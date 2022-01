A aposta da Avon para atrair novas empreendedoras é o BBB22

Na última semana, a Avon entrou para a lista de empresas interessadas em aproveitar o BBB22 para alavancar as vendas. Durante a exibição do reality na quinta-feira, 20, a empresa de cosméticos lançou a campanha #VemdeAvon, na qual convida os telespectadores a escanearem um QR Code com a intenção de atrair novas representantes e estimular o empreendedorismo. A ação aconteceu enquanto os participantes do programa conheciam os produtos e eram orientados por uma representante da marca.

Em outra frente, a ação também busca incentivar a compra de produtos pelos e-commerces de representantes, num esforço para digitalizar as vendas diretas – um importante canal de vendas para o grupo Natura&Co, do qual a Avon faz parte.

A ação no Big Brother Brasil visa aproveitar a visibilidade do programa, que em 2021 teve audiência de 40 milhões de pessoas, para atrair novas representantes de venda, que muitas vezes têm na comercialização dos produtos uma fonte importante de renda, explica Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil. "Queremos que as pessoas que estão em busca de novas possibilidades de renda vejam na Avon uma oportunidade de negócio e consigam enxergar as vantagens oferecidas às profissionais e as facilidades em iniciar a revenda de produtos da marca. E, com isso, aumentar o número de representantes em todo o território nacional".

A campanha para atrair novas representantes continua no ar até o dia 15 de fevereiro. As pessoas interessadas podem acessar a página para o cadastro online e gratuito.

Segundo a Avon, as representantes da beleza, como são chamadas as revendedoras, terão acesso a benefícios e descontos em serviços de saúde e educação, como faculdades, escolas de idiomas, medicamentos, exames e consultas médicas e odontológicas. Além disso, a empresa disponibiliza ferramentas digitais para auxiliar essas empreendedoras no dia a dia das vendas. Entre elas estão uma loja virtual, revistas digitais interativas e um aplicativo para o gerenciamento de negócios.