Black Friday tem PS5 por R$ 2,6 mil e descontos em Xbox e Nintendo

Playstation: menor preço encontrado para o PS5 Slim Digital foi de R$ 2.699 no Pix, com varejo ajustando ofertas ao longo da Black Friday. (Chudrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redatora
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12h21.
O valor do PlayStation 5 caiu durante a Black Friday, com valores próximos da faixa dos R$ 2 mil em modelos específicos. A verificação nos principais varejistas identificou o menor preço em R$ 2.699,10 para o PS5 Slim Digital, no Magazine Luiza, em pagamento via Pix.
Em outras empresas do varejo online, os preços variam:
As reduções também alcançam outras plataformas. Consoles da linha Xbox e modelos do Nintendo Switch registraram queda nas ofertas de bundles e kits distribuídos por varejistas e marketplaces, ainda que com grande diferença entre vendedores.
Além disso, as menores ofertas podem aparecer em períodos específicos e podem variar ao longo do dia, sobretudo nas modalidades de pagamento à vista.
A decisão de comprar o PlayStation 5 na Black Friday depende do preço, do vendedor e do modelo oferecido. Valores dentro das faixas mais baixas do período — especialmente próximos de R$ 2,6 mil no modelo digital e perto de R$ 3 mil no modelo com leitor — indicam ofertas competitivas, mas exigem atenção para evitar ofertas incompatíveis com o mercado.
Antes de concluir a compra, é recomendável verificar o modelo exato, confirmar se a loja é confiável e consultar o histórico de preços para identificar descontos reais. Comparadores como Buscapé e Zoom ajudam a identificar promoções legítimas e reduzem o risco de ofertas infladas.
Também vale observar detalhes como prazos de entrega, política de devolução e composição de bundles. Kits que incluem acessórios ou jogos podem elevar o custo final sem necessariamente oferecer vantagem. A análise desses pontos aumenta a segurança da compra e reduz o risco de cair em promoções enganosas durante a Black Friday.