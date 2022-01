Jade Picon, Arthur Aguiar, Pedro Scooby: conheça os participantes do BBB22

Faltam apenas três dias para a estreia do reality show mais aguardado do país, a 22ª edição do Big Brother Brasil. Mesmo com atraso na divulgação dos nomes dos participantes, por conta da infecção de alguns integrantes da casa, o coronavírus também não irá impedir a edição do reality show em 2022, que anunciou hoje os participantes da casa mais vigiada do país.

A 22ª edição do Big Brother Brasil promete ser diferente de todas as outras, com uma série de mudanças no jogo e o jornalista Tadeu Schmidt assumindo como apresentador no lugar de Tiago Leifert.

Por enquanto já se sabe que a dinâmica "Pipoca" e "Camarote", que divide os jogadores entre anônimos e famosos, deve continuar. Ela foi sucesso nas últimas duas edições do programa, trazendo faturamentos milionários aos patrocinadores do reality (mesmo com pressão pública para retirar apoio após alguns escândalos no BBB 21).

PIPOCA

O primeiro participante anunciado foi do grupo "Pipoca", a goiana Laís Caldas. Médica, ela atuou na linha de frente contra o covid-19. Ela se intitula uma pessoa "Intensa e verdadeira".

Luciano Estevan é ator e bailarino, diz que gosta de ser notado e de chamar atenção. Ele tem 28 anos e é natural de Florianópolis (SC). "Fiz 15 anos de balé clássico. Adoro dançar e chamar atenção. No BBB, meu grande trunfo vão ser as festas".

Jessilane é bióloga e professora de biologia e começou a trabalhar aos 14 anos. O maior orgulho de sua carreira, até o momento, foi ter conseguido cursar o mestrado.

Com a promessa de "causar muito" no programa, a participante afirma que quer tudo, menos sair com o nome de "planta" da casa.

Eliezer é designer e empresário. Afirmou que a avó é o "amor da vida dele" e que quer retribuir o que ela já fez por ele ao longo da vida. Caçador de "perrengues", já foi atacado por macacos na Tailândia e já ficou à deriva no mar da Ásia por exemplo. "É um jogo de pessoas, sentimentos, mas sobretudo sobre caráter", afirmou.

Eslovênia Marques, de 25 anos, foi miss Pernambuco e estudou Física. "Eu era a única mulher. Via aquilo como desafio". Jurando que fofoca e "comentários para se manter bem-informada" são diferentes, ela afirma que é intensa.

"Queria dizer que tô solteira e não tô sozinha. Mas a verdade é que tô solteira e sozinha", afirmou.

Lucas Bissoli, 31 anos, engenheiro e estudante de medicina. Afirmou que estranha o sucesso atual com as mulheres, já que "era bem patinho feio quando era criança". Competitivo, afirmou que "não entra em nada para perder". Também está solteiro e se intitula o "barão da piscadinha", fazendo um trocadilho com a banda de piseiro.

Barbara Heck, 29 anos, é modelo. Gosta de sair à noite mas também de ler. "Sei que existe o estereótipo de patricinha, sempre quis estudar pra não dar razão para as pessoas acharem que sou superficial", afirmou.

Em relação ao jogo, Barbara quer aliados. "Tem que ser faca na bota, pé no chão, tem que ser meu aliado até o fim", disse.

Rodrigo Mussi, de 36 anos, trabalha como gerente de contas de uma multinacional. "Quem me vê de longe acha que sou um cara padrão, o 'heterotop', mas tenho uma história de vida incrível", afirma.

Extremamente competitivo desde garoto, segundo ele, afirmou que será intenso e que vai viver aquilo como se fosse o último dia da própria vida.

Natália Deodato, 22 anos. Trabalha no salão de beleza da mãe e descobriu ainda criança que tinha Vitiligo. "Sou baladeira, gosto de conhecer lugares novos". Gosta de liderança e do poder e disse que as pessoas terão de lidar com a personalidade dela dentro da casa.

Marcos Vinicius, 23 anos, concurseiro. Trabalha na internet como "influencer de baixa renda", nas palavras dele. "Onde eu chego eu já tô chamando a atenção de todo mundo". Se define como uma pessoa de verdade e que ama a vida.

"Faço pilates toda semana pra que? Eu só saio de lá carregado no caminhão de lixo", disse.

CAMAROTE

Arthur Aguiar, ator e cantor, é o primeiro confirmado do camarote do BBB22. O ator que participou de produções como Rebelde, na Record, e esteve em alta na mídia por causa de polêmicas conjugais com a esposa, a coach (e também ex-BBB) Mayra Cardi. Agora no BBB, Arthur afirmou que quer se jogar no programa.

"Sou uma pessoa muito transparente. Quero me jogar e nas provas de resistência só saio carregado. É o maior programa de entretenimento do país, muita gente gostaria de estar no meu lugar", afirmou.

Pedro Scooby, surfista e colecionador de ondas gigantes. "Muito do que falaram sobre mim foi baseado em fofoca e acho que seria interessante me verem como eu sou", afirmou. Scooby, que é pai de três filhos (fruto do relacionamento com a ex-esposa, a atriz Luana Piovani), afirmou que o BBB será uma "outra onda que vai ter que encarar".

Brunna Gonçalves, bailarina e influenciadora, casada com a cantora Ludmilla, também está no BBB 22. No reality, quer mostrar a própria história de vida e a personalidade. "Eu sou uma BBBmaníaca, estou super preparada para entrar. Por favor não me cancelem! Eu quero esse prêmio", afirmou.

Paulo André Camillo, 23 anos. Atleta olímpico pentacampeão nacional na prova de 100 metros nasceu em Santo André, em São Paulo. "Sou vaidoso. Gosto de ser o diferente".

Maria, 21 anos, é atriz e cantora e se considera uma pessoa com bons argumentos, mas admite ser debochada. Ela ficou conhecida por interpretar Verena na novela das 9 'Amor de Mãe'. "Eu não tive tempo para curtir festa. Minha adolescência foi muito presa. No BBB, irei me permitir".

Jade Picon, de 20 anos, é influenciadora digital e empresária. No Instagram, ela já conta 13,5 milhões de seguidores. "Sou uma pessoa muito sincera e que gosta de jogar.”

Douglas Silva, 33 anos. Ator conhecido como "Acerola", de Cidade dos Homens. Se define como "Pai para car**lho" e diz que não gosta de discutir -- mas quando começa, é difícil parar. "Acho que tenho grandes chances de ganhar o prêmio", afirmou.