste e gera um arquivo com aparência de documento escaneado. A seleção abaixo priorizou quatro critérios:

Qualidade do PDF gerado;

Facilidade de uso;

Privacidade e procedência;

Custo-benefício.

Melhores apps gratuitos para digitalizar documentos em PDF

Google Drive

Opção "scan", ou "escanear", ajuda a digitalizar documentos direto no Google Drive (Reprodução)

O Google Drive já vem instalado na maioria dos modelos Android e pode ser adquirido pelos usuários de iOS. O recurso de digitalização fica escondido atrás do botão "+" na tela inicial. Ele detecta o papel, permite corrigir o enquadramento, inserir várias páginas em um único arquivo e salva o resultado no Drive — de onde o usuário pode enviar por WhatsApp, e-mail ou link.

Em maio de 2026, o Google ampliou o scanner do Drive no Android com o recurso Smart Batch Scanning, que permite digitalizar várias páginas de uma vez, além de detecção de duplicatas e seleção automática do melhor quadro. Essas funções exigem celular com 8 GB de RAM ou mais. A limitação é que todo arquivo ocupa a cota de armazenamento da conta Google (15 GB no plano gratuito) e o app não oferece OCR (reconhecimento óptico de caracteres) integrado para tornar o texto pesquisável.

Disponibilidade: Android (já instalado na maioria dos aparelhos);

Preço no Brasil em agosto de 2026: gratuito; armazenamento além dos 15 GB pode exigir Google One;

Geração de PDF: sim, inclusive multipágina;

OCR: não;

Ajustes de imagem: recorte de bordas, rotação, filtros de cor e correção de perspectiva.

Notas e Arquivos (iPhone e iPad)

Digitalizar arquivos no recurso "Notas", do iOS (Reprodução/Apple)

No iPhone e iPad, o scanner embutido no app Notas cumpre a função sem exigir download de nada. Ele identifica o documento com a câmera, permite alternar entre captura automática e manual, aplicar filtros de cor, reunir várias páginas em uma única digitalização e exportar o resultado como PDF. O PDF resultante pode ser compartilhado ou salvo no app Arquivos.

A integração com o iCloud é a vantagem e o limite ao mesmo tempo. O arquivo fica acessível em todos os dispositivos Apple do usuário, mas ocupa a cota de armazenamento da conta. Para quem digitaliza documentos de vez em quando e não quer lidar com anúncios ou telas de assinatura de apps de terceiros, é a opção com menos atrito.

Disponibilidade: iPhone e iPad, por meio dos apps Notas e Arquivos;

Preço no Brasil em agosto de 2026: gratuito; pode consumir espaço do iCloud se sincronizado;

Geração de PDF: sim, com múltiplas páginas;

Ajustes de imagem: bordas, filtros de cor, tons de cinza, preto e branco, rotação;

OCR: não;

Indicado para: contratos curtos, comprovantes, formulários e documentos pessoais.

Adobe Scan

O Adobe Scan é a melhor alternativa gratuita para quem quer um resultado com aparência mais profissional e precisa de OCR — o reconhecimento óptico de caracteres que torna o texto do PDF pesquisável e selecionável. O app está disponível para Android e iPhone, e a versão gratuita já permite criar PDFs de boa qualidade com detecção automática de bordas e limpeza visual.

A assinatura Premium desbloqueia funções como exportação para Word e Excel e edição de texto no próprio PDF. O ponto de atenção está no fluxo de compra: o app oferece testes gratuitos de sete dias que se convertem em cobrança automática. Para quem só precisa de um scanner com OCR, a versão gratuita resolve a maior parte dos casos — não há necessidade de aceitar o teste Premium para fazer uma digitalização comum.

Disponibilidade: Android e iPhone/iPad;

Preço no Brasil em agosto de 2026: download gratuito; recursos Premium vendidos por assinatura (valores e planos variam conforme conta e plataforma — confira a tela de compra antes de confirmar);

Geração de PDF: sim, além de JPEG;

OCR: sim, com reconhecimento de texto para pesquisa e seleção;

Ajustes de imagem: detecção de borda, limpeza visual, correção de perspectiva e organização de arquivos;

Indicado para: arquivos de trabalho, documentos com texto que precisa ser localizado depois e uso conjunto com o Acrobat.

Genius Scan

O Genius Scan faz sentido para quem digitaliza comprovantes e notas fiscais toda semana e quer manter os arquivos organizados sem a complexidade de uma suíte pesada. A versão gratuita pode ser usada sem prazo, e os planos Plus e Ultra adicionam integração com serviços de nuvem e backup.

O diferencial em relação ao Adobe Scan está na proposta de organização: o app agrupa digitalizações por documento e permite nomear, ordenar e exportar lotes com menos passos. Se a versão gratuita já agradar, o upgrade faz sentido; para uso ocasional, não há necessidade de assinar.

Disponibilidade: Android e iPhone/iPad;

Preço no Brasil em agosto de 2026: versão gratuita disponível; na App Store brasileira, o Genius Scan Plus aparece entre R$ 5,50 e R$ 59,90, e o Genius Scan Ultra entre R$ 24,90 e R$ 199,90, conforme modalidade e oferta (confirme o período e a renovação antes da compra);

Geração de PDF: sim, inclusive multipágina;

Ajustes de imagem: recorte, correção de perspectiva, filtros e organização por documentos;

Nuvem: planos pagos podem incluir backup pelo Genius Cloud e serviços externos;

Indicado para: organização contínua de despesas e arquivos de pesquisa com volume moderado de páginas.

CamScanner

O CamScanner é um dos nomes mais conhecidos da categoria e reúne captura, criação de PDF, organização e OCR em um único app. Ele é útil para quem já conhece a plataforma e usa suas funções adicionais, mas deixou de ser a recomendação automática: os planos pagos têm preços altos e variáveis, e para quem só precisa produzir um PDF legível, o Adobe Scan ou os recursos nativos são mais econômicos.

Um cuidado extra é baixar apenas o app oficial identificado como CamScanner - PDF Scanner App, da IntSig. As lojas têm diversos aplicativos com nomes parecidos.