Como acessar a carteira do SUS e salvar ela no smartphone

Aplicativo Meu SUS Digital permite o acesso à carteira de vacinação (Reprodução/ Direito 2)
Colaboradora
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10h17.
As novas tecnologias permitem que documentos essenciais do dia a dia fiquem disponíveis na palma da mão, acessíveis a qualquer hora e lugar. No Sistema Único de Saúde (SUS), isso inclui a carteira digital de vacinação e o cartão SUS, que hoje podem ser consultados e salvos no smartphone.
O acesso aos documentos digitais do SUS é realizado por plataformas oficiais do governo federal, como o Meu SUS Digital e o Conecte SUS, que concentram informações vinculadas ao CPF do cidadão.
Ao ter uma conta ativa no Gov.br, qualquer pessoa pode visualizar o histórico de vacinas, emitir comprovantes, acessar o número do Cartão Nacional de Saúde e salvar os arquivos no celular. Todo o processo é gratuito e leva poucos minutos.
O Meu SUS Digital é a plataforma do Ministério da Saúde para consultar informações sobre o Sistema Único de Saúde. Nela, o cidadão tem acesso à carteira digital de vacinação do SUS, com o histórico completo de vacinas — incluindo as doses contra a Covid-19.
Para acessar a carteira de vacinação digital, basta seguir o tutorial abaixo:
No menu "Vacinas", o usuário também pode acessar documentos com informações sobre cada dose registrada na carteira e o histórico de imunizantes, com dados do local de aplicação e do fabricante da dose.
Vale dizer, no entanto, que o histórico da carteira do SUS pode apresentar lacunas, especialmente para vacinas aplicadas antes de 2010 e em clínicas particulares. Como o envio depende das secretarias estaduais e municipais de saúde, não há um prazo fixo para o envio das informações.
Para acessar a carteira digital de vacinação do SUS pelo computador, o indivíduo deve acessar o site meususdigital.saude.gov.br e fazer o login com CPF e senha. Em seguida, basta seguir o caminho Minha Saúde > Vacinas > Carteira Nacional de Vacinação.
As abas de Documentos e Histórico de vacinas também são disponibilizadas na versão web.
Após acessar a carteira digital de vacinação pelo aplicativo, é possível salvar o documento diretamente no celular para acesso offline ou impressão.
Para isso, basta abrir o documento no Meu SUS Digital e tocar no ícone de "download" (a seta para baixo) no canto superior da tela.
O sistema vai gerar um arquivo PDF com um QR Code para autenticação.
Alguns fatores podem impedir a visualização da carteira digital de vacinação no aplicativo, como a conta Gov.br inativa ou bloqueada, vacinas que ainda não foram processadas pelo sistema e divergência de dados cadastrais.
Em caso de informações ausentes ou incorretas, a recomendação é buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) onde a dose foi aplicada e levar o cartão físico, para que os dados sejam corrigidos e atualizados no sistema.
O Cartão Nacional de Saúde, conhecido popularmente como cartão do SUS, é outro documento que pode ser acessado de forma digital. Ele reúne dados pessoais e o número de 15 dígitos usado em consultas, exames e procedimentos realizados no Sistema Único de Saúde.
Para ter o documento no celular, basta baixar o aplicativo Conecte SUS, disponível para Android e iOS, fazer login com CPF e senha da conta Gov.br e tocar no ícone de cartão na tela inicial.
O documento pode ser visualizado no app, salvo em PDF, compartilhado por aplicativos de mensagem e impresso quando necessário.