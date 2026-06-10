Google leva IA do DeepMind ao Palmeiras para prever jogadas

O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, uma parceria com o Palmeiras para implementar o TacticAI, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Google DeepMind e adaptada para analisar jogadas com bola rolando.

O clube paulista será o primeiro da América Latina a utilizar a tecnologia, apresentada durante o evento Google for Brasil.

A ferramenta foi refinada para processar dados de posicionamento dos jogadores em campo e prever o desenvolvimento das jogadas com até oito segundos de antecedência.

Segundo o Google, o sistema pode projetar trajetórias da bola e movimentações dos atletas a partir da análise da dinâmica do jogo em tempo real.

Como funciona o TacticAI

Diferentemente das versões anteriores da tecnologia, que se concentravam em situações de bola parada, como escanteios e pênaltis, a nova aplicação analisa a movimentação contínua dos 22 jogadores durante a partida.

O departamento de ciência de dados do Palmeiras utiliza uma plataforma com interface de arrastar e soltar para reposicionar virtualmente os atletas e observar como as mudanças afetam o comportamento coletivo da equipe e dos adversários. A ferramenta permite testar diferentes hipóteses táticas antes de sua aplicação em campo.

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O sistema é baseado em Graph Neural Networks (GNNs), ou redes neurais gráficas. Nesse modelo, cada jogador é representado como um nó dentro de uma rede, enquanto as interações entre eles formam conexões que ajudam a IA a compreender relações espaciais e padrões de movimentação.

Segundo o Google, o método permite gerar previsões a partir da configuração dos atletas em campo, em vez de depender apenas de médias históricas ou estatísticas acumuladas.

Assistente para decisões táticas

A companhia afirma que o TacticAI funciona como um assistente de análise de dados para treinadores e equipes técnicas. O sistema fornece informações quantitativas que ajudam na avaliação de cenários específicos de jogo.

Entre as aplicações está a possibilidade de medir o impacto do deslocamento de um defensor sobre toda a estrutura defensiva da equipe em tempo real. Atualmente, a análise de jogo aberto é realizada exclusivamente pelo Palmeiras no Brasil.

Potencial além do futebol

Segundo o Google, o desenvolvimento do TacticAI demonstra como técnicas de IA assistiva podem ser aplicadas em ambientes complexos com múltiplos agentes interagindo simultaneamente.

A empresa afirma que avanços obtidos no futebol podem contribuir para outras áreas, incluindo robótica, jogos digitais e sistemas de coordenação de tráfego.

O modelo também foi desenvolvido para operar em cenários de “observabilidade parcial”, nos quais nem todos os fatores envolvidos podem ser medidos diretamente, como aspectos psicológicos dos atletas.

No futuro, a expectativa é que a tecnologia possa ser utilizada durante os 90 minutos das partidas competitivas, além dos acréscimos, ampliando o uso da inteligência artificial na análise do futebol profissional.