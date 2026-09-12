Como criar atalhos no iOS 27 só descrevendo o que você quer, sem saber programar

O app Atalhos é um dos recursos mais poderosos do iPhone, mas grande parte dos usuários não conhece ou não sabe como incorporar suas funções para facilitar o dia a dia. Parte disso ocorre porque, antigamente, o processo de criar um atalho parecia confuso, com vários passos para automação. Porém, com o iOS 27, todo esse processo pode ser substituído com comandos de linguagem simples.

A nova versão do sistema da Apple agora conta com o recurso Descreva um Atalho ("Describe a Shortcut") permite criar automações digitando ou ditando, em português, o que o iPhone deve fazer, em que a IA monta o fluxo e entrega o atalho pronto.

O que é o recurso "Descreva um Atalho" do iOS 27?

Ao abrir o app Atalhos e tocar em Novo Atalho, o iOS 27 exibe um campo de texto com a pergunta "O que você quer que seu atalho faça?". O usuário descreve a tarefa em uma frase curta ou uma sequência de condições — e o Apple Intelligence interpreta e monta a automação completa.

O atalho já fica salvo e pronto para uso. Se o resultado não corresponder ao esperado, o mesmo campo aceita ajustes por texto: "adicione um passo para salvar o anexo no iCloud" ou "troque o horário para 7h30", sem necessidade de editar bloco por bloco.

Com essa nova funcionalidade, a Apple incorpora o que o mundo da tecnologia conhece como vibe coding. Trata-se do termo cunhado pelo pesquisador de IA Andrej Karpathy para descrever o ato de programar descrevendo o comportamento desejado e deixando a IA gerar o código.

Como criar um atalho por linguagem natural no iPhone

O passo a passo funciona em qualquer iPhone compatível com o Apple Intelligence rodando o iOS 27:

Abra o app Atalhos; Toque em Novo Atalho; Digite ou dite a descrição do que o atalho deve fazer no campo de texto; Toque em Enviar e aguarde enquanto o Apple Intelligence monta o fluxo; Revise as ações listadas na tela — cada etapa aparece detalhada; Toque no botão de reprodução para testar o atalho; Se precisar de ajustes, use o campo "Descreva uma alteração" para refinar por texto.

O atalho criado fica acessível pela Siri, pela Central de Controle, pelo botão de Ação (nos modelos que possuem) e pelo próprio app. Também pode ser adicionado à Tela Inicial como ícone de acesso rápido.

Como criar um novo atalho no iOS 27

Quais tipos de automação dá para criar descrevendo em texto?

O recurso cobre qualquer ação que o app Atalhos já suportava — a diferença é que o usuário não precisa saber quais ações existem nem como conectá-las. Alguns exemplos de descrições que funcionam:

Rotinas de horário: "Toda manhã às 7h, mostre meu primeiro compromisso do calendário, a previsão do tempo e meus lembretes do dia."

Automações contextuais: "Quando eu sair do trabalho, toque minha playlist de trânsito e envie uma mensagem para casa avisando que estou a caminho."

Controle de dispositivos domésticos: "Toda noite, ajuste o alarme de amanhã com base no primeiro evento do calendário, ative o Foco Sono e diminua as luzes do quarto."

Bem-estar: "Depois de 10 minutos no TikTok, me avise e pause o app."

Produtividade: "Toda segunda-feira, liste tarefas vencidas do Lembretes e crie um resumo no Notas."

Para quem trabalha com pesquisa ou organização de informação, também dá para criar atalhos como "quando eu salvar um link no Safari, extraia título e data e registre numa planilha no iCloud" — sem montar cada ação de forma manual.

O recurso funciona em português?

O Apple Intelligence no iOS 27 suporta português entre seus idiomas oficiais, ao lado de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, japonês, coreano, chinês (simplificado e tradicional), entre outros. Como o Descreva um Atalho é uma função integrada ao Apple Intelligence, ele herda esse suporte multilíngue.

O usuário pode descrever o atalho e pedir ajustes em português sem precisar alternar o idioma do sistema.

Quais iPhones são compatíveis com o "Descreva um Atalho"?

O recurso depende do Apple Intelligence, o que restringe a compatibilidade a dispositivos com chip capaz de rodar modelos de IA no aparelho:

iPhone: a partir do iPhone 15 Pro (chip A17 Pro ou mais recente). Modelos anteriores, mesmo atualizados para o iOS 27, não recebem o recurso;

iPad: modelos com chip M1 ou superior, além do iPad mini com A17 Pro;

modelos com chip M1 ou superior, além do iPad mini com A17 Pro; Mac: qualquer Mac com chip Apple Silicon (M1 em diante).

O recurso também está disponível no iPadOS 27 e no macOS Golden Gate, com o mesmo campo de descrição em linguagem natural.

Quando o iOS 27 estará disponível?

A Apple apresentou o iOS 27 na WWDC em junho de 2026. A versão beta para desenvolvedores está disponível desde junho, e a beta pública foi liberada em agosto de 2026. O lançamento da versão estável está previsto para setembro de 2026, junto com os novos modelos de iPhone.