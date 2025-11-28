Black Friday tem PS5 por R$ 2,6 mil e descontos em Xbox e Nintendo

O valor do PlayStation 5 caiu durante a Black Friday, com valores próximos da faixa dos R$ 2 mil em modelos específicos. A verificação nos principais varejistas identificou o menor preço em R$ 2.699,10 para o PS5 Slim Digital, no Magazine Luiza, em pagamento via Pix.

Em outras empresas do varejo online, os preços variam:

Amazon : R$ 3.949,90 para o PS5 Slim Digital;

: R$ 3.949,90 para o PS5 Slim Digital; Mercado Livre : preços variáveis conforme vendedor e bundles e forma de envio;

: preços variáveis conforme vendedor e bundles e forma de envio; PS5 com leitor de discos: entre R$ 3.100 e R$ 3.300, de acordo com disponibilidade.

Outros consoles também registram descontos no período

As reduções também alcançam outras plataformas. Consoles da linha Xbox e modelos do Nintendo Switch registraram queda nas ofertas de bundles e kits distribuídos por varejistas e marketplaces, ainda que com grande diferença entre vendedores.

Xbox

Xbox Series S – varejo tradicional: faixa entre R$ 1.399 e R$ 1.699

Xbox Series X – varejo e marketplaces: valores entre R$ 3.200 e R$ 3.600, conforme disponibilidade

Bundles de Xbox Series S e Series X: variações significativas entre marketplaces, com preços superiores dependendo de jogos e acessórios incluídos

Nintendo

Nintendo Switch OLED – Mercado Livre: R$ 1.679,00

Nintendo Switch OLED – Amazon: cerca de R$ 1.739,00

Nintendo Switch (padrão e bundles): a partir de R$ 2.190,00, variando por vendedor e configuração

Além disso, as menores ofertas podem aparecer em períodos específicos e podem variar ao longo do dia, sobretudo nas modalidades de pagamento à vista.

Devo comprar o PS5 na Black Friday?

A decisão de comprar o PlayStation 5 na Black Friday depende do preço, do vendedor e do modelo oferecido. Valores dentro das faixas mais baixas do período — especialmente próximos de R$ 2,6 mil no modelo digital e perto de R$ 3 mil no modelo com leitor — indicam ofertas competitivas, mas exigem atenção para evitar ofertas incompatíveis com o mercado.

Antes de concluir a compra, é recomendável verificar o modelo exato, confirmar se a loja é confiável e consultar o histórico de preços para identificar descontos reais. Comparadores como Buscapé e Zoom ajudam a identificar promoções legítimas e reduzem o risco de ofertas infladas.

Também vale observar detalhes como prazos de entrega, política de devolução e composição de bundles. Kits que incluem acessórios ou jogos podem elevar o custo final sem necessariamente oferecer vantagem. A análise desses pontos aumenta a segurança da compra e reduz o risco de cair em promoções enganosas durante a Black Friday.