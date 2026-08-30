Rafaela Silva vence vice-campeã olímpica na estreia do judô no Spaten Fight Night 3

Rafaela Silva venceu a mexicana Prisca Awiti, vice-campeã olímpica, na primeira luta de judô realizada na história do Spaten Fight Night. O confronto ocorreu neste sábado, 29, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e terminou com vantagem da brasileira após a marcação de um waza-ari e um yuko.

O duelo pelo peso-meio-médio (63 kg) colocou as duas judocas frente a frente pela primeira vez. Aos 34 anos, Rafaela chegou ao evento com um currículo que inclui um título olímpico e dois mundiais. Prisca, por sua vez, disputou o combate como atual medalhista de prata olímpica da categoria.

A mexicana iniciou o confronto com tentativas de levar Rafaela ao solo e buscou essa estratégia ao menos três vezes. A brasileira conseguiu neutralizar as investidas e impediu que a adversária construísse uma vantagem durante esses momentos da luta.

A definição ocorreu quando faltava cerca de um minuto para o término dos quatro minutos regulamentares. Antes do lance, as duas atletas receberam um shidô, punição aplicada no judô por infrações às regras. Após a retomada, Prisca iniciou um golpe, mas Rafaela respondeu com um contra-ataque e levou a mexicana ao solo.

A brasileira iniciou então um osaekomi, técnica de imobilização no solo. Prisca conseguiu escapar após cinco segundos, mas a arbitragem atribuiu um waza-ari pela queda e um yuko pela imobilização. Rafaela permaneceu à frente no placar até o encerramento do combate e confirmou a vitória.

Primeiro confronto entre Rafaela Silva e Prisca Awiti

Apesar de ambas acumularem mais de uma década no judô, Rafaela Silva e Prisca Awiti passaram a maior parte de suas carreiras em categorias distintas. A brasileira competiu durante anos no peso-leve antes de subir para o meio-médio no atual ciclo olímpico.

Foi na categoria anterior que Rafaela conquistou parte de seus principais resultados internacionais. A judoca ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e os títulos dos Campeonatos Mundiais de 2013 e 2022.

Prisca chegou ao Spaten Fight Night 3 como vice-campeã olímpica dos Jogos de Paris-2024. Desde a conquista da prata, a mexicana não voltou ao pódio no circuito internacional. No ranking mundial, Rafaela ocupa a terceira posição, enquanto Prisca aparece no 72º lugar.

Judô e jiu-jitsu estreiam no Spaten Fight Night 3

A edição também marcou a entrada de duas modalidades na programação do evento. No judô, Beatriz Souza enfrentou Raz Hershko em uma nova disputa entre as finalistas do peso-pesado (+78 kg) dos Jogos de Paris-2024. Desta vez, a israelense venceu a brasileira.

O jiu-jitsu também passou a integrar o Spaten Fight Night. Na primeira luta da modalidade no evento, Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali em confronto pelo peso-pesadíssimo.

Mesmo com apenas um confronto programado para cada judoca, as lutas seguiram o formato olímpico e as regras da Federação Internacional de Judô (IJF). O regulamento estabeleceu quatro minutos de tempo normal e golden score, período adicional que define o vencedor após empate no tempo regulamentar, sem limite de duração.