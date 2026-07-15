Como assinar documentos online com validade jurídica

Documentos que antes exigiam assinatura física em cartórios já podem ser assinados online, pelo celular ou computador, em poucos minutos. A legislação brasileira reconhece a assinatura eletrônica desde 2001, e o governo federal mantém uma plataforma gratuita que já ultrapassou 500 milhões de usos. O processo é seguro e dispensa reconhecimento de firma na maioria dos casos.

O que diz a lei sobre assinar documentos online?

Dois marcos legais validam a assinatura eletrônica no Brasil. A Medida Provisória 2.200-2, de agosto de 2001, criou a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e determinou que documentos eletrônicos têm validade jurídica quando as partes aceitam esse formato.

A Lei 14.063, de setembro de 2020, organizou as assinaturas eletrônicas em três níveis de confiança — simples, avançada e qualificada — e ampliou o uso em interações com órgãos públicos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também entende que assinaturas eletrônicas avançadas têm validade plena, mesmo sem certificado ICP-Brasil, quando há acordo entre as partes e a tecnologia permite comprovar autoria e integridade.

Quais são os tipos de assinatura eletrônica no Brasil?

A Lei 14.063/2020 classifica as assinaturas em três categorias, cada uma com nível de segurança e aplicação distintos:

Simples: vincula dados básicos ao signatário, como e-mail, CPF ou login com senha. Serve para agendamentos, protocolos internos e transações de baixo risco.

vincula dados básicos ao signatário, como e-mail, CPF ou login com senha. Serve para agendamentos, protocolos internos e transações de baixo risco. Avançada: comprova autoria e integridade por biometria, geolocalização, IP ou validação bancária, sem exigir certificado digital ICP-Brasil. A assinatura feita pelo portal Gov.br (contas prata e ouro) se enquadra nessa categoria. Aceita para contratos de aluguel, propostas comerciais, admissões de RH e processos trabalhistas.

comprova autoria e integridade por biometria, geolocalização, IP ou validação bancária, sem exigir certificado digital ICP-Brasil. A assinatura feita pelo portal Gov.br (contas prata e ouro) se enquadra nessa categoria. Aceita para contratos de aluguel, propostas comerciais, admissões de RH e processos trabalhistas. Qualificada: exige certificado digital ICP-Brasil (e-CPF ou e-CNPJ) e equivale ao reconhecimento de firma. Obrigatória para transferência e registro de imóveis, emissão de notas fiscais eletrônicas e atos assinados por chefes de Poder ou ministros de Estado.

Como assinar documentos online pelo Gov.br?

O Assinador ITI (assinador.iti.br) é o serviço gratuito do governo federal para assinatura eletrônica avançada, que aceita arquivos em PDF, DOC, DOCX e ODT com até 100 MB. O passo a passo funciona tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo do Gov.br, disponível para iOS e Android:

Crie ou eleve sua conta Gov.br para o nível prata (via internet banking) ou ouro (via reconhecimento facial com CNH); Acesse assinador.iti.br e faça login com CPF e senha; Clique em "Escolher arquivo" e selecione o documento; Posicione o bloco de assinatura no local desejado da página; Clique em "Assinar" e confirme com o código enviado ao app Gov.br no celular.

O documento assinado fica disponível para download. Se mais de uma pessoa precisar assinar, a primeira assina e baixa o arquivo, depois o envia para a próxima.

Quais plataformas privadas permitem assinar documentos online?

Além do Gov.br, plataformas privadas oferecem gestão de fluxo de assinatura com trilha de auditoria, envio por WhatsApp e integração com sistemas corporativos. Entre as mais usadas no Brasil estão ZapSign, Clicksign, D4Sign, DocuSign e Autentique. Os planos variam de versões gratuitas limitadas (em geral entre três e cinco documentos por mês) a pacotes corporativos com assinatura ilimitada e certificado ICP-Brasil.

Para uso esporádico e pessoal, o Gov.br resolve sem custo. Para operações recorrentes com múltiplos signatários, as plataformas privadas automatizam lembretes, organizam pastas e registram evidências (IP, data, hora, geolocalização) em um certificado de auditoria anexado ao PDF final.

Os planos pagos das plataformas brasileiras partem de cerca de R$ 15 a R$ 30 por mês para volumes baixos. Plataformas globais como a DocuSign cobram em dólar e tendem a sair mais caras após a conversão cambial e a incidência de IOF.

Quais documentos podem ser assinados online?

A maioria dos documentos do dia a dia aceita assinatura eletrônica simples ou avançada. Contratos de locação, prestação de serviços e trabalho (CLT e PJ) estão entre os mais comuns. Propostas comerciais, termos de confidencialidade (NDA), documentos de admissão, férias, holerites, procurações particulares e acordos de divórcio amigável (para homologação posterior) também podem ser assinados dessa forma.

Escrituras de imóveis, testamentos, atos que exigem registro público e transferência de veículos continuam exigindo assinatura qualificada com certificado ICP-Brasil ou registro em cartório.

Como verificar se uma assinatura eletrônica é válida?

O governo mantém o portal Validar (validar.iti.gov.br), onde qualquer pessoa pode enviar um PDF assinado e receber um relatório com o nome do signatário, a validade das chaves e a integridade do documento. O mesmo serviço está disponível no app VALIDAR, para Android e iOS. Plataformas privadas também listam as assinaturas coletadas e seus dados de autenticação no próprio documento ou em painel de acompanhamento.