iPhone 17 Pro turbinado por usuário alcança desempenho de notebook gamer

Lançados há pouco menos de um mês, os novos iPhones 17 chegaram com filas e espera de até 4 semanas pelos modelos Pro.

As versões de ponta da Apple se destacam por melhorias na bateria, nas câmeras e na durabilidade. O iPhone 17 Pro tem preço inicial de R$ 11.499 (256 GB), enquanto o Pro Max parte de R$ 12.499 (256 GB).

Uma das principais novidades dos modelos Pro é o novo sistema interno de resfriamento, desenvolvido para manter o desempenho estável durante tarefas exigentes, como jogos e edição de vídeo.

Ainda assim, um usuário do Reddit, identificado como T-K-Tronix, decidiu testar os limites do aparelho ao acoplar dissipadores de calor de SSDs — componentes metálicos usados em computadores para dispersar o calor gerado por processadores e memórias de alta velocidade.

O resultado foi surpreendente: o iPhone turbinado alcançou 90% de estabilidade no teste de estresse 3DMark Steel Nomad, índice próximo ao de notebooks gamer.

O experimento, no entanto, é apenas demonstrativo, já que os grandes dissipadores dificultam o uso cotidiano do celular.

Apesar disso, a experiência serve para ilustrar a capacidade do chip A19 Pro, o processador mais avançado da Apple, que pode manter alta performance quando opera em temperaturas controladas.

Segundo a empresa, o novo sistema térmico dos iPhones 17 Pro melhora a dissipação de calor em até 40% em relação à geração anterior.

Calor continua sendo o principal inimigo dos chips

Apesar dos avanços na miniaturização e eficiência energética, o superaquecimento ainda é um dos principais desafios da indústria de eletrônicos.

Quando a temperatura do processador sobe além do limite ideal, o sistema reduz automaticamente a velocidade para evitar danos — processo conhecido como thermal throttling.

Assim, o caso relatado no Reddit mostra que, com o avanço das tecnologias de refrigeração, há espaço para melhorar ainda mais o desempenho de dispositivos móveis.

Para a Apple, isso reforça o potencial do chip A19 Pro e aponta o caminho para futuras gerações de iPhones com controle térmico ainda mais eficiente.