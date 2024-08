Computador histórico de Steve Jobs vai para leilão por US$ 500 mil

Um pedaço da história da tecnologia está prestes a ser leiloado. Um raro modelo do Apple-1, projetado por Steve Jobs e Steve Wozniak em 1976, será colocado à venda em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 10 de setembro. Este dispositivo específico, completo com sua placa-mãe original, possui um valor histórico único: ele esteve na mesa de Steve Jobs nos primeiros dias da Apple. Com menos de 200 unidades produzidas e apenas uma fração delas ainda existentes, este Apple-1 é uma relíquia do início da era dos computadores pessoais. As informações são a casa de leilão Christie's.

O leilão, que terá um lance inicial de US$ 500.000 (R$ 2,74 milhões), promete atrair colecionadores e entusiastas de tecnologia dispostos a pagar valores significativos para adquirir esta peça rara. A expectativa é de que o valor final supere em muito o lance inicial, dada a raridade e a importância histórica do Apple-1.

A Apple, que hoje gera uma receita anual de US$ 385,6 bilhões (R$ 2,1 trilhão), teve um começo incerto. Conforme explicado pelo New Atlas, o projeto Apple-1 foi tão desafiador que Jobs precisou vender sua Kombi Volkswagen e Wozniak se desfez de sua calculadora HP para financiar o empreendimento. O esforço compensou quando os primeiros 50 computadores Apple-1, montados manualmente na garagem de Jobs, foram vendidos por US$ 666,66 (R$ 3655) cada. Mesmo assim, os compradores não recebiam um dispositivo completamente montado. Segundo a descrição do leilão pela Christie’s, o Apple-1 era vendido "sem caixa, fonte de alimentação, teclado ou monitor", mas sua placa-mãe pré-montada já colocava a Apple à frente de seus concorrentes.

200 unidades

Apesar de sua importância revolucionária, apenas cerca de 200 unidades do Apple-1 foram construídas antes de Jobs e Wozniak passarem para o desenvolvimento do Apple-II. No entanto, Jobs manteve uma dessas unidades em seu escritório por anos, como uma lembrança dos primeiros dias da empresa, até que o dispositivo foi parar na coleção de Paul G. Allen no Living Computer Museum + Labs.

O museu, localizado em Seattle, foi fechado em 2020 devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e não conseguiu superar as dificuldades financeiras subsequentes. Desde então, muitos itens de seu acervo, incluindo o Apple-1 de Jobs, foram redistribuídos para outros museus ou colocados à venda em leilões. Este leilão oferece uma rara oportunidade para colecionadores adquirirem um pedaço significativo da história da computação.

O fechamento do Living Computer Museum + Labs representa uma perda para o público, que agora só pode acessar esses artefatos históricos por meio de leilões ou em exibições privadas. O Apple-1 leiloado em Nova York não é apenas um pedaço da história da Apple, mas também um marco na evolução da tecnologia que moldou o mundo moderno.