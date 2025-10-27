Apple prepara iPad Pro com sistema de resfriamento usado no iPhone 17 Pro

Uma das principais novidades dos novos iPhones 17 Pro é a câmara de vapor, um sistema de resfriamento líquido desenvolvido para manter o desempenho dos smartphones estável mesmo em tarefas pesadas, como jogos e edição de vídeo.

Agora, a Apple planeja integrar a tecnologia ao iPad Pro a partir de 2027, segundo Mark Gurman, da Bloomberg. A novidade mira usuários que realizam tarefas intensivas, como aplicações de inteligência artificial ou multitarefas com exigência semelhante à de um notebook.

Embora o conceito não seja novo — já adotado por concorrentes como a sul-coreana Samsung há anos —, a Apple transformou a câmara de vapor em diferencial de marketing. A tecnologia ajuda a evitar o superaquecimento e a consequente redução automática de performance, o chamado throttling.

No iPad Pro, que conta com maior superfície de dissipação térmica e agora carrega o chip M5 — comparável ao M1 Ultra do Mac Studio de alguns anos atrás —, a adoção desse sistema se torna estratégica, já que o desempenho do tablet se aproxima cada vez mais do de um computador.

Por isso, integrar o novo sistema de resfriamento ao iPad Pro está nos planos da Apple para o próximo ciclo de atualizações, que, segundo Gurman, pode chegar ao mercado no segundo trimestre de 2027. A expectativa é de que a nova linha também traga o chip M6, fabricado em parceria com a TSMC com tecnologia de 2 nanômetros, prometendo mais eficiência e performance.

Dispositivos dobráveis

Já o projeto de um iPad dobrável de 18 polegadas, previsto inicialmente para 2028, enfrenta entraves como o peso dos protótipos, a tela OLED e a viabilidade de um produto com preço estimado em mais de US$ 3.000. Por isso, o lançamento foi adiado para, no mínimo, 2029.

A Apple tem histórico de abandonar projetos que não atingem seus padrões, como o carro autônomo e o Apple Watch com câmera. Portanto, o futuro do tablet dobrável, por ora, é incerto.

Ainda assim, até 2027 — ano em que o iPhone completa 20 anos —, a Apple planeja lançar seu primeiro smartphone dobrável, que pode chegar ao mercado já em 2026, além de um iPhone Pro renovado, óculos inteligentes, um robô de mesa e novas tecnologias domésticas.

Anúncios no Mapas

Além disso, de acordo com Gurman, a Apple está avançando com o plano para incluir anúncios no aplicativo Mapas a partir de 2026. A ideia é permitir que restaurantes e empresas locais paguem para aparecer em destaque nos resultados de busca — modelo já utilizado na App Store.

Com interface alimentada por IA, a Apple pretende competir com o Google Maps em relevância. No entanto, o movimento pode gerar críticas, já que consumidores vêm demonstrando insatisfação com o excesso de publicidade em dispositivos que partem de US$ 799 (ou R$ 7.999 no Brasil).