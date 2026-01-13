Samsung Galaxy: o que as letras A, M, S e Z significam nas linhas de smartphone

Escolher um celular Samsung pode parecer simples à primeira vista, mas as letras que acompanham os modelos da linha Galaxy fazem toda a diferença. A marca usa essas categorias para diferenciar as linhas de smartphone pelas especificações, o nível de recursos e o público a que cada aparelho se destina.

Hoje, praticamente todos os smartphones da fabricante sul-coreana são vendidos sob o nome Galaxy. Ainda assim, eles são divididos em famílias bem definidas, que ajudam a separar os modelos básicos, intermediários, premium e dobráveis.

Por isso, entender o que significam as letras A, M, S e Z é importante para identificar qual modelo atende melhor cada necessidade.

Quais são as principais linhas Samsung Galaxy?

Loja da Samsung: praticamente todos os smartphones da fabricante sul-coreana são vendidos sob o nome Galaxy (Samsung/Divulgação)

As linhas Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Z são distribuídas em todo o mundo e concentram a maioria dos lançamentos da marca.

O modelo Galaxy M, por sua vez, tem foco em mercados emergentes, enquanto o Galaxy F e o Galaxy C são vendidos apenas em países como a Índia e a China, como variantes regionais de modelos globais.

A Samsung também já descontinuou algumas séries ao longo dos anos, como o Galaxy Note, Galaxy J, Galaxy E e Galaxy Nexus. Algumas especificações desses modelos foram incorporadas nas linhas atuais da marca.

O que significam as letras das linhas Galaxy?

As letras indicam a série à qual o aparelho pertence:

A: vem de "alpha", em referência ao primeiro modelo da linha;

M: deriva de "magical", associada à ideia de bom desempenho e custo benefício;

S: vem de "super smart", para identificar os aparelhos mais avançados da marca;

Z: indica os modelos de tela dobrável.

Os números que acompanham as letras representam a geração do celular. Quanto mais altos forem os números, mais recentes e atualizados são os modelos relacionados.

Quais são as características de cada modelo Samsung Galaxy?

Galaxy A

Uma das mais populares da Samsung, a linha Galaxy A reúne celulares intermediários e modelos de entrada. O objetivo dessa linha é oferecer bons recursos a preços mais acessíveis que os aparelhos premium.

Entre as principais características, estão telas Super AMOLED, câmeras traseiras duplas ou triplas e processadores octa-core. As opções de memória RAM variam, geralmente, entre 4 GB e 8 GB. Todos os modelos rodam a interface One UI, baseada no Android, com suporte a recursos como Samsung Knox, Samsung Pay e Pasta Segura.

No catálogo, estão os modelos Galaxy A06, A16, A26, A36 e A56. Os aparelhos mais avançados da série contam com taxa de atualização de 120 Hz, resistência IP67 e carcaça mais robusta. Os modelos variam entre R$ 1.000 a R$ 4.000.

Galaxy M

A linha Galaxy M foi lançada em 2019 para substituir a antiga série J. Sete anos depois, ela concentra os smartphones mais básicos da Samsung, voltados aos usuários que querem um aparelho simples para o dia a dia. Os valores variam entre R$ 800 e R$ 2.000.

Os modelos costumam usar o One UI Core, uma versão mais leve da interface, devido ao hardware mais modesto. A memória RAM varia entre 3 GB e 6 GB, com processadores menos potentes que os da linha A.

Um dos principais diferenciais da linha M é a bateria. Há aparelhos com capacidade acima de 5.000 mAh, pensados para longos períodos de uso.

Galaxy S

Considerada o catálogo topo de linha da Samsung, a família S reúne os modelos mais avançados da marca, com foco em desempenho, câmeras e recursos de última geração.

Os modelos contam com processadores Snapdragon mais recentes, telas de alta resolução, câmeras que chegam a 200 MP e recursos de inteligência artificial embarcados. O carregamento sem fio também é outro diferencial.

A linha tem uma diversidade de modelos;

Galaxy S (padrão);

Galaxy S FE: com especificações levemente reduzidas;

Galaxy S Plus: mais bateria e tela;

Galaxy S Edge: design mais fino e refinado;

Galaxy S Ultra: versão mais completa, com câmeras avançadas e suporte à S Pen.

Hoje, a família inclui Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra e S25 Edge. Os modelos custam a partir de R$ 4.000 e pode ultrapassar R$ 8.000 nas versões Ultra.

Galaxy Z

A família Galaxy Z reúne os celulares dobráveis da Samsung, voltada ao público que busca design, inovação e recursos premium. Os preços variam de R$ 5.000 a mais de R$ 10.000.

Há dois formatos principais nessa linha: o Galaxy Z Fold, com dobra vertical estilo livro, e o Z Flip, que dobra na horizontal, como os celulares de antigamente.

Apesar de usarem processadores de ponta, os modelos Z costumam ter câmeras e baterias um pouco inferiores às da linha S. Ainda assim, fazem parte do segmento premium da marca, com telas Dynamic AMOLED 2X, taxa de até 120 Hz, conectividade 5G e estrutura reforçada, com dobradiça aprimorada e certificação IP48 contra água e poeira.