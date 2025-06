Microsoft planeja nova onda de demissões em massa na divisão de jogos do Xbox

A Microsoft deve realizar outra rodada de grandes demissões em sua divisão Xbox na próxima semana como parte de uma reorganização corporativa. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

A gigante da tecnologia costuma realizar grandes mudanças organizacionais perto do final de seu ano fiscal, que termina em 30 de junho.

Mudança de rota

A Microsoft demitiu cerca de 6.000 funcionários no mês passado, representando 3% de sua força de trabalho global. Os cortes afetaram diversas áreas com o propósito de reduzir o número de cargos de gerência, embora a empresa não tenha confirmado oficialmente a razão para as demissões.

Com essa nova leva de desligamentos, a divisão Xbox já passa pela quarta grande rodada de cortes em um período de 18 meses. Em janeiro de 2024, a Microsoft havia demitido 1.900 funcionários ligados à Activision Blizzard e ao Xbox, pouco tempo após concluir a aquisição da desenvolvedora de jogos por US$ 69 bilhões.

Segundo a Bloomberg, executivos da Microsoft têm pressionado a equipe do Xbox a ampliar suas margens de lucro, uma cobrança que se intensificou após a integração da Activision.

Em outra atualização, a Microsoft anunciou na segunda-feira, 23, que o aplicativo do Xbox para Windows começou a testar uma nova biblioteca integrada com outras lojas de jogos, incluindo o Steam. A funcionalidade, que por enquanto está disponível apenas para testadores do Xbox Insider, deve ser liberada para todos os usuários até o final do ano.

A Microsoft foi procurada pela EXAME, mas ainda não se pronunciou sobre os cortes até a última atualização da reportagem.