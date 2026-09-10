China aprova quase 300 normas para tecnologia, indústria e segurança

A China aprovou e publicou 298 novas normas nacionais para setores que vão de inteligência artificial e semicondutores à mineração, construção e agricultura. Do total, 27 são obrigatórias e 271 têm caráter recomendado, segundo a Administração Nacional de Normalização.

A área de tecnologia concentra parte relevante das novas regras. Foram publicadas 47 normas relacionadas à inteligência artificial, interação por voz e serviços inteligentes, com aplicações previstas em setores como energia, portos, petróleo e gás e serviços domésticos.

A indústria de semicondutores e circuitos integrados recebeu outras 26 normas, voltadas à padronização de dispositivos e processos do setor.

Também foram aprovadas regras para informação e comunicação, dados, software e materiais utilizados em áreas como energia solar e cerâmicas avançadas.

Segurança também entra no pacote

Entre as normas obrigatórias, cinco tratam da segurança em minas. Elas estabelecem requisitos para equipamentos utilizados em minas subterrâneas de carvão, baterias de tração e identificação de riscos capazes de provocar acidentes.

Outras seis normas obrigatórias são voltadas à prevenção de incêndios em edifícios, incluindo requisitos para materiais de proteção de estruturas, túneis, portas de emergência e cabos resistentes ao fogo.

O novo conjunto inclui ainda padrões para equipamentos navais, máquinas agrícolas e de construção, aço, ligas metálicas e outros materiais industriais.

Na agricultura, foram aprovadas normas para produtos como arroz integral, sementes e mudas, além de critérios para avaliar níveis de seca em diferentes regiões.

Também entrou no pacote uma norma sobre instalações de tratamento de águas pluviais utilizadas nas chamadas cidades-esponja, modelo urbano que busca aumentar a absorção e o reaproveitamento da água da chuva.