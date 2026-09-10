China aprova quase 300 normas para tecnologia, indústria e segurança

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Agência
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18h46.
A China aprovou e publicou 298 novas normas nacionais para setores que vão de inteligência artificial e semicondutores à mineração, construção e agricultura. Do total, 27 são obrigatórias e 271 têm caráter recomendado, segundo a Administração Nacional de Normalização.
A área de tecnologia concentra parte relevante das novas regras. Foram publicadas 47 normas relacionadas à inteligência artificial, interação por voz e serviços inteligentes, com aplicações previstas em setores como energia, portos, petróleo e gás e serviços domésticos.
A indústria de semicondutores e circuitos integrados recebeu outras 26 normas, voltadas à padronização de dispositivos e processos do setor.
Também foram aprovadas regras para informação e comunicação, dados, software e materiais utilizados em áreas como energia solar e cerâmicas avançadas.
Entre as normas obrigatórias, cinco tratam da segurança em minas. Elas estabelecem requisitos para equipamentos utilizados em minas subterrâneas de carvão, baterias de tração e identificação de riscos capazes de provocar acidentes.
Outras seis normas obrigatórias são voltadas à prevenção de incêndios em edifícios, incluindo requisitos para materiais de proteção de estruturas, túneis, portas de emergência e cabos resistentes ao fogo.
O novo conjunto inclui ainda padrões para equipamentos navais, máquinas agrícolas e de construção, aço, ligas metálicas e outros materiais industriais.
Na agricultura, foram aprovadas normas para produtos como arroz integral, sementes e mudas, além de critérios para avaliar níveis de seca em diferentes regiões.
Também entrou no pacote uma norma sobre instalações de tratamento de águas pluviais utilizadas nas chamadas cidades-esponja, modelo urbano que busca aumentar a absorção e o reaproveitamento da água da chuva.