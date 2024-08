Apple tem projeto de "robô de mesa" mirando novas receitas

A Apple, em busca de novas fontes de receita, está avançando no desenvolvimento de um dispositivo doméstico sofisticado que combina uma tela semelhante a um iPad com um braço robótico.

A empresa, com sede em Cupertino, Califórnia, alocou uma equipe de várias centenas de pessoas para trabalhar no dispositivo, segundo informou Mark Gurmann, da Bloomberg.

O produto poderá inclinar a tela para cima e para baixo e girá-la em 360 graus, oferecendo uma nova abordagem em comparação com dispositivos domésticos como o Echo Show 10, da Amazon, e o Portal, da Meta, que foi descontinuado.

O dispositivo é projetado para funcionar como um centro de comando inteligente para a casa, além de servir para videoconferências e monitoramento de segurança residencial remoto. O projeto, codinome J595, recebeu aprovação da equipe executiva da Apple em 2022, mas apenas nos últimos meses começou a ganhar tração de forma mais concreta, conforme indicam as fontes.

Essa incursão da Apple na robótica faz parte de um esforço mais amplo para aumentar as vendas e explorar novas oportunidades de crescimento, especialmente após o encerramento do desenvolvimento de seu carro autônomo no início deste ano.

A empresa também pretende capitalizar o Apple Intelligence, um conjunto de tecnologias de inteligência artificial que serão lançadas no iPhone, iPad e Mac ainda este ano.

Tim Cook apoia o projeto

O time de design industrial da Apple explora conceitos de robótica há anos, mas havia discordância dentro da empresa sobre seguir adiante.

O grupo de marketing temia que os consumidores não estivessem dispostos a pagar por tal produto, enquanto executivos da engenharia de software se preocupavam com os recursos necessários para desenvolver o software essencial. No entanto, o CEO Tim Cook e John Ternus, chefe de engenharia de hardware, são vistos como defensores do dispositivo.

Atualmente, a Apple decidiu priorizar o desenvolvimento do dispositivo, com previsão de lançamento entre 2026 e 2027, embora os planos possam mudar. O preço-alvo é de cerca de US$ 1.000.

Como sinal de comprometimento, o projeto foi atribuído exclusivamente a Kevin Lynch, vice-presidente de tecnologia da Apple, que supervisionou o desenvolvimento do carro autônomo e, até recentemente, o software do Apple Watch e das áreas de saúde da empresa.

Lynch recrutou membros-chave da equipe do Apple Watch, além de pesquisadores e engenheiros de robótica, para trabalhar no projeto.