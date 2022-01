Que horas começa o BBB 22? Veja como assistir à estreia do programa online

O BBB 22 estreia nesta segunda-feira, 17, ás 22h15, na TV Globo, logo após a novela "Um lugar ao Sol". A 22ª edição do Big Brother Brasil promete ser diferente de todas as outras, com uma série de mudanças no jogo e o jornalista Tadeu Schmidt assumindo como apresentador no lugar de Tiago Leifert.

Por enquanto já se sabe que a dinâmica "Pipoca" e "Camarote", que divide os jogadores entre anônimos e famosos, continua. Ela foi sucesso nas últimas duas edições do programa, trazendo faturamentos milionários aos patrocinadores do reality (mesmo com pressão pública para retirar apoio após alguns escândalos no BBB 21).

Na última sexta-feira, a emissora divulgou a lista dos 20 participantes. Entre os participantes do reality, estão a cantora Naiara Azevedo, a influenciadora digital Jade Picon, o surfista Pedro Scooby e o ator Arthur Aguiar. Conheça todos os escolhidos para entrar na casa do BBB.

Como assistir o BBB 22 online e de graça

Para quem deseja assistir o Big Brother Brasil 22 ao vivo e online, pode acompanhar o programa no Globoplay, que transmite o sinal da TV Globo gratuitamente. É necessário apenas usar uma conta Globo. Caso não tenha conta, é possível fazer o cadastro gratuito com e-mail. O serviço de streaming está disponível na versão web e tem aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Quem deseja acompanhar o programa 24 horas, precisará assinar o streaming da Globo para ter acesso as câmeras exclusivas da casa.