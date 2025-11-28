Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Black Friday tem PS5 por R$ 2,6 mil e descontos em Xbox e Nintendo

Consoles da Sony, Microsoft e Nintendo registraram reduções em bundles e kits durante a Black Friday

Playstation: menor preço encontrado para o PS5 Slim Digital foi de R$ 2.699 no Pix, com varejo ajustando ofertas ao longo da Black Friday. (Chudrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Playstation: menor preço encontrado para o PS5 Slim Digital foi de R$ 2.699 no Pix, com varejo ajustando ofertas ao longo da Black Friday. (Chudrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12h21.

O valor do PlayStation 5 caiu durante a Black Friday, com valores próximos da faixa dos R$ 2 mil em modelos específicos. A verificação nos principais varejistas identificou o menor preço em R$ 2.699,10 para o PS5 Slim Digital, no Magazine Luiza, em pagamento via Pix.

Em outras empresas do varejo online, os preços variam:

  • Amazon: R$ 3.949,90 para o PS5 Slim Digital;
  • Mercado Livre: preços variáveis conforme vendedor e bundles e forma de envio;
  • PS5 com leitor de discos: entre R$ 3.100 e R$ 3.300, de acordo com disponibilidade.

Outros consoles também registram descontos no período

As reduções também alcançam outras plataformas. Consoles da linha Xbox e modelos do Nintendo Switch registraram queda nas ofertas de bundles e kits distribuídos por varejistas e marketplaces, ainda que com grande diferença entre vendedores.

Xbox

  • Xbox Series S – varejo tradicional: faixa entre R$ 1.399 e R$ 1.699
  • Xbox Series X – varejo e marketplaces: valores entre R$ 3.200 e R$ 3.600, conforme disponibilidade
  • Bundles de Xbox Series S e Series X: variações significativas entre marketplaces, com preços superiores dependendo de jogos e acessórios incluídos

Nintendo

  • Nintendo Switch OLED – Mercado Livre: R$ 1.679,00
  • Nintendo Switch OLED – Amazon: cerca de R$ 1.739,00
  • Nintendo Switch (padrão e bundles): a partir de R$ 2.190,00, variando por vendedor e configuração

Além disso, as menores ofertas podem aparecer em períodos específicos e podem variar ao longo do dia, sobretudo nas modalidades de pagamento à vista.

Devo comprar o PS5 na Black Friday?

A decisão de comprar o PlayStation 5 na Black Friday depende do preço, do vendedor e do modelo oferecido. Valores dentro das faixas mais baixas do período — especialmente próximos de R$ 2,6 mil no modelo digital e perto de R$ 3 mil no modelo com leitor — indicam ofertas competitivas, mas exigem atenção para evitar ofertas incompatíveis com o mercado.

Antes de concluir a compra, é recomendável verificar o modelo exato, confirmar se a loja é confiável e consultar o histórico de preços para identificar descontos reais. Comparadores como Buscapé e Zoom ajudam a identificar promoções legítimas e reduzem o risco de ofertas infladas.

Também vale observar detalhes como prazos de entrega, política de devolução e composição de bundles. Kits que incluem acessórios ou jogos podem elevar o custo final sem necessariamente oferecer vantagem. A análise desses pontos aumenta a segurança da compra e reduz o risco de cair em promoções enganosas durante a Black Friday.

Acompanhe tudo sobre:Consoles para jogosPlayStationBlack FridayXboxNintendo

Mais de Tecnologia

Singapura desbanca a Suíça e lidera o ranking global de talentos em 2025

Escassez de chips de memória deve piorar em 2026, alertam empresas

Uber inicia operação com robotáxis sem motoristas em Abu Dhabi

Drone da Amazon corta fio de internet nos EUA e empresa sofre investigação

Mais na Exame

Mundo

Investigadores fazem busca em casa de chefe de gabinete de Zelensky na Ucrânia

Future of Money

Paul Krugman: queda de popularidade de Donald Trump derrubou o bitcoin

Carreira

O desafio de 30 dias que pode mudar seus hábitos — feito pela IA em segundos

Brasil

Moraes vota para condenar 5 réus da antiga cúpula da PM-DF pelo 8 de janeiro