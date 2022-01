Piolho no BBB: Magalu faz ação com Luana Piovani após meme sobre insetos

Enquanto o surfista Pedro Scooby está no Big Brother Brasil 22, a mãe de seus filhos, Luana Piovani, vem sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por um meme envolvendo as crianças do ex-casal e piolhos.

Aproveitando o momento, o Magazine Luiza fez uma ação de marketing em parceria com a atriz nesta noite de terça-feira, 25, oferecendo descontos em produtos, incluindo um para eliminar insetos da cabeça. A parceria, uma live no Instagram da marca no mesmo horário do BBB, foi um sucesso, acumulando 1,4 milhão de visualizações totais até a manhã de quarta.

Scooby e Piovani não escondem as dificuldades de criar três crianças pequenas. No final de 2021, Piovani havia alfinetado o ex-marido em uma série de stories no Instagram após Dom, Bem e Liz, terem voltado de viagem com as lêndeas: “Se Deus quiser ninguém mais vai me devolver filho com piolho”.

O assunto voltou à tona na primeira semana do programa, quando a cantora Naiara Azevedo conversou com Scooby sobre os filhos do surfista, que moram em Portugal. “Lá tem muito piolho, bizarro. Toda hora eles pegam. Os remédios que têm no Brasil não fazem nem cosquinha nos que têm lá”, disse Scooby.

Pedro scooby falando que os filhos pegam mto piolho e toda hora tem que ficar catando kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/h4JZRB9VGE — duda scooby (@coluccistokes) January 19, 2022

Para a Magalu, o tema veio como uma oportunidade para entrar na onda do BBB, mesmo não sendo uma das patrocinadoras. O reality é um dos temas mais falados nas redes sociais atualmente, com mais de 2,4 milhões de menções somente na semana de pré-estreia, de acordo com dados da Comscore.

"Estamos sempre de olho nos temas que estão gerando conversa nas redes sociais. Vimos que a Luana Piovani se tornou pauta quente das últimas semanas. Não perdemos tempo! Unimos o tema à força da Lu nas redes sociais e criamos a ação #LuanaTemQueVer”, afirma Aline Izo, coordenadora de redes sociais do Magalu. “O objetivo foi gerar conversas e conexão com a comunidade, além de download do SuperAPP Magalu e ativar ofertas e cupons exclusivos para a ação.”

A influenciadora virtual da marca, Lu, convidou a atriz para “ver uma coisinha” com a hashtag #LuanaTemQueVer. Para gerar engajamento, perfis de entretenimento e fofoca publicaram em suas contas: “E esse tuíte aqui da Lu? O que será que rolou?”

A hashtag tinha como intuito levar usuários para assistir à live que Piovani faria no perfil da Magalu durante a edição do reality. No horário marcado, a atriz então desvendou o que de fato a Lu tanto queria que ela visse: ofertas do SuperApp do Magalu e distribuição de cupons de descontos. Piovani chegou a brincar com os usuários na live: “Quem disse que vim ver o BBB?”.

Os produtos sobre os quais ela fez comentários tinham relação com situações recentes da vida dela, como o caso dos piolhos, além de um boneco do desenho Snoopy. Ao todo, a ação teve 1,4 milhão de visualizações totais, com 260 mil interações e 19 mil itens vendidos.

“Eu tô aqui só vendo que ela também colocou… a dona Lu do Magalu (risos) colocou produto para piolho, gente. Ô, Lu, eu tô aqui olhando pros seus olhos, isso é piada comigo? Você sabe lá o que é matar piolho na unha?”, disse a atriz na live. “Lá, em Portugal, meus filhos pegam duas vezes por ano. É muito bom que a Lu tenha colocado aí pra gente produto de piolho, porque no caso tem gente como eu que tem esse tipo de drama.”