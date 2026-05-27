Samsung irá investir US$ 1,5 bilhão em fábrica de semicondutores no Vietnã

A Samsung pretende investir US$ 1,5 bilhão em fábrica no Vietnã para produzir chips de memória e, assim, responder à escassez global pelos semicondutores, reportou a Reuters, que teve acesso a documentos enviados a autoridades vietnamitas.

A construção do empreendimento já começou, com a operação prevista para ter início em novembro de 2027. Cerca de 200 engenheiros têm trabalhado no local desde abril. A fábrica deverá ter 60 km e ficará localizada no norte da capital vietnamita, Hanoi, próxima a outro complexo da Samsung que fabrica tablets e smartphones.

A empresa ainda pode investir mais US$ 2,5 bilhões de possíveis lucros em uma segunda fábrica.

O rápido crescimento da procura por processadores para construção da infraestrutura de inteligência artificial levou à escassez global de chips também para outros produtos, como smartphones.

No fim do ano passado, fabricantes globais, como Dell, HP, Xiaomi e Lenovo, alertaram que a demanda da cadeia de produção de IA levaria a uma escassez de chips em 2026 e a uma elevação do preços desses componentes.

A nova fábrica da Samsung irá endereçar a demanda pelos chips de memória, menos utilizados na infraestrutura de IA, mas cuja produção tem sido reduzida para dar prioridade à IA. A planta terá capacidade de entregar por ano 153,5 GB de chips DRAM e 255,6 GB de chips NAND.

Em visita ao local onde a fábrica está sendo construída, a Reuters confirmou com um segurança que a área hospedaria uma fábrica da Samsung focada em semicondutores.

Produção de semicondutores no Vietnã

O Vietnã é um dos principais destinos de produção de semicondutores back-end, que exigem mais mão de obra, mas são menos sofisticados. O país também recebe produção de outros grandes nomes da indústria, como Intel e Amkor.

Já a Samsung é uma das maiores investidoras estrangeiras no país. Uma reportagem da Bloomberg do mês passado indica que a sul-coreana pretende investir US$ 4 bilhões em fábrica de embalagens no país. No total, os investimentos da companhia no Vietnã já somam US$ 23,2 bilhões. Com isso, o país se tornou a maior base global de smartphones da Samsung.

Em meio às tarifas globais impostas por Donald Trump, o Vietnã continua a se destacar na capacidade manufatureira e mantém as remessas para os Estados Unidos. Em 2025, as exportações do Vietnã de computadores eletrônicos e componentes em direção aos EUA somaram US$ 34,14 bilhões.