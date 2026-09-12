Como criar atalhos no iOS 27 só descrevendo o que você quer, sem saber programar

Atalhos no iOS 27: recurso permite criar automações no iPhone descrevendo o que você quer em linguagem natural (MacRumors)
Colaboradora
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10h00.
O app Atalhos é um dos recursos mais poderosos do iPhone, mas grande parte dos usuários não conhece ou não sabe como incorporar suas funções para facilitar o dia a dia. Parte disso ocorre porque, antigamente, o processo de criar um atalho parecia confuso, com vários passos para automação. Porém, com o iOS 27, todo esse processo pode ser substituído com comandos de linguagem simples.
A nova versão do sistema da Apple agora conta com o recurso Descreva um Atalho ("Describe a Shortcut") permite criar automações digitando ou ditando, em português, o que o iPhone deve fazer, em que a IA monta o fluxo e entrega o atalho pronto.
Ao abrir o app Atalhos e tocar em Novo Atalho, o iOS 27 exibe um campo de texto com a pergunta "O que você quer que seu atalho faça?". O usuário descreve a tarefa em uma frase curta ou uma sequência de condições — e o Apple Intelligence interpreta e monta a automação completa.
O atalho já fica salvo e pronto para uso. Se o resultado não corresponder ao esperado, o mesmo campo aceita ajustes por texto: "adicione um passo para salvar o anexo no iCloud" ou "troque o horário para 7h30", sem necessidade de editar bloco por bloco.
Com essa nova funcionalidade, a Apple incorpora o que o mundo da tecnologia conhece como vibe coding. Trata-se do termo cunhado pelo pesquisador de IA Andrej Karpathy para descrever o ato de programar descrevendo o comportamento desejado e deixando a IA gerar o código.
O passo a passo funciona em qualquer iPhone compatível com o Apple Intelligence rodando o iOS 27:
O atalho criado fica acessível pela Siri, pela Central de Controle, pelo botão de Ação (nos modelos que possuem) e pelo próprio app. Também pode ser adicionado à Tela Inicial como ícone de acesso rápido.
O recurso cobre qualquer ação que o app Atalhos já suportava — a diferença é que o usuário não precisa saber quais ações existem nem como conectá-las. Alguns exemplos de descrições que funcionam:
Para quem trabalha com pesquisa ou organização de informação, também dá para criar atalhos como "quando eu salvar um link no Safari, extraia título e data e registre numa planilha no iCloud" — sem montar cada ação de forma manual.
O Apple Intelligence no iOS 27 suporta português entre seus idiomas oficiais, ao lado de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, japonês, coreano, chinês (simplificado e tradicional), entre outros. Como o Descreva um Atalho é uma função integrada ao Apple Intelligence, ele herda esse suporte multilíngue.
O usuário pode descrever o atalho e pedir ajustes em português sem precisar alternar o idioma do sistema.
O recurso depende do Apple Intelligence, o que restringe a compatibilidade a dispositivos com chip capaz de rodar modelos de IA no aparelho:
O recurso também está disponível no iPadOS 27 e no macOS Golden Gate, com o mesmo campo de descrição em linguagem natural.
A Apple apresentou o iOS 27 na WWDC em junho de 2026. A versão beta para desenvolvedores está disponível desde junho, e a beta pública foi liberada em agosto de 2026. O lançamento da versão estável está previsto para setembro de 2026, junto com os novos modelos de iPhone.