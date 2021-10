Gil do Vigor revela a fortuna que já acumulou após o 'BBB 21'

O economista e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, revelou em entrevista quanto já faturou desde que saiu do reality show.

Morando nos Estados Unidos para cursar o seu Ph.D. em economia na Universidade da Califórnia em Davis, Gil virou astro de diversas campanhas publicitárias.

Apesar de o foco estar na carreira acadêmica, o pernambucano não quis deixar passar as oportunidades com marcas. Segundo o ex-BBB ele e sua equipe selecionam empresas que conversem com as bandeiras como representatividade, educação e respeito às causas LGBTQIA+, de gênero e raça.

Contratado por mais de 20 marcas, ele é garoto-propaganda do Santander, Motorola, Boticário, iFood, Bis/Lacta, Casas Bahia e da Vigor. Em entrevista à revista Forbes, o ex-BBB contou que faturou 15 milhões de reais após o fim do programa. Segundo Gilberto, cerca de 2 milhões de reais vieram apenas do contrato publicitário com o banco Santander.

Quarto colocado no reality e um dos destaques da edição, Gil garantiu uma fortuna bem superior ao prêmio de 1,5 milhão de reais conquistado pela Juliette — a vencedora também já acumulou valores bem superiores com publicidade.

Ao falar de quanto ganhou em comparação com a vencedora da edição, Gil acha difícil ter acumulado uma fortuna maior que Juliette. "De verdade, não sei de valores, mas acredito que a Ju faturou muito mais do que eu", disse o economista.

Contratado pela TV Globo em maio, Gilberto ganhou um quadro de economia dentro do programa Mais Você, apresentado pela Ana Maria Braga. Com 14,6 milhões de seguidores no Instagram, ele também lançou um livro sobre sua trajetória: Tem que Vigorar: Como me Aceitei, Venci na Vida e Realizei meus Sonhos.

Para o futuro, Gil disse durante a entrevista que planeja investir em duas frentes. Realizar participações na TV e atuar como influenciador digital, e fazer planos para a carreira de economista. O ex-BBB não esconde de ninguém seu sonho de ser presidente do Banco Central. Suas falas sobre economia foram elogiadas pelo atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto.