IA no e-mail: quando ela economiza tempo e quando atrapalha

IA no e-mail: assistentes de inteligência artificial ajudam na triagem e nos rascunhos, mas exigem critério para não inflarem a caixa de entrada (Thx4Stock/Getty Images)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 10h00.
O profissional médio gasta cerca de 11 horas por semana lendo e respondendo e-mails — 28% de uma semana de trabalho de 40 horas, segundo a McKinsey Global Institute. A promessa da inteligência artificial no e-mail é reduzir esse tempo.
O resultado, porém, depende de como a IA é usada. Um estudo da Microsoft com 6.000 trabalhadores mostrou que usuários do Copilot economizaram quase três horas semanais com e-mail, uma redução de 25%. Por outro lado, o relatório State of the Workplace 2026, da ActivTrak, que analisou mais de 443 milhões de horas de atividade digital em 1.111 empresas, revelou o oposto: entre profissionais que adotaram IA, o tempo gasto com e-mail subiu 104%.
A IA no e-mail entrega ganhos concretos em quatro tipos de tarefa com algumas características em comum: são repetitivas, padronizáveis, reversíveis e de baixo risco. Por exemplo:
O relatório da ActivTrak, publicado em março de 2026, comparou a atividade digital de 10.584 profissionais nos 180 dias anteriores e nos 180 dias posteriores à adoção de IA. Nenhuma categoria de atividade diminuiu após a adoção. O e-mail subiu 104%, chat e mensageria subiram 145% e aplicativos de gestão, 94%.
O estudo revelou três padrões que explicam por que a IA pode aumentar o tempo gasto com e-mail. São eles:
Os dados dos estudos da ActivTrak, da BCG e da Microsoft mostram que usar IA no e-mail funciona quando são tarefas padronizáveis e sem grandes riscos. Fora desses critérios, o custo de supervisão tende a superar o ganho de velocidade. Por isso, ela é delegada para, antes de mais nada, delegar a triagem da caixa de entrada, e não as decisões sobre ela. A decisão sobre respostas deve ser humana, principalmente em e-mails sensíveis.
Além disso, outra recomendação é usar IA para fixar preferências de estilo. Quem usa um assistente de IA para rascunhos de e-mail economiza tempo configurando o tom e o formato desejados uma vez, em vez de reescrever o prompt a cada mensagem. Plataformas como Claude (Anthropic) permitem salvar essas preferências em projetos; o Copilot (Microsoft) absorve padrões do histórico do usuário.