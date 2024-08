Apple vai fabricar linha Pro e Max do iPhone na Índia, diz Bloomberg

A Apple fabricará os modelos mais caros do iPhone Pro e Pro Max na Índia pela primeira vez neste ano, um marco para a empresa dos EUA e para o setor de tecnologia do país asiático.

A parceira Foxconn começará a montar os novos dispositivo algumas semanas após seu lançamento global - em meados de setembro -, disseram à Bloomberg pessoas ligadas ao assunto. assunto.

A Foxconn começou a treinar milhares de trabalhadores em sua fábrica no sul do estado de Tamil Nadu enquanto corre para produzir o iPhone 16 Pro e o Pro Max no prazo mais próximo possível do lançamento mundial.

A produção de toda a linha de iPhones da Apple na Índia é um marco importante para o impulso local da gigante de tecnologia dos EUA, que começou a ganhar força em 2021, ajudada pelos incentivos financeiros do primeiro-ministro Narendra Modi.

A Apple ainda fabrica a grande maioria dos iPhones na China, mas está gradualmente se diversificando sua produção para diminuir os riscos relacionados às tensões entre Pequim e Washington.

O esforço resultou resultou para a Apple US$ 14 bilhões em iPhones na Índia no ano fiscal até março de 2024. O país já é responsável por até 14% da produção global da companhia. Como no ano passado, a Apple deve disponibilizar o iPhone 16 padrão feito na Índia no mesmo dia em que a última geração começar a ser vendida em todo o mundo.

Seus outros parceiros no país — a unidade indiana da Pegatron e o Tata Group — também podem começar a fabricar as versões Pro em breve. Os modelos mais sofisticados geralmente têm baterias maiores, câmeras melhores e corpos de titânio, e exigem linhas de produção mais especializadas.