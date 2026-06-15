Como o Google quer ajudar o torcedor brasileiro na Copa do Mundo 2026

O Google anunciou recentemente uma série de novos recursos de inteligência artificial na Busca para ampliar a experiência dos torcedores durante a Copa do Mundo de 2026.

As novidades foram apresentadas durante o evento Google for Brasil e incluem informações em tempo real sobre partidas, análises táticas geradas por IA e integração com estabelecimentos que exibem os jogos.

Segundo a empresa, a competição será a primeira Copa do Mundo a contar com recursos de IA generativa integrados diretamente à Busca.

“A competição representa um marco histórico para nós: é a primeira que conta com recursos poderosos de IA generativa integrados diretamente na Busca”, afirmou Pandu Nayak, cientista-chefe da Busca do Google, em comunicado.

Placar ao vivo e informações em tempo real

Ao pesquisar sobre futebol durante o torneio, os usuários terão acesso a uma experiência mais visual, com placares ao vivo, escalações, tabelas e conteúdos de redes sociais integrados à Busca.

Em partidas em andamento, como Brasil x Marrocos, a plataforma exibirá um carrossel com informações atualizadas em tempo real. Também será possível fixar o placar na tela de bloqueio do celular, tanto em dispositivos Android quanto iOS, para receber atualizações antes, durante e após os jogos.

IA explica esquemas táticos e estatísticas

O Modo IA permitirá que torcedores façam perguntas sobre regras, histórico de jogadores, desempenho de equipes e estatísticas utilizando linguagem natural. Segundo o Google, a experiência foi desenvolvida para funcionar como uma conversa com o usuário.

Para assinantes dos planos AI Mode Pro e Ultra, a plataforma incluirá recursos visuais interativos. Entre eles está a geração de um campo virtual capaz de exibir a trajetória e o resultado de cada finalização durante uma partida.

A tecnologia também produzirá gráficos dinâmicos para explicar movimentações em campo, estratégias dos treinadores e esquemas táticos das equipes. De acordo com a companhia, esses recursos serão liberados gratuitamente para todos os usuários da Busca até o meio do ano.

Busca mostrará onde assistir aos jogos

Além do acompanhamento das partidas, o Google anunciou integração com estabelecimentos que exibem os jogos da Copa.

Em parceria com Anota AI, Abrasel e Sympla, a Busca passará a mostrar informações sobre bares e restaurantes que transmitirão as partidas, além de promoções associadas aos eventos. Ao pesquisar por termos como “restaurantes perto de mim” ou pelo nome de um estabelecimento, o usuário poderá visualizar ofertas e informações atualizadas em tempo real para decidir onde assistir aos jogos.

Segundo o Google, o objetivo é conectar a experiência digital da Copa ao comércio local, ampliando as formas de acompanhamento do torneio dentro e fora das plataformas digitais.