Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

iPhone 17 Pro turbinado por usuário alcança desempenho de notebook gamer

Experimento caseiro mostra o potencial do chip A19 Pro com refrigeração aprimorada; Apple promete ganho térmico de 40% no novo sistema interno

Novo linha de iPhones da Apple foi apresentada no dia 9 de setembro deste ano

Novo linha de iPhones da Apple foi apresentada no dia 9 de setembro deste ano

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09h23.

Lançados há pouco menos de um mês, os novos iPhones 17 chegaram com filas e espera de até 4 semanas pelos modelos Pro.

As versões de ponta da Apple se destacam por melhorias na bateria, nas câmeras e na durabilidade. O iPhone 17 Pro tem preço inicial de R$ 11.499 (256 GB), enquanto o Pro Max parte de R$ 12.499 (256 GB).

Uma das principais novidades dos modelos Pro é o novo sistema interno de resfriamento, desenvolvido para manter o desempenho estável durante tarefas exigentes, como jogos e edição de vídeo.

Ainda assim, um usuário do Reddit, identificado como T-K-Tronix, decidiu testar os limites do aparelho ao acoplar dissipadores de calor de SSDs — componentes metálicos usados em computadores para dispersar o calor gerado por processadores e memórias de alta velocidade.

O resultado foi surpreendente: o iPhone turbinado alcançou 90% de estabilidade no teste de estresse 3DMark Steel Nomad, índice próximo ao de notebooks gamer.

O experimento, no entanto, é apenas demonstrativo, já que os grandes dissipadores dificultam o uso cotidiano do celular.

Apesar disso, a experiência serve para ilustrar a capacidade do chip A19 Pro, o processador mais avançado da Apple, que pode manter alta performance quando opera em temperaturas controladas.

Segundo a empresa, o novo sistema térmico dos iPhones 17 Pro melhora a dissipação de calor em até 40% em relação à geração anterior.

Calor continua sendo o principal inimigo dos chips

Apesar dos avanços na miniaturização e eficiência energética, o superaquecimento ainda é um dos principais desafios da indústria de eletrônicos.

Quando a temperatura do processador sobe além do limite ideal, o sistema reduz automaticamente a velocidade para evitar danos — processo conhecido como thermal throttling.

Assim, o caso relatado no Reddit mostra que, com o avanço das tecnologias de refrigeração, há espaço para melhorar ainda mais o desempenho de dispositivos móveis.

Para a Apple, isso reforça o potencial do chip A19 Pro e aponta o caminho para futuras gerações de iPhones com controle térmico ainda mais eficiente.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaiPhonemercado gamer

Mais de Tecnologia

Vega OS: novo sistema da Amazon substitui Fire OS e rompe com Android

Tradução de mensagem, transcrição de áudio e mais: veja como usar novas funcionalidades do WhatsApp

Amazon prepara novo nome para o Fire TV Stick 4K

China aposta no modelo “IA+” para acelerar a indústria de bens de consumo

Mais na Exame

Brasil

'Não acredito que vai acontecer', diz Haddad sobre possibilidade da MP do IOF caducar

Mundo

Banco Mundial eleva projeção do PIB da China para 4,8% em 2025

Pop

Esqueça a conta dos 7 anos: seu cachorro ou gato pode estar mais velho do que parece; entenda

Mercados

LWSA, ex-Locaweb, vende plataforma de influenciadores por R$ 45 milhões