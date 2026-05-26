Televisão para Copa do Mundo: valores, modelos mais avançados e maiores para assistir aos jogos

A cada quatro anos, o Brasil para diante da TV para acompanhar a seleção, agora em busca do Hexa. O compromisso é tão marcado no calendário que muita gente aproveita o torneio para atualizar a televisão. Para a Copa do Mundo de 2026, o varejo conta com opções de painéis maiores e processadores com inteligência artificial (IA) para otimizar a imagem em tempo real.

Confira, a seguir, o que considerar antes de comprar e as principais opções de TV para Copa do Mundo divididas por tamanho de tela e faixa de preço.

O que considerar ao comprar uma TV para assistir à Copa do Mundo?

A resolução 4K (3.840 x 2.160 pixels) já é padrão na maioria dos televisores à venda no Brasil e garante nitidez suficiente para aproveitar as transmissões esportivas. Esse critério, porém, não é o único a ser considerado na experiência de assistir futebol.

A taxa de atualização, medida em hertz (Hz), indica quantas vezes por segundo a tela redesenha a imagem. Painéis de 60 Hz funcionam bem para filmes e séries, mas em cenas com câmeras panorâmicas e bola em velocidade pode deixar um rastro visível. Modelos com 120 Hz nativos ou superiores eliminam esse efeito.

O tipo de painel também influencia. TVs OLED desligam pixels de forma individual e produzem preto absoluto, com contraste que favorece jogos noturnos. Modelos QLED e Mini LED compensam com brilho mais alto, vantagem para salas iluminadas — a condição mais comum em dias de jogo com transmissão à tarde. Já o QD-Mini LED combina os pontos quânticos do QLED com a retroiluminação mais precisa do Mini LED.

A distância entre o sofá e a tela define o tamanho ideal. Para uma TV 4K de 65 polegadas, a faixa recomendada fica entre 2 e 2,5 metros. Para 75 polegadas, entre 2,5 e 3 metros. Telas de 85 polegadas ou mais pedem pelo menos 2,6 metros de distância.

Quanto custa uma TV para a Copa do Mundo?

As principais varejistas costumam dar grandes descontos nos valores das TV's durante a Copa do Mundo. Em maio de 2026, o panorama é o seguinte:

De R$ 4 mil a R$ 7 mil: TVs de 65 a 75 polegadas com painel QLED, QD-Mini LED ou LED 4K. Cobrem a maioria das salas e entregam boa qualidade de imagem para futebol, com taxas de atualização que vão de 60 Hz a 144 Hz. É a faixa que concentra o maior número de opções com bom equilíbrio entre preço e desempenho;

De R$ 7 mil a R$ 17 mil: TVs de 75 a 85 polegadas com Mini LED, OLED ou Neo QLED. Entregam brilho alto, processamento avançado para movimentos rápidos e som com Dolby Atmos. Cobrem salas maiores e são indicadas para quem quer a experiência de tela grande sem chegar ao segmento de 98 polegadas;

De R$ 17 mil a R$ 33 mil: TVs de 85 a 98 polegadas com painéis QLED ou QD-Mini LED. Transformam a sala em um espaço com proporções próximas às de um projetor de cinema, mas exigem distância mínima de 3 metros entre o sofá e a tela.

Quais são as melhores TVs para a Copa do Mundo de 2026?

TVs de 65 polegadas

Samsung Neo QLED QN85F 65" (2025): o painel Mini LED substitui cada LED convencional por 40 Mini LEDs, o que melhora o controle de brilho e o contraste em cenas escuras. O processador NQ4 AI Gen 2 faz upscaling de conteúdo em resolução inferior para 4K. A taxa de atualização é de 120 Hz nativos (até 144 Hz em modo game), e o som inclui Dolby Atmos. No varejo, o modelo parte de cerca de R$ 4.500 em comparadores de preço.

o painel Mini LED substitui cada LED convencional por 40 Mini LEDs, o que melhora o controle de brilho e o contraste em cenas escuras. O processador NQ4 AI Gen 2 faz upscaling de conteúdo em resolução inferior para 4K. A taxa de atualização é de 120 Hz nativos (até 144 Hz em modo game), e o som inclui Dolby Atmos. No varejo, o modelo parte de cerca de R$ 4.500 em comparadores de preço. TCL C6K 65" QD-Mini LED 4K: combina retroiluminação Mini LED com pontos quânticos e painel HVA com contraste nativo de 5.000:1. A taxa de atualização chega a 144 Hz com VRR, e o processador AiPQ PRO aplica ajustes de cor e nitidez por IA. Suporta Dolby Vision IQ e HDR10+. O subwoofer integrado de 20 W complementa os alto-falantes. No varejo brasileiro, é encontrada a partir de cerca de R$ 4.200.

combina retroiluminação Mini LED com pontos quânticos e painel HVA com contraste nativo de 5.000:1. A taxa de atualização chega a 144 Hz com VRR, e o processador AiPQ PRO aplica ajustes de cor e nitidez por IA. Suporta Dolby Vision IQ e HDR10+. O subwoofer integrado de 20 W complementa os alto-falantes. No varejo brasileiro, é encontrada a partir de cerca de R$ 4.200. LG OLED evo AI C5 65" (2025): cada pixel emite luz própria e pode ser desligado de forma independente, o que entrega preto absoluto e contraste que favorece jogos noturnos. O processador α9 AI Gen8 aplica upscaling para 4K. A taxa de atualização vai de 120 Hz nativos a 144 Hz com VRR. É o modelo com melhor desempenho em ambientes escuros, mas tem brilho inferior ao dos painéis Mini LED em salas com muita luz. No varejo, os preços partem de cerca de R$ 5.200 em períodos de promoção e podem ultrapassar R$ 9.400 fora de ofertas.

TVs de 75 polegadas

Samsung Vision AI TV 75" QLED 4K Q7F (2025): usa tecnologia de pontos quânticos com certificação de 100% de volume de cor e processador com IA que converte conteúdos de baixa resolução para qualidade próxima ao 4K. O sistema Tizen traz sete anos de atualização garantida. A taxa de atualização é de 60 Hz, o que pode limitar a fluidez em jogadas muito rápidas. No Buscapé, o menor preço encontrado é de cerca de R$ 5.279. Na loja oficial da Samsung, o modelo é listado por cerca de R$ 5.999.

usa tecnologia de pontos quânticos com certificação de 100% de volume de cor e processador com IA que converte conteúdos de baixa resolução para qualidade próxima ao 4K. O sistema Tizen traz sete anos de atualização garantida. A taxa de atualização é de 60 Hz, o que pode limitar a fluidez em jogadas muito rápidas. No Buscapé, o menor preço encontrado é de cerca de R$ 5.279. Na loja oficial da Samsung, o modelo é listado por cerca de R$ 5.999. TCL C6K 75" QD-Mini LED 4K: a mesma base tecnológica da versão de 65 polegadas, com painel HVA, 120 Hz nativos, até 144 Hz com VRR e processador AiPQ PRO. A tela maior amplia a imersão em salas de estar com distância de sofá entre 2,5 e 3 metros. No varejo, é encontrada a partir de cerca de R$ 6.200.

a mesma base tecnológica da versão de 65 polegadas, com painel HVA, 120 Hz nativos, até 144 Hz com VRR e processador AiPQ PRO. A tela maior amplia a imersão em salas de estar com distância de sofá entre 2,5 e 3 metros. No varejo, é encontrada a partir de cerca de R$ 6.200. Philips Ambilight 75PUG8100 75": o diferencial é o sistema Ambilight, que projeta luzes na parede atrás da TV acompanhando as cores da imagem — um recurso que amplia a sensação de tela e cria um ambiente envolvente em dias de jogo. O painel é LED 4K com HDR10+ e Dolby Atmos. Em promoção, já foi encontrada a partir de R$ 4.099 no varejo.

TVs de 80 a 85 polegadas

Samsung Vision AI TV 85" Neo QLED 4K QN85F (2025): o painel Mini LED Pro entrega brilho alto e contraste para cenas escuras. O processador NQ4 AI Gen 2 converte sinais SDR para HDR e faz upscaling para 4K. Opera a 120 Hz nativos (até 144 Hz com modo game) e conta com Dolby Atmos com som em movimento sincronizado à ação na tela. Na loja oficial da Samsung, é vendida por R$ 17.478,99. No varejo, os preços partem de cerca de R$ 14.079 em comparadores.

o painel Mini LED Pro entrega brilho alto e contraste para cenas escuras. O processador NQ4 AI Gen 2 converte sinais SDR para HDR e faz upscaling para 4K. Opera a 120 Hz nativos (até 144 Hz com modo game) e conta com Dolby Atmos com som em movimento sincronizado à ação na tela. Na loja oficial da Samsung, é vendida por R$ 17.478,99. No varejo, os preços partem de cerca de R$ 14.079 em comparadores. LG OLED evo AI C5 83" (2025): o modelo OLED mais próximo da faixa de 85 polegadas no catálogo da LG no Brasil. Cada pixel se apaga de forma independente, o que garante preto absoluto. O processador α9 AI Gen6 faz upscaling para 4K, e a taxa de atualização vai de 120 Hz a 144 Hz com VRR. O menor preço no Zoom é de R$ 32.999.

Quais são as maiores TVs à venda no Brasil para a Copa?

Para quem tem espaço e orçamento, a faixa de 98 polegadas transforma a sala em uma experiência de telão. Os dois principais modelos disponíveis no Brasil nessa categoria são: