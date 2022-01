BBB22: Participante 'Pipoca' chega aos 2 mi no Instagram antes da estreia

O Big Brother Brasil 22 começa somente nesta segunda-feira, 17, mas os participantes do reality vêm sendo um dos assuntos mais comentados dos últimos dias.

Depois da Eslovênia do 'Pipoca', grupo dos não famosos da casa, chamar atenção pelo seu nome diferente, agora todos os olhos estão no cearense Vyni, que já chegou aos 2 milhões de seguidores no Instagram.

Vyni, ou Vinicius, também faz parte do 'Pipoca' e tinha por volta de 40.000 seguidores quando foi anunciado como parte do programa na última sexta-feira, 14.

O número de seguidores já era alto por conta de um vídeo humorístico do cearense que viralizou e foi recompartilhado por Tirulipa. Desde então, Vyni se autointitula "influencer de baixa renda".

O novo participante do BBB22 bateu o recorde da vencedora da última edição, Juliette, que alcançou 1 milhão de seguidores cinco dias após o início do programa.

Com 23 anos de idade, Vinicius é bacharel em Direito e vem de Crato, no Ceará. O participante cativou o público com suas publicações nas redes sociais — fã da Anitta, o cearense afirmou ao Gshow que já vendeu botijão de gás para ir a um show da cantora.

Hoje o jantar foi chique à luz de velas no caso foi porque a energia daqui de casa foi cortada mesmo, mas o feijão com pequi tava ótimo pic.twitter.com/9QHjngPGki — Vyni 💡 (@vyniof) October 27, 2021

Outros participantes do grupo 'Pipoca' ainda não ultrapassaram 1 milhão. Eslovênia, que já foi Miss e tinha seguidores antes de ser anunciada, deve ser a próxima. Veja a lista: