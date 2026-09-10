iPhone 18 no Brasil é um dos mais caros do mundo — mas não é o campeão

RESUMO | O Brasil é o segundo país mais caro do mundo para comprar o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max no lançamento, segundo levantamento do Nukeni. Os modelos de 256 GB custam R$ 11.999 e R$ 12.999, respectivamente, valores 96,1% superiores aos menores preços encontrados nos Estados Unidos. Apenas a Turquia cobra mais.

Comprar um iPhone no Brasil já é, historicamente, uma das experiências mais caras do mundo para o consumidor — e o lançamento da linha iPhone 18 não muda o cenário.

Um levantamento do Nukeni, banco de dados que compara os preços oficiais da Apple em mais de 40 países usando a mesma referência cambial, revela que o Brasil é o segundo país mais caro do planeta para comprar tanto o iPhone 18 Pro quanto o iPhone 18 Pro Max — atrás apenas da Turquia, país que enfrenta anos de desvalorização cambial acentuada e reajustes de preço frequentes por parte da própria Apple.

iPhone 18 Pro: Brasil paga quase o dobro do preço mais barato do mundo

Na versão de 256 GB, o iPhone 18 Pro custa US$ 1.199 nos Estados Unidos, no estado americano com a menor alíquota de imposto — o preço mais barato do mundo.

No Brasil, o mesmo aparelho, na mesma configuração, sai pelo equivalente a cerca de US$ 2.350 — uma diferença de 96%, ou praticamente o dobro do valor mais barato disponível globalmente.

Só a Turquia cobra mais caro: o equivalente a cerca de US$ 2.844 pela mesma configuração. Entre o Brasil e o próximo país mais barato na lista, o México (US$ 1.776), a diferença já ultrapassa os 30%, evidenciando o quanto o Brasil se descola do restante do mundo em termos de preço.

iPhone 18 Pro Max: o mesmo padrão se repete

O cenário se repete quase de forma idêntica no modelo Pro Max. Na versão de 256 GB, o preço mais barato do mundo é encontrado nos Estados Unidos, a US$ 1.299.

No Brasil, o mesmo aparelho custa o equivalente a cerca de US$ 2.547 — alta de 96,1% em relação ao valor mais barato do planeta. Mais uma vez, apenas a Turquia (cerca de US$ 3.093) cobra mais caro que o Brasil.

Quanto custa o iPhone 18 Pro?

Armazenamento Preço a partir de 256 GB R$ 11.999 512 GB R$ 13.499 1 TB R$ 16.499 2 TB R$ 20.999

Quanto custa o iPhone 18 Pro Max?