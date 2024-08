Calculadora para iPhones virá 'turbinada' com novas funções

Com o novo iOs 18, quem tem dispositivos da maçã poderá "brincar" com números com os dedos.

Como usar as novas funções Para acessar as novas funções, basta abrir o aplicativo Calculadora e pressionar o ícone do app na parte inferior, ao lado do número zero. Três ícones vão aparecer: “Básica”, “Científica” e “Notas de Cálculo”. O novo sistema operacional iOS 18 já está em testes no Brasil e em breve será lançada para todos os usuários. Na opção “Notas de Cálculo”, ao escrever com os dedos "48 - 18 =", o aplicativo gera a resposta "30", reproduzindo o estilo de caligrafia feito pelo usuário. Com o novo recurso da calculadora, é possível transformar equações escritas à mão em gráficos. Basta clicar sobre o sinal de "=" e solicitar a geração do desenho. Bloco de notas Pela primeira vez, os cálculos podem ser transferidos para o bloco de notas para uma nova visualização, onde podem ser transformados em PDF, por exemplo. Nesse caso, o usuário pode alterar as cores e a tipografia. Há ainda a opção “Conversão”, na qual é possível escolher entre 15 opções, como moedas, pressão, potência, força e temperatura. Outra função bem interessante é o histórico de cálculos. Agora, o app tem o histórico de todos os cálculos, o que ajuda nas comparações e no acompanhamento das contas anteriores.