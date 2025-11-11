Devo comprar o PS5 na Black Friday? Veja dicas para não cair em ciladas

Com a Black Friday 2025 se aproximando, o PlayStation 5 (PS5) está novamente no radar dos consumidores brasileiros. Considerado um dos consoles mais populares da atual geração, ele segue como um dos principais itens de desejo para os gamers. Mas com tantas ofertas e promoções, como garantir que você está fazendo um bom negócio? Vamos explicar tudo o que você precisa saber para não cair em ciladas.

Quais são os modelos do PS5?

O PS5 está disponível em duas versões principais no Brasil: a versão com leitor de disco e a versão digital, sem unidade de leitura de mídias físicas. Ambas têm a mesma configuração de hardware, ou seja, são igualmente potentes em termos de processamento e gráficos. A única diferença é a capacidade de ler discos, o que pode ser um fator para quem já tem uma coleção de jogos físicos.

A versão com leitor de discos é mais cara, custa em média de R$ 3.000 a R$ 3.500. Essa opção é ideal para quem prefere ou já tem jogos físicos e Blu-ray. Já versão digital: Sem leitor de disco, essa edição é ligeiramente mais barata, com preços variando entre R$ 2.600 e R$ 3.000. Ideal para quem não se importa de comprar jogos online diretamente da PlayStation Store.

Em relação à capacidade de armazenamento, ambas versões têm 825 GB, mas é possível encontrar algumas edições com 1 TB de espaço, com preços mais altos. Existe ainda o modelo Slim, mais recente e um pouco mais caro, que chegou ao mercado com a promessa de ser mais compacto, mas sem grandes mudanças em relação ao desempenho.

O que observar para não cair em ciladas?

Apesar de parecer um bom negócio, a Black Friday também é um período propenso a ciladas. Muitos consumidores acabam se deparando com preços que parecem irresistíveis, mas na verdade não são tão vantajosos. Aqui vão algumas dicas para evitar surpresas:

Verifique o modelo correto: A versão digital, embora mais barata, nãotem leitor de discos, o que pode ser um problema se você já tiver jogos em formato físico. Compare os preços históricos: É comum que lojas subam os preços antes da Black Friday para, depois, dar grandes descontos. Isso pode inflar artificialmente o valor da "promoção". Utilize sites como Buscapé e Zoom para comparar preços históricos e garantir que o desconto é real. Atenção ao estoque e prazo de entrega: Durante a Black Friday, muitos produtos se esgotam rapidamente. Fique de olho na disponibilidade e no tempo de entrega para não cair em golpes ou em promessas não cumpridas. Desconfie de “super descontos”: Se o desconto for muito alto, como 50% ou mais, tenha cuidado. Isso pode ser um sinal de que o preço original foi inflado. Cuidado com os pacotes: Alguns vendedores oferecem o console em pacotes com jogos ou acessórios. Esses kits podem parecer vantajosos, mas verifique se você realmente quer os itens inclusos. Muitas vezes, você paga mais por coisas que não vai usar.

Vale a pena comprar agora?

Se você encontrar o PlayStation 5 por valores próximos das estimativas de R$ 2.600 a R$ 3.300, é um bom momento para aproveitar a Black Friday. Essas faixas de preço são competitivas para o mercado brasileiro, considerando a inflação e a alta demanda por consoles. Porém, é importante lembrar que, se o preço estiver muito abaixo disso, você deve ficar atento ao modelo e à loja para não ser enganado.