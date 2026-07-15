Como usar o ChatGPT para estudar para concursos, Enem e provas

Além de se tornar uma ferramenta de trabalho de muitos profissionais, o ChatGPT virou também um auxiliar para concursos e vestibulares. Uma pesquisa de 2024 Digital Education Council revelou que 86% dos estudantes fazem uso de IA para estudar e, desse percentual, a IA da OpenAI é a mais popular, citada por cerca de 66% dos respondentes.

O ChatGPT ajuda a resumir conteúdos extensos, gerar questões no estilo de bancas específicas, montar cronogramas sob medida e dar feedback sobre redações, tudo a partir de comandos em linguagem natural. O resultado, porém, também depende da disposição do usuário para checar as respostas. Veja prompts prontos e métodos para usar o ChatGPT nos estudos sem cair em armadilhas.

Como o ChatGPT pode ajudar nos estudos?

O ChatGPT funciona como tutor sob demanda. As aplicações mais úteis para quem estuda para concursos, Enem e provas em geral incluem:

Resumo de conteúdos: o modelo condensa textos longos em tópicos organizados, com exemplos e destaques dos pontos mais cobrados pela banca;

o modelo condensa textos longos em tópicos organizados, com exemplos e destaques dos pontos mais cobrados pela banca; Geração de questões: cria simulados com questões de múltipla escolha ou discursivas no padrão de bancas como Cebraspe, FGV e FCC;

cria simulados com questões de múltipla escolha ou discursivas no padrão de bancas como Cebraspe, FGV e FCC; Cronograma de estudos: monta grades semanais com base no tempo disponível, nas matérias prioritárias e na data da prova;

monta grades semanais com base no tempo disponível, nas matérias prioritárias e na data da prova; Revisão ativa: faz perguntas ao estudante e corrige as respostas, indicando onde o raciocínio falhou;

faz perguntas ao estudante e corrige as respostas, indicando onde o raciocínio falhou; Feedback de redação: avalia textos com base nas cinco competências do Enem e aponta o que precisa melhorar em cada critério.

A IA, no caso dos estudos, é um complemento, como um assistente que organiza e testa o conhecimento. A base de estudo segue nas apostilas, videoaulas, sistemas de questões com gabarito verificado por professores e, no caso de concursos, o edital como referência central.

Quais prompts usar no ChatGPT para estudar?

Prompts vagos ("me explica matemática") geram respostas genéricas. Prompts com informações específica, com banca, disciplina, nível de dificuldade, por exemplo, direcionam melhor o conteúdo.

Exemplos de prompts

Revisar matéria: "Quero revisar o conteúdo de [tema] com foco nos pontos mais cobrados pela banca [nome da banca]. Liste os tópicos mais relevantes com explicações curtas e um exemplo para cada."

"Quero revisar o conteúdo de [tema] com foco nos pontos mais cobrados pela banca [nome da banca]. Liste os tópicos mais relevantes com explicações curtas e um exemplo para cada." Gerar simulado: "Crie cinco questões de múltipla escolha sobre [tema], nível difícil, no estilo da banca [nome]. Não mostre o gabarito agora, espere eu responder para corrigir e explicar os erros."

"Crie cinco questões de múltipla escolha sobre [tema], nível difícil, no estilo da banca [nome]. Não mostre o gabarito agora, espere eu responder para corrigir e explicar os erros." Treinar memória (active recall): "Com base no conteúdo que vou enviar, faça perguntas discursivas para eu responder. Corrija minhas respostas e aponte onde o raciocínio falhou."

"Com base no conteúdo que vou enviar, faça perguntas discursivas para eu responder. Corrija minhas respostas e aponte onde o raciocínio falhou." Simplificar conteúdo difícil: "Explique [tema/artigo de lei] como se fosse uma conversa informal entre amigos. Use linguagem acessível e exemplos do dia a dia."

Como criar um cronograma de estudos com o ChatGPT?

Antes de pedir o cronograma, o estudante precisa reunir quatro dados: o objetivo (Enem, concurso específico, vestibular), as matérias com ordem de prioridade, o tempo disponível por dia e os dias da semana livres para estudo. Por exemplo:

"Monte um cronograma de estudos para [objetivo]. Minhas matérias são [lista com prioridades]. Tenho [X] horas por dia, de segunda a [dia]. Inclua revisões espaçadas e simulados semanais."

O ChatGPT distribui os conteúdos ao longo das semanas, alterna matérias para evitar fadiga e insere blocos de revisão em intervalos de 24 horas, 7 dias e 30 dias, técnica que aumenta a retenção de longo prazo. O cronograma pode ser exportado para plataformas de organização, como Google Calendar, Notion ou Trello.

Para concursos, uma recomendação é colar o conteúdo programático do edital e pedir que a IA classifique os temas por recorrência na banca antes de montar o plano.

Como usar o ChatGPT para treinar redação do Enem?

A redação do Enem vale até 1.000 pontos e é avaliada em cinco competências: domínio da norma culta, compreensão do tema, argumentação, coesão textual e proposta de intervenção. O ChatGPT consegue simular essa avaliação se receber o comando certo. Um prompt para revisão de redações:

"Avalie minha redação com base nas cinco competências do Enem [insira as cinco competências]. Dê uma nota estimada de 0 a 200 para cada critério, aponte erros e sugira melhorias concretas para cada competência."

A IA também sugere repertório sociocultural (dados, autores, leis) sobre temas prováveis e aponta estruturas argumentativas para cada proposta, mas o estudante precisa ter cautela. O ChatGPT pode criar dados e distorcer fatos históricos, por isso a importância da checagem. Além disso, no dia da prova será apenas papel e caneta — por isso a recomendação é usar para treinar, não para gerar o texto final.

O que são alucinações e como evitar erros do ChatGPT nos estudos?

Alucinação é o termo usado quando a IA gera informações plausíveis, mas incorretas — cita leis que não existem, inventa nomes de jurisprudência ou erra cálculos. Para reduzir o risco, três práticas ajudam: