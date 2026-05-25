Plataforma completa 10 anos com 3 milhões de jogadores na base e parceria com Intel e Netflix

A Gamers Club, plataforma que monitora o mercado de Counter Strike 2 ou Valorant no Brasil, acabou de completar 10 anos. Com três milhões de jogadores em sua base, produziu um estudo para conhecer um pouco melhor o perfil de seu público.

O levantamento da plataforma foi realizado em janeiro de 2026 com mais de 6.399 participantes. O relatório mostra que público gamer vai muito além dos jogos, com interesses diversos e hábitos de consumo que refletem uma geração conectada, engajada e com alto poder de compra.

"O público gamer tem um grande potencial aquisitivo. Por isso o interesse de algumas marcas estarem juntos da nossa plataforma", disse à EXAME Guilherme Barbosa, VP de Parcerias da Gamers Club.

Perfil demográfico

97,9% — 18 anos ou mais 75,8% — Gen Z (18 a 29 anos) 36,6% com renda familiar acima de R$ 7.500



Os jogos desse público

O Counter-Strike 2 tem o foco em realismo, precisão de tiro e mapas remodelados. É considerado o sucessor direto do CS:GO e tem uma tradição dos esports. Já o Valorant aposta em personagens chamados "Agentes", cada um com habilidades especiais, com camadas de estratégia e uma mecânica de tiro especial.

Segundo o estudo, 62,5% daqueles que responderam a pesquisa jogam de 1h a 3h por dia. Outros 26% passam de 4h a 6h ligados nos jogos. Mais de 75% das pessoas dividem a atenção com mais de um jogo por vez.

O tamanho desse mercado e o interesse das marcas

Não de se estranhar que tamanho engajamento desse público chame a atenção de grandes marcas. De acordo com um relatório da PwC, a expectativa é que a indústria de jogos atinja US$ 2,8 bilhões em receita neste ano, como resultado de uma evolução anual de 15% desde 2021. O Brasil já é o maior mercado da América Latina e representa aproximadamente metade do faturamento do setor na região.

"A parceria da Intel já dura algum tempo, mais de 4 anos. A ideia é levar o o produto, a inovação e a tecnologia para o público gamer, mostrando por que que os equipamentos deles são melhores para jogar. Vamos além da criação de conteúdo. Fazemos uma série de lives com parceiros deles, como Acer, Lenovo e Dell", disse Barbosa.

Outra que fez parceria com a plataforma foi a Netflix. "Eles [Netflix] planejaram o lançamento da 2a temporada do live action do One Piece [aconteceu em março] e fazemos parte de uma comunidade bastante engajada com anime. E as recompensam eram itens virtuais do jogo após cumprir alguns desafios na plataforma. A ideia é levar as pessoas para o Discord oficial da Netflix sobre a série para as pessoas falarem sobre a produção", explica o executivo.

Estilo de vida

Como será que o é estilo de vida do jogador de CS 2? Uma ideia comum é daquela pessoa pouco sociável que passa horas trancada no quarto (ou nos primórdios do jogo, numa lan-house). O levantamento traz outro perfil. Segundo o relatório, 49% dizem praticar esportes ou frequentar a academia.

24,6% consomem Whey Protein, superando o consumo de fast food (24,2%) 77,4% gostam de cozinhar, mas 61,1% usam apps de delivery semanalmente (principalmente iFood, com 92,5%).

