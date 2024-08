Como será o iPhone 16? Rumores apontam para atualizações modestas

A cada ano, as atualizações da próxima geração de iPhone parecem ser mais modestas, trazendo pequenos acréscimos para um design que Apple parece ter consolidado ainda em 2020, com a introdução das câmeras tripas, telas de bordas minímas e o aguardado 5G. E, segundo informações divulgadas por Mark Gurman, da Bloomberg, sse padrão deve continuar com o lançamento da linha iPhone 16 ainda este ano, que não trará mudanças significativas em comparação aos modelos anteriores.

Embora o iPhone 15 Pro, lançado no ano passado, tenha apresentado uma carcaça de titânio pela primeira vez, ele ainda era basicamente o mesmo telefone que seu antecessor. Da mesma forma, o iPhone 14 Pro introduziu a Dynamic Island, uma nova interface que, apesar do alarde, não representou uma mudança significativa em relação ao iPhone 13 Pro. O iPhone 12, por sua vez, foi apenas uma evolução do modelo anterior.

Seguindo essa tendência, a linha iPhone 16 — composta pelos modelos iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max — deve manter o design e as funcionalidades semelhantes às versões atuais, sem grandes inovações.

Para usuários com modelos mais antigos, essas atualizações podem ser interessantes, mas não essenciais. A Apple, aparentemente, não espera um aumento significativo nas vendas com esses lançamentos. A ausência de uma previsão de crescimento nas vendas de iPhones para o próximo trimestre reforça essa expectativa.

Próximas grandes mudanças: 2025

No entanto, 2025 promete trazer mudanças mais significativas. Já no início do ano, a Apple planeja lançar um novo iPhone SE, o primeiro desde 2022. Esse modelo terá o design do iPhone 14, com uma tela OLED mais nítida e bordas mínimas, além da aguardada introdução da Apple Intelligence.

Mais importante ainda, a linha iPhone 17, prevista para setembro de 2025, deve incluir um novo tipo de smartphone, que alguns chamam de "quarto modelo". A Apple busca há anos essa quarta opção que ressoe com os consumidores. O iPhone 12 mini e o iPhone 14 Plus foram tentativas que falharam nesse sentido, principalmente devido a questões de preço e posicionamento no mercado.

Para o iPhone 17, a Apple pretende apresentar um design mais fino, semelhante ao conceito do MacBook Air. A ideia é oferecer uma opção intermediária entre o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro, com um visual mais sofisticado, mas sem as especificações de um modelo Pro.

Combinando o novo iPhone SE e o modelo mais fino, a Apple pode retomar um crescimento significativo nas vendas de iPhones em 2025. Eventualmente, a Apple pretende incorporar o poder de um modelo Pro em um design mais compacto, o que provavelmente levará até 2027 para ser alcançado.

A expectativa é que um iPhone dobrável também esteja nos planos futuros da Apple, mas um iPad dobrável pode ser prioridade e chegar antes.

Enquanto essas inovações ainda estão distantes, o consumidor deve se preparar para ver mais do mesmo nos próximos lançamentos da linha iPhone.