Como usar o ChatGPT para estudar para concursos, Enem e provas

ChatGPT para estudar: como usar a IA para revisar conteúdos, gerar simulados e organizar um cronograma de provas (Magnific/Reprodução)
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Publicado em 15 de julho de 2026 às 11h09.
Além de se tornar uma ferramenta de trabalho de muitos profissionais, o ChatGPT virou também um auxiliar para concursos e vestibulares. Uma pesquisa de 2024 Digital Education Council revelou que 86% dos estudantes fazem uso de IA para estudar e, desse percentual, a IA da OpenAI é a mais popular, citada por cerca de 66% dos respondentes.
O ChatGPT ajuda a resumir conteúdos extensos, gerar questões no estilo de bancas específicas, montar cronogramas sob medida e dar feedback sobre redações, tudo a partir de comandos em linguagem natural. O resultado, porém, também depende da disposição do usuário para checar as respostas. Veja prompts prontos e métodos para usar o ChatGPT nos estudos sem cair em armadilhas.
O ChatGPT funciona como tutor sob demanda. As aplicações mais úteis para quem estuda para concursos, Enem e provas em geral incluem:
A IA, no caso dos estudos, é um complemento, como um assistente que organiza e testa o conhecimento. A base de estudo segue nas apostilas, videoaulas, sistemas de questões com gabarito verificado por professores e, no caso de concursos, o edital como referência central.
Prompts vagos ("me explica matemática") geram respostas genéricas. Prompts com informações específica, com banca, disciplina, nível de dificuldade, por exemplo, direcionam melhor o conteúdo.
Antes de pedir o cronograma, o estudante precisa reunir quatro dados: o objetivo (Enem, concurso específico, vestibular), as matérias com ordem de prioridade, o tempo disponível por dia e os dias da semana livres para estudo. Por exemplo:
"Monte um cronograma de estudos para [objetivo]. Minhas matérias são [lista com prioridades]. Tenho [X] horas por dia, de segunda a [dia]. Inclua revisões espaçadas e simulados semanais."
O ChatGPT distribui os conteúdos ao longo das semanas, alterna matérias para evitar fadiga e insere blocos de revisão em intervalos de 24 horas, 7 dias e 30 dias, técnica que aumenta a retenção de longo prazo. O cronograma pode ser exportado para plataformas de organização, como Google Calendar, Notion ou Trello.
Para concursos, uma recomendação é colar o conteúdo programático do edital e pedir que a IA classifique os temas por recorrência na banca antes de montar o plano.
A redação do Enem vale até 1.000 pontos e é avaliada em cinco competências: domínio da norma culta, compreensão do tema, argumentação, coesão textual e proposta de intervenção. O ChatGPT consegue simular essa avaliação se receber o comando certo. Um prompt para revisão de redações:
"Avalie minha redação com base nas cinco competências do Enem [insira as cinco competências]. Dê uma nota estimada de 0 a 200 para cada critério, aponte erros e sugira melhorias concretas para cada competência."
A IA também sugere repertório sociocultural (dados, autores, leis) sobre temas prováveis e aponta estruturas argumentativas para cada proposta, mas o estudante precisa ter cautela. O ChatGPT pode criar dados e distorcer fatos históricos, por isso a importância da checagem. Além disso, no dia da prova será apenas papel e caneta — por isso a recomendação é usar para treinar, não para gerar o texto final.
Alucinação é o termo usado quando a IA gera informações plausíveis, mas incorretas — cita leis que não existem, inventa nomes de jurisprudência ou erra cálculos. Para reduzir o risco, três práticas ajudam: