Juliette de casa nova: Itaú contrata vencedora do BBB — e promete surpresa

Globoplay, Havaianas, Avon, Americanas, C&A, Samsung... e a lista não para. A advogada, maquiadora e vencedora do BBB 21 Juliette Freire, 31 anos, anunciou nesta sexta-feira que foi contratada pelo Itaú Unibanco. Ainda não sabemos qual será sua função na empresa, mas promete "uma grande surpresa", que será anunciada no dia 5 de outubro. O banco, que conta com uma base de mais de 60 milhões de clientes, aposta na parceria principalmente nas redes sociais, onde Juliette possui uma grande presença e alcance.

Recentemente, a paraibana lançou um EP, apostando também em sua carreira musical. Após a saída do BBB, Juliette já soma inúmeras parcerias com grandes marcas brasileiras. Em junho, ela assinou um contrato gigantesco de publicidade com a Globoplay. De acordo com as informações divulgadas pela Globo, a maquiadora vai participar -- além de campanhas -- de novos projetos junto aos canais da emissora e à plataforma de streaming.

No mesmo mês, ela também anunciou uma colaboração com a C&A. A coleção contava com referências do estilo da paraibana, além de peças-tendência como calça wide leg, conjuntos, camisas e tops com manga bufante. Além disso, Juliette também firmou parceria com a Havaianas, sendo escolhida para ser a nova embaixadora da marca. O contrato, cujos números não foram revelados, inclui também participação em vendas.

Segundo uma reportagem publicada em abril na Exame, o especialista em negócios digitais Renan Pollak afirmou que uma ação envolvendo Juliette, com stories e post no feed do Instagram, Twitter e TikTok pode chegar a custar 500.000 reais, dependendo do conteúdo e da marca.

“Juliette hoje é a influenciadora brasileira mais procurada e uma das mais caras da atualidade, e seus valores ainda vão crescer bastante até o final do BBB 21”, diz Pollak, que já trabalhou com diversas celebridades brasileiras.

“O crescimento em diferentes plataformas é algo normal para quem está todo dia em um reality de TV aberta. O caso da Juliette, porém, é todiferente, pois os números são extraordinários. O número de views nos stories de Juliette chega a 5 milhões”, afirmou na ocasião. Os números podem ser ainda mais estrondosos atualmente.

