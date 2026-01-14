Como acessar a carteira do SUS e salvar ela no smartphone

As novas tecnologias permitem que documentos essenciais do dia a dia fiquem disponíveis na palma da mão, acessíveis a qualquer hora e lugar. No Sistema Único de Saúde (SUS), isso inclui a carteira digital de vacinação e o cartão SUS, que hoje podem ser consultados e salvos no smartphone.

O acesso aos documentos digitais do SUS é realizado por plataformas oficiais do governo federal, como o Meu SUS Digital e o Conecte SUS, que concentram informações vinculadas ao CPF do cidadão.

Ao ter uma conta ativa no Gov.br, qualquer pessoa pode visualizar o histórico de vacinas, emitir comprovantes, acessar o número do Cartão Nacional de Saúde e salvar os arquivos no celular. Todo o processo é gratuito e leva poucos minutos.

Como acessar a carteira de vacinação do SUS no smartphone?

O Meu SUS Digital é a plataforma do Ministério da Saúde para consultar informações sobre o Sistema Único de Saúde. Nela, o cidadão tem acesso à carteira digital de vacinação do SUS, com o histórico completo de vacinas — incluindo as doses contra a Covid-19.

Para acessar a carteira de vacinação digital, basta seguir o tutorial abaixo:

Baixe o aplicativo Meu SUS Digital (disponível para iOS e Android); Abra o app e clique em "entrar com o Gov.Br"; Faça o login com CPF e senha da conta Gov.Br. Em alguns casos, é necessário ter o aplicativo gov.br para verificação em duas etapas; Na tela inicial, acesse a aba "Minha Saúde"; Toque em "Vacinas"; Clique em "Carteira Nacional de Vacinação" para visualizar o documento.

No menu "Vacinas", o usuário também pode acessar documentos com informações sobre cada dose registrada na carteira e o histórico de imunizantes, com dados do local de aplicação e do fabricante da dose.

Vale dizer, no entanto, que o histórico da carteira do SUS pode apresentar lacunas, especialmente para vacinas aplicadas antes de 2010 e em clínicas particulares. Como o envio depende das secretarias estaduais e municipais de saúde, não há um prazo fixo para o envio das informações.

Como acessar o documento pelo computador

Para acessar a carteira digital de vacinação do SUS pelo computador, o indivíduo deve acessar o site meususdigital.saude.gov.br e fazer o login com CPF e senha. Em seguida, basta seguir o caminho Minha Saúde > Vacinas > Carteira Nacional de Vacinação.

As abas de Documentos e Histórico de vacinas também são disponibilizadas na versão web.

Como salvar a carteira do SUS no celular?

Após acessar a carteira digital de vacinação pelo aplicativo, é possível salvar o documento diretamente no celular para acesso offline ou impressão.

Para isso, basta abrir o documento no Meu SUS Digital e tocar no ícone de "download" (a seta para baixo) no canto superior da tela.

O sistema vai gerar um arquivo PDF com um QR Code para autenticação.

Minha carteira digital de vacinação não aparece no Meu SUS Digital. E agora?

Alguns fatores podem impedir a visualização da carteira digital de vacinação no aplicativo, como a conta Gov.br inativa ou bloqueada, vacinas que ainda não foram processadas pelo sistema e divergência de dados cadastrais.

Em caso de informações ausentes ou incorretas, a recomendação é buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) onde a dose foi aplicada e levar o cartão físico, para que os dados sejam corrigidos e atualizados no sistema.

Cartão do SUS também pode ser acessado pelo celular; veja como

O Cartão Nacional de Saúde, conhecido popularmente como cartão do SUS, é outro documento que pode ser acessado de forma digital. Ele reúne dados pessoais e o número de 15 dígitos usado em consultas, exames e procedimentos realizados no Sistema Único de Saúde.

Para ter o documento no celular, basta baixar o aplicativo Conecte SUS, disponível para Android e iOS, fazer login com CPF e senha da conta Gov.br e tocar no ícone de cartão na tela inicial.

O documento pode ser visualizado no app, salvo em PDF, compartilhado por aplicativos de mensagem e impresso quando necessário.