Como limpar o celular e liberar espaço sem apagar arquivos importantes

Liberar espaço no celular: veja como limpar cache, downloads e mídias sem apagar arquivos pessoais (SlashGear)
Colaboradora
Publicado em 15 de julho de 2026 às 17h05.
O seu celular está sempre com o armazenamento cheio e, por isso, trava para abrir aplicativos e recursos? Muitos usuários costumam apagar várias fotos e vídeos pensando que isso pode reduzir o problema, mas pouco tempo depois o aviso volta pois, na maioria dos casos, o espaço se esgota por acúmulo de arquivos que o usuário nem sabe que existem.
Entre esses arquivos estão, por exemplo, cache de aplicativos, mídias recebidas em grupos de WhatsApp, downloads esquecidos e lixeiras que ninguém esvazia. Como é um armazenamento gasto com itens pouco usados, é perfeitamente possível limpar o celular sem apagar arquivos importantes. Mas para isso, é preciso saber onde esse peso se concentra e como removê-lo com segurança, tanto no Android quanto no iPhone.
Quatro categorias respondem pela maior parte do armazenamento desperdiçado:
No Android, o caminho é o seguinte:
O ponto de atenção: não toque em "Limpar dados". Essa opção apaga contas salvas, preferências e logins do app — o cache, não.
No iPhone, o iOS não oferece a opção de limpar cache por app. A alternativa é ir em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone, selecionar o app e tocar em Desinstalar App. Essa função remove o app, mas preserva os dados internos. Ao reinstalar, tudo volta como estava, com o cache zerado.
No Google Chrome (Android e iPhone): toque nos três pontos do menu, vá em Histórico > Limpar dados de navegação e selecione "Imagens e arquivos em cache". É possível manter senhas salvas e dados de formulário desmarcando essas opções antes de confirmar.
No Safari (iPhone): Ajustes > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites. O processo apaga cookies e cache, mas não afeta favoritos, listas de leitura ou senhas salvas no iCloud Keychain.
O WhatsApp acumula mídias em segundo plano, e a limpeza não precisa afetar o histórico de mensagens. O passo a passo funciona igual no Android e no iPhone:
Para evitar o acúmulo futuro, desative o download automático de mídia em Configurações > Armazenamento e dados > Download automático de mídia. Desmarque as opções de fotos, áudios, vídeos e documentos para dados móveis e Wi-Fi.
No Telegram, o caminho é Configurações > Armazenamento e dados > Uso de armazenamento > Limpar cache. O app também permite ajustar a retenção automática de mídia para períodos como três dias ou uma semana.
Serviços de backup em nuvem permitem remover fotos e vídeos do armazenamento local sem perdê-los. Toda conta do Google oferece 15 GB gratuitos, compartilhados entre Google Fotos, Drive e Gmail.
No Google Fotos (Android e iPhone), ative o backup automático. Depois que as mídias estiverem sincronizadas, toque no ícone de perfil e selecione Liberar espaço. O app apaga do celular as fotos e vídeos já salvos na nuvem.
No iPhone com iCloud, vá em Ajustes > [seu nome] > iCloud > Fotos e ative Otimizar Armazenamento do iPhone. O sistema substitui as mídias originais por versões compactas no aparelho e mantém os arquivos em resolução plena na nuvem. O iCloud oferece 5 GB gratuitos; planos pagos começam em 50 GB.
Arquivos apagados continuam ocupando espaço por até 30 dias se a lixeira não for esvaziada. No Android, abra a Galeria ou o gerenciador de arquivos, acesse a Lixeira e toque em Esvaziar. No iPhone, vá em Fotos > Álbuns > Apagados e selecione Apagar Tudo. O mesmo vale para o gerenciador Arquivos, que mantém uma lixeira própria.